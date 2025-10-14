हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडरकुल प्रीत सिंह की साड़ी में 10 तस्वीरें, हर ओकेजन के लिए हैं परफेक्ट, आज ही करें वॉर्डरोब में शामिल

रकुल प्रीत सिंह की साड़ी में 10 तस्वीरें, हर ओकेजन के लिए हैं परफेक्ट, आज ही करें वॉर्डरोब में शामिल

रकुल प्रीत सिंह सिर्फ वेस्टर्न आउटफिट में ही नहीं बल्कि साड़ी में भी बेहद ही खूबसूरत और स्टनिंग लगती हैं. हर ओकेजन में आप भी एक्ट्रेस की तरह साड़ी पहन खूबसूरत दिख सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 Oct 2025 06:54 PM (IST)
रकुल प्रीत सिंह ने अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई है.बेहतरीन एक्ट्रेस के साथ-साथ वो बेहद स्टाइलिश और खूबसूरत भी हैं.

1/10
रकुल प्रीत सिंह वेस्टर्न में ही नहीं ट्रेडिशनल लुक में भी बेहद खूबसूरत लगती हैं पर अगर बात करें उनके साड़ी की तो वो काफी ज्यादा स्टाइलिश होते हैं.
2/10
रकुल प्रीत सिंह की तरह साड़ी पहन आप किसी भी त्योहार और ऑफिस पार्टी में अपना जलवा बिखेर सकती हैं.
3/10
रकुल प्रीत सिंह अक्सर साड़ी में सोशल मीडिया तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.फैंस को उनका साड़ी लुक काफी पसंद आता है.
4/10
रकुल प्रीत सिंह की इस साड़ी जैसी अगर आप दीवाली पार्टी में साड़ी पहन लें तो आप खूब लाइमलाइट बटोरेंगी.
5/10
रकुल प्रीत सिंह इन दिनों दे दे प्यार दे 2 को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं.
6/10
एक बार फिर से इस फिल्म में वो अजय देवनग के संग रोमांस करती हुई दिखाई देंगी.
7/10
रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन की फिल्म दे दे प्यार दे 2 का ट्रेलर आज यानी 14 अक्टूबर को रिलीज होने वाला है.
8/10
इस फिल्म को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. इससे पहले दे दे प्यार दे को लोगों ने काफी पसंद किया था.
9/10
दे दे प्यार दे में रकुल प्रीत सिंह और अजय देवगन की केमिस्ट्री काफी पसंद की गई थी.
10/10
फिल्म में रकुल प्रीत सिंह की एक्टिंग को खूब सराहा गया था. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा.
Published at : 14 Oct 2025 06:42 PM (IST)
Rakul Preet Singh

Photo Gallery

Embed widget