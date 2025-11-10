हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रकुल प्रीत सिंह की 10 तस्वीरें: साड़ी ही नहीं वेस्टर्न लुक में भी कहर ढहाती हैं अजय देवगन की 'प्रेमिका'

रकुल प्रीत सिंह की 10 तस्वीरें: साड़ी ही नहीं वेस्टर्न लुक में भी कहर ढहाती हैं अजय देवगन की ‘प्रेमिका’

Rakul Preet Singh Photos: रकुल प्रीत सिंह फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस लुक से कहर ढहाती नजर आती हैं.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 10 Nov 2025 07:38 PM (IST)
Rakul Preet Singh Photos: रकुल प्रीत सिंह फिल्मों के साथ सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव हैं. जहां हर दिन एक्ट्रेस अपने ग्लैमरस लुक से कहर ढहाती नजर आती हैं.

बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन इन दिनों फिल्म ‘दे दे प्यार दे 2’ को लेकर चर्चा में हैं. जिसमें वो एक बार फिर रकुल प्रीत सिंह के साथ इश्क लड़ाते हुए नजर आएंगे. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी. ऐसे में हम आपको एक्ट्रेस की कुछ दिलकश तस्वीरें दिखा रहे हैं. जो आपका दिल लूट लेगी.

1/10
रकुल प्रीत सिंह ने अपना एक्टिंग सफर साल 2009 में शुरू किया था. उनकी पहली फिल्म कन्नड़ 'गिल्ली' थी. इस फिल्म से एक्ट्रेस का खूब फेम मिला.
रकुल प्रीत सिंह ने अपना एक्टिंग सफर साल 2009 में शुरू किया था. उनकी पहली फिल्म कन्नड़ 'गिल्ली' थी. इस फिल्म से एक्ट्रेस का खूब फेम मिला.
2/10
फिर उन्होंने साउथ सिनेमा में राम चरण समेत कई बड़े सितारों के साथ काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.
फिर उन्होंने साउथ सिनेमा में राम चरण समेत कई बड़े सितारों के साथ काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया.
3/10
फिर रकुल ने हिंदी सिनेमा का अलग रुख किया. उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 2014 में आई 'यारियां' थी. इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया था.
फिर रकुल ने हिंदी सिनेमा का अलग रुख किया. उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म 2014 में आई 'यारियां' थी. इसे भी लोगों ने खूब पसंद किया था.
4/10
इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 'दे दे प्यार दे', 'रनवे 34', और 'डॉक्टर जी' जैसी कई हिंदी फिल्मों में शानदार काम किया.
इस फिल्म के बाद एक्ट्रेस ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और 'दे दे प्यार दे', 'रनवे 34', और 'डॉक्टर जी' जैसी कई हिंदी फिल्मों में शानदार काम किया.
5/10
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि रकुल राष्ट्रीय स्तर की गोल्फर भी हैं. वो मॉडलिंग में भी नाम कमा चुकी हैं.
बहुत कम लोग ये बात जानते होंगे कि रकुल राष्ट्रीय स्तर की गोल्फर भी हैं. वो मॉडलिंग में भी नाम कमा चुकी हैं.
6/10
रकुल अब अजय देवगन के साथ 'दे दे प्यार दे 2' में नजर आएंगी. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी.
रकुल अब अजय देवगन के साथ ‘दे दे प्यार दे 2’ में नजर आएंगी. फिल्म 14 नवंबर को रिलीज होगी.
7/10
इस बार फिल्म में इन दोनों स्टार्स के साथ नए सेलेब्स की भी एंट्री हुई है. जिसमें मिजान जाफरी, आर माधवन और जावेद जाफरी का नाम शामिल है.
इस बार फिल्म में इन दोनों स्टार्स के साथ नए सेलेब्स की भी एंट्री हुई है. जिसमें मिजान जाफरी, आर माधवन और जावेद जाफरी का नाम शामिल है.
8/10
हाल ही में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट सलमान खान के शो 'बिग बॉस 19' में प्रमोशन के लिए पहुंची थी. जहां सभी ने खूब मस्ती की.
हाल ही में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट सलमान खान के शो ‘बिग बॉस 19’ में प्रमोशन के लिए पहुंची थी. जहां सभी ने खूब मस्ती की.
9/10
पर्सनल लाइफ की बात करें तो रकुल ने एक्टर और फिल्ममेकर जैकी भगनानी से शादी की थी.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो रकुल ने एक्टर और फिल्ममेकर जैकी भगनानी से शादी की थी.
10/10
दोनों ने शादी से पहले कुछ साल एक-दूजे संग डेटिंग की थी. फिर गोवा में कपल की ग्रैंड वेडिंग हुई थी.
दोनों ने शादी से पहले कुछ साल एक-दूजे संग डेटिंग की थी. फिर गोवा में कपल की ग्रैंड वेडिंग हुई थी.
Published at : 10 Nov 2025 07:38 PM (IST)
Rakul Preet Singh Ajay Devgn De De Pyaar De 2

