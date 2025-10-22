एक्सप्लोरर
दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ
Dua Padukone Unseen Photos: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पिछले साल पेरेंट्स बने थे. दीपिका ने सितंबर 2024 को बेटी को जन्म दिया था. उन्होंने अभी तक बेबी गर्ल का चेहरा किसी को नहीं दिखाया था.
दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली के मौके पर फैंस को एक खुशखबरी दी है. उन्होंने बेटी दुआ का चेहरा रिवील कर दिया है.
Published at : 22 Oct 2025 12:08 PM (IST)
