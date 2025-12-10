एक्सप्लोरर
कहां गायब हैं टार्जन गर्ल? हुस्न से गिराई थीं बिजलियां, अब दिखती हैं ऐसी
Tarzan Girl Kimi Katkar: टार्जन गर्ल किमी काटकर 80-90 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस थीं, जो अपनी फिल्म 'एडवेंचर ऑफ टार्जन' से छा गईं. अब एक्ट्रेस पहले से काफी बदल गई हैं. आइए देखते हैं उनकी तस्वीरें.
टार्जन फिल्म में अपनी दिलकश अदाओं से सबका दिल जीतने वाली एक्ट्रेस किमी काटकर कल अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. 90 के दशक में अपनी अदाओं और ग्लैमर से धूम मचाने वाली किमी अब फिल्म इंडस्ट्री से दूर हो गईं, लेकिन उनकी तस्वीरें अभी भी सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं, जिसमें उनका बदला हुआ लुक नजर आता है.
Published at : 10 Dec 2025 04:51 PM (IST)
Tags :Hum Kimi Katkar Adventures Of Tarzan
बॉलीवुड
