कहां गायब हैं टार्जन गर्ल? हुस्न से गिराई थीं बिजलियां, अब दिखती हैं ऐसी

1989 में उनकी 15 फिल्में रिलीज हुईं, और उन्होंने अनिल कपूर, गोविंदा, धर्मेंद्र, ऋषि कपूर जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया. 1991 में अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म 'हम' के 'जुम्मा चुम्मा' गाने ने उन्हें और भी मशहूर कर दिया.