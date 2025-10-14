एक्सप्लोरर
रकुल प्रीत सिंह की साड़ी में 10 तस्वीरें, हर ओकेजन के लिए हैं परफेक्ट, आज ही करें वॉर्डरोब में शामिल
रकुल प्रीत सिंह सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में ही नहीं बल्कि साड़ी में भी बेहद ही खूबसूरत और स्टनिंग लगती हैं. हर ओकेजन में आप भी एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन खूबसूरत दिख सकती हैं.
रकुल प्रीत सिंह ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है.बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ-साथ वो बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत भी हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 14 Oct 2025 06:42 PM (IST)
Tags :Rakul Preet Singh
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली आउटफिट के लिए इन एक्ट्रेसेस के कलेक्शन से लें इंस्पिरेशन, हर कोई करेगा तारीफ
बॉलीवुड
10 Photos
अनीत पड्डा की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अपनी अदाओं से सबको दीवाना बना देती हैं 'सैयारा' एक्ट्रेस
बॉलीवुड
7 Photos
हार्दिक पंड्या ने इन 6 एक्ट्रेस को डेट किया, दो बार की शादी, अफेयर्स की लिस्ट लंबी है
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिहार
जीतन राम मांझी ने 6 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, बहू दीपा कुमारी को दिया टिकट
इंडिया
ट्रंप के टैरिफ के बाद भारत-US के रिश्ते पटरी पर लौटे? ट्रेड पर बातचीत के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला
क्रिकेट
'शुभमन गिल को कप्तान बनाकर एहसान नहीं किया, वह इसके...', जानें गौतम गंभीर क्यों बोले ऐसा
बॉलीवुड
23 साल की हुईं ‘सैयारा’ फेम अनीत पड्डा, मीडिया संग केक काटकर किया सेलिब्रेशन
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion