धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हुआ, विले पार्ले श्मशान घाट से आई हैं ये तस्वीरें
Dharmendra Last Rites: दिग्गज धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ. जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें
बॉलीवुड के हीमैन यानि धर्मंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर ने 24 नवंबर की सुबह आखिरी सांसे ली. उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में किया जा रहा है. जहां एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड स्टार्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. नीचे देखिए तस्वीरें....
Published at : 24 Nov 2025 02:13 PM (IST)
बॉलीवुड
