धर्मेंद्र ने पूरी नहीं देखी थी आखिरी फिल्म 'इक्कीस', ये पार्ट रह गया था बाकी

धर्मेंद्र ने पूरी नहीं देखी थी आखिरी फिल्म 'इक्कीस', ये पार्ट रह गया था बाकी

Ikkis: क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ का सिर्फ पहला हिस्सा ही देखा था. दूसरा हिस्सा देखने की उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 24 Dec 2025 01:37 PM (IST)
Ikkis: क्या आप जानते हैं धर्मेंद्र ने अपनी आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ का सिर्फ पहला हिस्सा ही देखा था. दूसरा हिस्सा देखने की उनकी ये इच्छा अधूरी रह गई थी.

बॉलीवुड के लीजेंड एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' को लेकर एक इमोशनल कहानी सामने आई है. फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने बताया कि धर्मेंद्र अपनी ही फिल्म को पूरा नहीं देख पाए. उन्होंने फिल्म का सिर्फ पहला हिस्सा देखा था और दूसरे हिस्से को देखने का इंतजार करते रह गए. खराब सेहत की वजह से वे फिल्म का बाकी पार्ट नहीं देख सके. ये बात न सिर्फ डायरेक्टर बल्कि फैंस के लिए भी काफी इमोशनल है.

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म 'इक्कीस' को लेकर डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने एक इमोशनल स्टोरी शेयर की है.
बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म ‘इक्कीस’ को लेकर डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने एक इमोशनल स्टोरी शेयर की है.
ये फिल्म धर्मेंद्र के करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है लेकिन अफसोस की बात ये रही कि वे इसे पूरी तरह देख नहीं पाए. श्रीराम राघवन ने बताया कि धर्मेंद्र जी ने फिल्म का सिर्फ पहला हिस्सा देखा था जबकि दूसरे हिस्से को देखने का इंतजार ही रह गया.
ये फिल्म धर्मेंद्र के करियर की आखिरी फिल्म मानी जा रही है लेकिन अफसोस की बात ये रही कि वे इसे पूरी तरह देख नहीं पाए. श्रीराम राघवन ने बताया कि धर्मेंद्र जी ने फिल्म का सिर्फ पहला हिस्सा देखा था जबकि दूसरे हिस्से को देखने का इंतजार ही रह गया.
Published at : 24 Dec 2025 01:37 PM (IST)
