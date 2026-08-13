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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाVideo: सूर्या का ध्यान भटकाकर डायरेक्टर वेंकी अटुरी ने छुए पैर, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल

Video: सूर्या का ध्यान भटकाकर डायरेक्टर वेंकी अटुरी ने छुए पैर, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल

Vishwanath & Sons Pre-Release Event: सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' के प्री-रिलीज इवेंट का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वेंकी अटुरी का अंदाज फैंस का दिल जीत रहा है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 13 Aug 2026 10:29 AM (IST)
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तमिल सिनेमा के जाने-माने एक्टर और प्रोड्यूसर सूर्या इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' को लेकर चर्चा में हैं. वेंकी अटुरी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 14 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म की रिलीज से पहले मेकर्स ने एक ग्रैंड प्री-रिलीज इवेंट का आयोजन किया, जिसमें डायरेक्टर वेंकी अटुरी, सूर्या और फिल्म की पूरी स्टारकास्ट ने शिरकत की. 

वेंकी अटुरी ने छुए सूर्या के पैर
प्री-रिलीज इवेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 'विश्वनाथ एंड संस' के डायरेक्टर वेंकी अटुरी फिल्म के लीड एक्टर सूर्या के पैर छूते नजर आ रहे हैं. इस खास पल ने फैंस का दिल जीत लिया है और लोग वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. वहीं, वेंकी के इस अंदाज की भी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है.

 
 
 
 
 
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वेंकी अटुरी ने भटकाया सूर्या का ध्यान
वीडियो में देखा जा सकता है कि वेंकी और सूर्या स्टेज पर खड़े हैं. इस दौरान सूर्या के हाथ में माइक है और वो अपनी फिल्म के बारे में बात कर रहे होते हैं. तभी वेंकी उनका ध्यान भटकाते हुए उन्हें दूसरी तरफ देखने के लिए कहते हैं. जैसे ही सूर्या दूसरी ओर देखते हैं, वेंकी झुककर उनके पैर छू लेते हैं. ये देखकर सूर्या के साथ-साथ वहां मौजूद लोग भी हैरान रह जाते हैं. इसके बाद दोनों हंसते हुए एक-दूसरे के साथ मस्ती करते नजर आए. वीडियो में दोनों की शानदार बॉन्डिंग भी साफ दिखाई दे रही है.

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फैंस कर रहे वेंकी अटुरी की तारीफ
वीडियो पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने लिखा, 'इस ट्रिक का इस्तेमाल किए बिना, कोई भी एक्टर के पैर नहीं छू सकता. कमाल के वेंकी अटुलरी. वो सच में एक लकी फैन हैं.' 

Video: सूर्या का ध्यान भटकाकर डायरेक्टर वेंकी अटुरी ने छुए पैर, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल

एक ने लिखा, 'वेंकी बहुत ही बेहतरीन इंसान हैं.' दूसरे ने लिखा, 'सच्चा सम्मान दिल में बसता है.' 

Video: सूर्या का ध्यान भटकाकर डायरेक्टर वेंकी अटुरी ने छुए पैर, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल

एक ने सूर्या का तारीफ करते हुए लिखा, 'ये आदमी दूसरे एक्टर्स से कुछ अलग है.' 

Video: सूर्या का ध्यान भटकाकर डायरेक्टर वेंकी अटुरी ने छुए पैर, वायरल वीडियो ने जीता फैंस का दिल

'विश्वनाथ एंड संस' के बारे में जानिए
'विश्वनाथ एंड संस' की बात करें तो इस फिल्म में सूर्या 'संजय विश्वनाथ' नाम के एक अंतरराष्ट्रीय पिस्टल शूटर की भूमिका में नजर आएंगे. उनकी जिंदगी में एक ऐसा पारिवारिक संकट आता है, जो उनकी पूरी दुनिया बदल देता है. फिल्म में सूर्या के अलावा सुरिया, ममिता बैजू, राधिका सरथकुमार और रवीना टंडन जैसे एक्टर्स नजर आएंगे.

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Published at : 13 Aug 2026 09:22 AM (IST)
Tags :
Suriya Venky Atluri Vishwanath & Sons
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