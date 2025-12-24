धर्मेंद्र ने पूरी नहीं देखी थी आखिरी फिल्म 'इक्कीस', ये पार्ट रह गया था बाकी

ये फिल्म धर्मेंद्र के करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है लेकिन अफसोस की बात ये रही कि वे इसे पूरी तरह देख नहीं पाए. श्रीराम राघवन ने बताया कि धर्मेंद्र जी ने फिल्म का सिर्फ पहला हिस्सा देखा था जबकि दूसरे हिस्से को देखने का इंतजार ही रह गया.