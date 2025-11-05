हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट का कूल लुक, आर माधवन का स्टाइलिश अवतार वायरल

'दे दे प्यार दे 2' की स्टार कास्ट का कूल लुक, आर माधवन का स्टाइलिश अवतार वायरल

De De Pyar De 2 Promotions: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का जोरों–शोरो से प्रमोशन कर रहे हैं. इस दौरान स्टार्स का कूल लुक देखने को मिला.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Nov 2025 09:50 PM (IST)
De De Pyar De 2 Promotions: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' का जोरों–शोरो से प्रमोशन कर रहे हैं. इस दौरान स्टार्स का कूल लुक देखने को मिला.

'दे दे प्यार दे 2' का इंतजार फैंस को काफी समय से है जल्द ही ये फिल्म थिएटर्स में दस्तक देने वाली है. इससे पहले फिल्म की स्टारकास्ट को प्रमोशन करते हुए स्टाइलिश अंदाज में स्पॉट किया गया. इस दौरान आर माधवन ने सबका ध्यान खींच लिया.

1/7
रकुलप्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन में लग गई हैं. आज फिल्म की स्टार कास्ट को पैप्स ने स्टाइलिश आउटफिट में कैप्चर किया. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
रकुलप्रीत सिंह अपनी अपकमिंग फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन में लग गई हैं. आज फिल्म की स्टार कास्ट को पैप्स ने स्टाइलिश आउटफिट में कैप्चर किया. सभी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.
2/7
इस दौरान फिल्म की लीड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का भी स्टाइलिश लुक देखने को मिला. डेनिम स्लिट कट स्कर्ट और स्ट्राइप्ड शर्ट में हसीना का ये अवतार देख आप भी उनसे नजरें हटा नहीं पाएंगे. अपने इस लुक को उन्होंने स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया.
इस दौरान फिल्म की लीड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का भी स्टाइलिश लुक देखने को मिला. डेनिम स्लिट कट स्कर्ट और स्ट्राइप्ड शर्ट में हसीना का ये अवतार देख आप भी उनसे नजरें हटा नहीं पाएंगे. अपने इस लुक को उन्होंने स्टेटमेंट ज्वेलरी के साथ कंप्लीट किया.
3/7
इसके साथ ही 'दे दे प्यार दे 2' के लीड एक्टर अजय देवगन भी फुल टशन में नजर आए. बॉलीवुड के 'सिंघम' का ऐसा अंदाज देख फैंस उनके एक बार फिर मुरीद बन गए हैं.
इसके साथ ही 'दे दे प्यार दे 2' के लीड एक्टर अजय देवगन भी फुल टशन में नजर आए. बॉलीवुड के 'सिंघम' का ऐसा अंदाज देख फैंस उनके एक बार फिर मुरीद बन गए हैं.
4/7
वायरल पिक्चर्स में अजय देवगन को डेनिम और कैजुअल ग्रे स्वेटशर्ट में देखा गया. सनग्लास लगाए अभिनेता का स्वैग फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. एक्टर की ऐसी फिटनेस देख उनकी उम्र का पता लगा पाना वाकई मुश्किल है.
वायरल पिक्चर्स में अजय देवगन को डेनिम और कैजुअल ग्रे स्वेटशर्ट में देखा गया. सनग्लास लगाए अभिनेता का स्वैग फैंस को बहुत पसंद आ रहा है. एक्टर की ऐसी फिटनेस देख उनकी उम्र का पता लगा पाना वाकई मुश्किल है.
5/7
वहीं दूसरी तरफ आर. माधवन ने अपने कैजुअल और स्टाइलिश लुक से हर किसी को अपना कायल कर लिया. 55 की उम्र में भी अभिनेता की ऐसी एनर्जी है कि वो कई यंग एक्टर्स को पीछे छोड़ सकते हैं.
वहीं दूसरी तरफ आर. माधवन ने अपने कैजुअल और स्टाइलिश लुक से हर किसी को अपना कायल कर लिया. 55 की उम्र में भी अभिनेता की ऐसी एनर्जी है कि वो कई यंग एक्टर्स को पीछे छोड़ सकते हैं.
6/7
चेक शर्ट और कैजुअल ट्राउजर्स में उन्होंने पैप्स के सामने जमकर पोज दिया. 'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन इवेंट में पूरी स्टार कास्ट के साथ आर. माधवन ने भी अपने अलग अंदाज से फैंस की तारीफें अपने नाम कर लीं.
चेक शर्ट और कैजुअल ट्राउजर्स में उन्होंने पैप्स के सामने जमकर पोज दिया. 'दे दे प्यार दे 2' के प्रमोशन इवेंट में पूरी स्टार कास्ट के साथ आर. माधवन ने भी अपने अलग अंदाज से फैंस की तारीफें अपने नाम कर लीं.
7/7
इसके साथ ही मीजान जाफरी ने भी अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी से लाइमलाइट चुराई. ऑफ व्हाइट आउटफिट में अपने कैजुअल लुक से एक्टर खूब वाहवाही बटोर रहे हैं. बता दें, रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन की ये मल्टी स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में 14 नवंबर को रिलीज होगी.
इसके साथ ही मीजान जाफरी ने भी अपनी डैशिंग पर्सनैलिटी से लाइमलाइट चुराई. ऑफ व्हाइट आउटफिट में अपने कैजुअल लुक से एक्टर खूब वाहवाही बटोर रहे हैं. बता दें, रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन की ये मल्टी स्टारर फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' थिएटर्स में 14 नवंबर को रिलीज होगी.
Published at : 05 Nov 2025 09:46 PM (IST)
Tags :
Rakul Preet Singh Ajay Devgn De De Pyar De 2

Photo Gallery

