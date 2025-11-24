हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हुआ, विले पार्ले श्मशान घाट से आई हैं ये तस्वीरें

धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में कौन कौन शामिल हुआ, विले पार्ले श्मशान घाट से आई हैं ये तस्वीरें

Dharmendra Last Rites: दिग्गज धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ. जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें

By : सखी चौधरी  | Updated at : 24 Nov 2025 02:36 PM (IST)

By : सखी चौधरी  | Updated at : 24 Nov 2025 02:36 PM (IST)
Dharmendra Last Rites: दिग्गज धर्मेंद्र का अंतिम संस्कार मुंबई में हुआ. जिसमें कई बॉलीवुड सेलेब्स एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचे. नीचे देखिए तस्वीरें

बॉलीवुड के हीमैन यानि धर्मंद्र ने 89 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है. एक्टर ने 24 नवंबर की सुबह आखिरी सांसे ली. उनका अंतिम संस्कार मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट में किया जा रहा है. जहां एक्टर को अंतिम विदाई देने के लिए बॉलीवुड स्टार्स के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया. नीचे देखिए तस्वीरें....

1/11
दिग्गज एक्टर धर्मंद्र का पूरा परिवार एक्टर की मौत से सदमे में हैं. उनकी लाडली बेटी ईशा देओल श्मशान घाट अपने पिता के अंतिम दर्शन करने पहुंचे.
दिग्गज एक्टर धर्मंद्र का पूरा परिवार एक्टर की मौत से सदमे में हैं. उनकी लाडली बेटी ईशा देओल श्मशान घाट अपने पिता के अंतिम दर्शन करने पहुंचे.
2/11
ईशा देओल के चेहरे पर इस दौरान पिता को खोने का दुख साफ झलक रहा था. एक्ट्रेस की आंखों में आंसू थे.
ईशा देओल के चेहरे पर इस दौरान पिता को खोने का दुख साफ झलक रहा था. एक्ट्रेस की आंखों में आंसू थे.
3/11
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी अपना सब काम छोड़कर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे.
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान भी अपना सब काम छोड़कर धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए श्मशान घाट पहुंचे.
4/11
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन भी अपने नाती अगस्त्य नंदा संग श्मशान पहुंचे.
हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर और दिवंगत अभिनेता धर्मेंद्र के करीबी दोस्त अमिताभ बच्चन भी अपने नाती अगस्त्य नंदा संग श्मशान पहुंचे.
5/11
अमिताभ बच्चन के साथ इस दौरान उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी नजर आए. तीनों के चेहरे पर उदासी थी.
अमिताभ बच्चन के साथ इस दौरान उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी नजर आए. तीनों के चेहरे पर उदासी थी.
6/11
श्मशान घाट से सामने आई इन तस्वीरों में से एक में धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की भी झलक देखने को मिली.
श्मशान घाट से सामने आई इन तस्वीरों में से एक में धर्मेंद्र के पोते और सनी देओल के बेटे करण देओल की भी झलक देखने को मिली.
7/11
धर्मेंद्र की पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी अपने पति को अंतिम विदाई देने श्मशान घाट पहुंची. जो इस दौरान सफेद सूट में दिखी.
धर्मेंद्र की पत्नी और दिग्गज एक्ट्रेस हेमा मालिनी भी अपने पति को अंतिम विदाई देने श्मशान घाट पहुंची. जो इस दौरान सफेद सूट में दिखी.
8/11
धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी श्मशान घाट पहुंचे.
धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए विद्या बालन के पति सिद्धार्थ रॉय कपूर भी श्मशान घाट पहुंचे.
9/11
एक्टर संजय दत्त भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्मशान घाट पहुंच चुके हैं.
एक्टर संजय दत्त भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए श्मशान घाट पहुंच चुके हैं.
10/11
बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि एक्टर अक्षय कुमार को भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में स्पॉट किया गया.
बॉलीवुड के खिलाड़ी यानि एक्टर अक्षय कुमार को भी धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में स्पॉट किया गया.
11/11
धर्मेंद्र को अपना पिता मानने वाले बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सलमान खान भी उन्हें अंतिम विदाई देने श्मशान घाट पहुंचे.
धर्मेंद्र को अपना पिता मानने वाले बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर सलमान खान भी उन्हें अंतिम विदाई देने श्मशान घाट पहुंचे.
Published at : 24 Nov 2025 02:13 PM (IST)
Amitabh Bachchan Dharmendra Hema Malini Bollywood

