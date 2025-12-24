एक्सप्लोरर
धर्मेंद्र ने पूरी नहीं देखी थी आखिरी फिल्म 'इक्कीस', ये पार्ट रह गया था बाकी
Ikkis: क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ का सिर्फ पहला हिस्सा ही देखा था. दूसरा हिस्सा देखने की उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी.
बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर एक इमोशनल कहानी सामने आई है. फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बताया कि धर्मेंद्र अपनी ही फिल्म को पूरा नहीं देख पाए. उन्होंने फिल्म का सिर्फ पहला हिस्सा देखा था और दूसरे हिस्से को देखने का इंतजार करते रह गए. खराब सेहत की वजह से वे फिल्म का बाकी पार्ट नहीं देख सके. ये बात न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि फैंस के लिए भी काफी इमोशनल है.
1/8
2/8
Published at : 24 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Tags :Dharmendra Ikkis Sriram Raghavan
बॉलीवुड
7 Photos
'ज्यादा बोटॉक्स-सर्जरी से बिगड़ा चेहरा', ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ट्रोल हुई बड़े प्रोड्यूसर की पत्नी
बॉलीवुड
10 Photos
माधुरी दीक्षित को मिली थी नाक ठीक करवाने की सलाह, एक फिल्म ने रातों-रात बदली जिंदगी
बॉलीवुड
7 Photos
सुपरहिट फिल्म में हेमा मालिनी को चाहते थे अमिताभ बच्चन, रेखा और परवीन बाबी को करवा दिया था बाहर
बॉलीवुड
7 Photos
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
बॉलीवुड
8 Photos
प्रियंका चोपड़ा की भाभी के बिकिनी लुक्स, ग्लैमर अवतार के सामने देसी गर्ल भी लगेंगी फीकी
बॉलीवुड
10 Photos
फैमिली संग गैरेज में रहे थे अनिल कपूर, चॉल में भी गुजारे दिन, आज करोड़ों के मालिक हैं एक्टर, जानें नेटवर्थ
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारतीयों के लिए टूटा अमेरिका का ख्वाब, लॉटरी सिस्टम खत्म, आज से बदल गए H-1B वीजा के नियम
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
BJP के 'नाराज' ब्राह्मण विधायकों को साथ लाएगी सपा? अखिलेश के चाचा शिवपाल ने बताया 'प्लान'
विश्व
'हमारे राष्ट्रपति को भी कम उम्र की लड़कियों में दिलचस्पी...' एपस्टीन-नासर की चिट्ठी में ट्रंप का नाम! न्याय विभाग ने क्या बताया?
क्रिकेट
विजय हजारे ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों में जड़ा शतक, चौकों-छक्कों से मचाया गर्दा
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion