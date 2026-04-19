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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडएक किसिंग सीन से आए करीब, फिर धूमधाम से रचाई शादी, जानें- Deepika Padukone और Ranveer Singh की लव स्टोरी

एक किसिंग सीन से आए करीब, फिर धूमधाम से रचाई शादी, जानें- Deepika Padukone और Ranveer Singh की लव स्टोरी

Deepika Padukone-Ranveer Singh Love Story: बॉलीवुड का सबसे पावरफुल कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. आइए ऐसे में हम आपको इस कपल की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 19 Apr 2026 02:39 PM (IST)
Deepika Padukone-Ranveer Singh Love Story: बॉलीवुड का सबसे पावरफुल कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं. आइए ऐसे में हम आपको इस कपल की लव स्टोरी के बारे में बताते हैं.

दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के घर एक बार फिर किलकारियां गूंजने वाली हैं. एक्ट्रेस ने अपनी दूसरी प्रेग्नेंसी कंफर्म की है. इस कपल ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनकी बेटी दुआ प्रेग्नेंसी टेस्ट किट हाथ में पकड़े दिख रही हैं. हालांकि, दुआ का चेहरा नजर नहीं आ रहा है. आइए दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की लव स्टोरी पर एक नजर डालते हैं.

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'दीपवीर' के नाम से मशहूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर शादी करने का फैसला किया.
'दीपवीर' के नाम से मशहूर दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की लव स्टोरी बेहद फिल्मी है. दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया और फिर शादी करने का फैसला किया.
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दीपिका पादुकोण में अपने करियर की शुरुआत 2006 में आई फिल्म 'ओम शांति ओम' से की थी. वहीं रणवीर सिंह ने 2010 में आई 'बैंड बाजा बारात' से बॉलीवुड में कदम रखा.
दीपिका पादुकोण में अपने करियर की शुरुआत 2006 में आई फिल्म 'ओम शांति ओम' से की थी. वहीं रणवीर सिंह ने 2010 में आई 'बैंड बाजा बारात' से बॉलीवुड में कदम रखा.
Published at : 19 Apr 2026 02:39 PM (IST)
Tags :
Deepika Padukone Ranveer SIngh

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