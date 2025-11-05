'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट का कूल लुक, आर माधवन का स्टाइलिश अवतार वायरल

इसके साथ ही मीजान जाफरी ने भी अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी से लाइमलाइट चुराई. ऑफ व्हाइट आउटफिट में अपने कैजुअल लुक से एक्टर खूब वाहवाही बटोर रहे हैं. बता दें, रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन की ये मल्टी स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में 14 नवंबर को रिलीज होगी.