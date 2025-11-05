एक्सप्लोरर
'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट का कूल लुक, आर माधवन का स्टाइलिश अवतार वायरल
De De Pyar De 2 Promotions: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का जोरों–शोरो से प्रमोशन कर रहे हैं. इस दौरान स्टार्स का कूल लुक देखने को मिला.
'दे दे प्यार दे 2' का इंतजार फैंस को काफी समय से है जल्द ही ये फिल्म थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. इससे पहले फिल्म की स्टारकास्ट को प्रमोशन करते हुए स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट किया गया. इस दौरान आर माधवन ने सबका ध्यान खींच लिया.
Published at : 05 Nov 2025 09:46 PM (IST)
बॉलीवुड
