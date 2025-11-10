एक्सप्लोरर
रकुल प्रीत सिंह की 10 तस्वीरें: साड़ी ही नहीं वेस्टर्न लुक में भी कहर ढहाती हैं अजय देवगन की ‘प्रेमिका’
Rakul Preet Singh Photos: रकुल प्रीत सिंह फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस लुक से कहर ढहाती नजर आती हैं.
बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन इन दिनों फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो एक बार फिर रकुल प्रीत सिंह के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आएंगे. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी. ऐसे में हम आपको एक्ट्रेस की कुछ दिलकश तस्वीरें दिखा रहे हैं. जो आपका दिल लूट लेगी.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 10 Nov 2025 07:38 PM (IST)
बॉलीवुड
10 Photos
रकुल प्रीत की 10 तस्वीरें: साड़ी ही नहीं वेस्टर्न लुक में भी कहर ढहाती हैं अजय की ‘प्रेमिका’
बॉलीवुड
7 Photos
मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले
बॉलीवुड
10 Photos
कातिलाना अदाओं से होश उड़ाती हैं फातिमा सना शेख, अब 'गुस्ताख इश्क' में सादगी से जीतेंगी दिल
बॉलीवुड
9 Photos
सुलक्षणा पंडित की प्रेयर मीट में भावुक हुए जितेंद्र, नम आंखों से सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड
10 Photos
चिलगम गाने में दिखा मलाइका अरोड़ा का हद से ज्यादा ग्लैमरस अंदाज, इन 10 फोटोज से नहीं हटेंगी निगाहें
बॉलीवुड
8 Photos
आधी रात बॉडी गार्ड शेरा के साथ एयरपोर्ट से बाहर आते हुए स्पॉट हुए सलमान खान, तस्वीरें वायरल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'परमाणु ताकत पाकिस्तान टमाटर-प्याज पर...', शहबाज-मुनीर पर क्यों भड़के मुतक्की?
महाराष्ट्र
मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन: अजिंक्य नाइक निर्विरोध अध्यक्ष बने, CM फडणवीस-शरद पवार दोनों के करीबी
इंडिया
'व्हाइट कॉलर नेटवर्क' का पर्दाफाश, लखनऊ से महिला डॉक्टर अरेस्ट, कार से मिली थी AK-47
बॉलीवुड
धर्मेंद्र से मिलने हॉस्पिटल पहुंचे सनी देओल, चेहरे पर दिखी मायूसी, टीम ने की अपील- 'दुआ करें'
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
रकुल प्रीत की 10 तस्वीरें: साड़ी ही नहीं वेस्टर्न लुक में भी कहर ढहाती हैं अजय की ‘प्रेमिका’
बॉलीवुड
7 Photos
मनिका विश्वकर्मा ने ट्रांसपेरेंट ड्रेस पहन जीता दिल, 21 नवंबर को होगा मिस यूनिवर्स का फिनाले
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion