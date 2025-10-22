हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडदीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ

दीपिका पादुकोण-रणवीर सिंह की बेटी की अनदेखी तस्वीरें, पापा के कंधे पर बैठ मस्ती करती दिखीं दुआ

Dua Padukone Unseen Photos: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पिछले साल पेरेंट्स बने थे. दीपिका ने सितंबर 2024 को बेटी को जन्म दिया था. उन्होंने अभी तक बेबी गर्ल का चेहरा किसी को नहीं दिखाया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 12:08 AM (IST)
Dua Padukone Unseen Photos: दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पिछले साल पेरेंट्स बने थे. दीपिका ने सितंबर 2024 को बेटी को जन्म दिया था. उन्होंने अभी तक बेबी गर्ल का चेहरा किसी को नहीं दिखाया था.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने दिवाली के मौके पर फैंस को एक खुशखबरी दी है. उन्होंने बेटी दुआ का चेहरा रिवील कर दिया है.

1/9
दीपिका और रणवीर ने सोशल मीडिया पर बेटी की फोटोज शेयर की हैं. जिसमें तीनों दिवाली सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं.
दीपिका और रणवीर ने सोशल मीडिया पर बेटी की फोटोज शेयर की हैं. जिसमें तीनों दिवाली सेलिब्रेट करते नजर आ रहे हैं.
2/9
दीपिका और रणवीर की बेटी की फोटोज पर फैंस ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं.
दीपिका और रणवीर की बेटी की फोटोज पर फैंस ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं.
3/9
अब दुआ की अनसीन फोटोज सामने आई हैं. जिसमें वो अपने मम्मी-पापा के साथ दिवाली सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं.
अब दुआ की अनसीन फोटोज सामने आई हैं. जिसमें वो अपने मम्मी-पापा के साथ दिवाली सेलिब्रेट करती नजर आ रही हैं.
4/9
अनसीन फोटोज पर लोग ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं. मंदिर में तीनों दीए के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं.
अनसीन फोटोज पर लोग ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं. मंदिर में तीनों दीए के साथ पोज देते नजर आ रहे हैं.
5/9
रणवीर अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर मस्ती कर रहे हैं. तीनों की फोटोज खूब वायरल हो रही है.
रणवीर अपनी बेटी को कंधे पर बैठाकर मस्ती कर रहे हैं. तीनों की फोटोज खूब वायरल हो रही है.
6/9
दीपिका के लुक की बात करें तो उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है. उन्होंने फुल ट्रेडिशनल लुक अपनाया है.
दीपिका के लुक की बात करें तो उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है. उन्होंने फुल ट्रेडिशनल लुक अपनाया है.
7/9
वहीं दुआ ने अपनी मां दीपिका के साथ ट्विनिंग की हुई है.
वहीं दुआ ने अपनी मां दीपिका के साथ ट्विनिंग की हुई है.
8/9
दो चोटी में दुआ बहुत प्यारी लग रही हैं. वहीं रणवीर के लुक बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता-पजामा पहना है.
दो चोटी में दुआ बहुत प्यारी लग रही हैं. वहीं रणवीर के लुक बात करें तो उन्होंने व्हाइट कलर का कुर्ता-पजामा पहना है.
9/9
दीपिका-रणवीर की बेटी दुआ एक साल की हो चुकी है. दीपिका ने दुआ का बर्थडे सितंबर में सेलिब्रेट किया था.
दीपिका-रणवीर की बेटी दुआ एक साल की हो चुकी है. दीपिका ने दुआ का बर्थडे सितंबर में सेलिब्रेट किया था.
Published at : 22 Oct 2025 12:08 PM (IST)
Deepika Padukone Ranveer SIngh Dua Padukone

Photo Gallery

