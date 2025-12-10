हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
मरमेड स्टाइल ड्रेस पहन खूब इतराईं अदिति राव हैदरी, हर एक तस्वीर चुरा लेगा दिल

मरमेड स्टाइल ड्रेस पहन खूब इतराईं अदिति राव हैदरी, हर एक तस्वीर चुरा लेगा दिल

Aditi Rao Hydari Photos: अदिति राव हैदरी सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती रहती हैं. मरमेड स्टाइल ड्रेस में उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की जिसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लगीं. देखें फोटोज.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 04:58 PM (IST)
Aditi Rao Hydari Photos: अदिति राव हैदरी सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरती रहती हैं. मरमेड स्टाइल ड्रेस में उन्होंने अपनी तस्वीरें शेयर की जिसमें एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लगीं. देखें फोटोज.

अदिति राव हैदरी खूबसूरती और ग्लैमरस का दूसरा नाम हैं. हर एक आउटफिट उनपर खूब जचता है और इन लुक्स में एक्ट्रेस कमाल लगती हैं. हाल ही में उनकी लेटेस्ट तस्वीरें वायरल हुईं जहां मरमेड स्टाइल ड्रेस में एक्ट्रेस का लुक देखने लायक था.

1/7
अदिति राव हैदरी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उनका हर एक लुक बिल्कुल परफेक्ट होता है. चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक आउटफिट एक्ट्रेस पर खूब जंचता है.
अदिति राव हैदरी एक्टिंग के साथ अपनी खूबसूरती को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. उनका हर एक लुक बिल्कुल परफेक्ट होता है. चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न हर एक आउटफिट एक्ट्रेस पर खूब जंचता है.
2/7
अक्सर ही हसीना अपने इन खूबसूरत लुक्स को लेकर चर्चाओं में रहती हैं. भले ही उन्हें कम ही फिल्मों में देखा जाता हो लेकिन सोशल मीडिया पर अदिति बहुत एक्टिव रहती हैं. उनका हर एक लुक फैंस को बहुत पसंद भी आता है.
अक्सर ही हसीना अपने इन खूबसूरत लुक्स को लेकर चर्चाओं में रहती हैं. भले ही उन्हें कम ही फिल्मों में देखा जाता हो लेकिन सोशल मीडिया पर अदिति बहुत एक्टिव रहती हैं. उनका हर एक लुक फैंस को बहुत पसंद भी आता है.
3/7
अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इन वायरल पिक्चर्स में उनका लुक देखते बनता है. अलग–अलग पोज देते हुए एक्ट्रेस ने अपने मरमेड स्टाइल ड्रेस को बखूबी फ्लॉन्ट भी किया.
अब हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की. इन वायरल पिक्चर्स में उनका लुक देखते बनता है. अलग–अलग पोज देते हुए एक्ट्रेस ने अपने मरमेड स्टाइल ड्रेस को बखूबी फ्लॉन्ट भी किया.
4/7
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना फोटोशूट करवाया और इन लेटेस्ट तस्वीरों को उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर किया है. अदाकारा ने इन तस्वीरों में मरमेड स्टाइल ड्रेस कैरी किया है. फोटोज शेयर करने के मिनटों बाद ही ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
एक्ट्रेस ने हाल ही में अपना फोटोशूट करवाया और इन लेटेस्ट तस्वीरों को उन्होंने फैंस के साथ भी शेयर किया है. अदाकारा ने इन तस्वीरों में मरमेड स्टाइल ड्रेस कैरी किया है. फोटोज शेयर करने के मिनटों बाद ही ये सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
5/7
एक्ट्रेस के आउटफिट की बात करें तो वो वाकई काफी प्यारा लग रहा है. ये एक वन शोल्डर ड्रेस है जिसके अपर पार्ट में वाइट और ग्रीन पर्ल्स लगे हैं वहीं ड्रेस के लोअर पार्ट का फैब्रिक फ्लोई है जो अदाकारा को एक परफेक्ट मरमेड लुक दे रहा है.
एक्ट्रेस के आउटफिट की बात करें तो वो वाकई काफी प्यारा लग रहा है. ये एक वन शोल्डर ड्रेस है जिसके अपर पार्ट में वाइट और ग्रीन पर्ल्स लगे हैं वहीं ड्रेस के लोअर पार्ट का फैब्रिक फ्लोई है जो अदाकारा को एक परफेक्ट मरमेड लुक दे रहा है.
6/7
अब हेयर, मेकअप और एक्सेसरीज की बात करें तो वो भी बिलकुल परफेक्ट है. उन्होंने अपना मेकअप ग्लासी किया है. वहीं अदिति के अपने बालों में सॉफ्ट कर्ल्स बनाए हैं. स्टेटमेंट रिंग्स और ब्रेसलेट के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया.
अब हेयर, मेकअप और एक्सेसरीज की बात करें तो वो भी बिलकुल परफेक्ट है. उन्होंने अपना मेकअप ग्लासी किया है. वहीं अदिति के अपने बालों में सॉफ्ट कर्ल्स बनाए हैं. स्टेटमेंट रिंग्स और ब्रेसलेट के साथ उन्होंने अपना ये लुक कंप्लीट किया.
7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो अदिति राव हैदरी को संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरामंडी में देखा गया था. हाल ही में एक्ट्रेस का 'सासु मां' नाम का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें ज्योति नूरन ने अपनी आवाज दी थी
वर्कफ्रंट की बात करें तो अदिति राव हैदरी को संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरामंडी में देखा गया था. हाल ही में एक्ट्रेस का 'सासु मां' नाम का एक म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ जिसमें ज्योति नूरन ने अपनी आवाज दी थी
Published at : 10 Dec 2025 04:58 PM (IST)
Aditi Rao Hydari Heeramandi

बॉलीवुड फोटो गैलरी

ENT LIVE
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
Avatar: Fire and Ash – Varang ने मचाया Hype, Oona Chaplin की Fierce Warrior Entry बनी Biggest Curiosity
