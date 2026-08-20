Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 4 बजे तक का कलेक्शन

Box Office: 7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 4 बजे तक का कलेक्शन

Awarapan 2 Vs Batwara 1947 Box Office Day 7 Live Updates: आवारापन 2 और बंटवारा 1947 को गुरुवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुए एक हफ्ता पूरा हो रहा है. यहां इनके थर्सडे कलेक्शन का लाइव डाटा जान सकते हैं.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 20 Aug 2026 04:11 PM (IST)
Preferred Sources

'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' ने 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. दोनों फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' महज 6 दिनों में ही ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही इस फिल्म ने अपनी कमाई से ढाई गुना ज्यादा का कलेक्शन कर हैरान कर दिया है.

वहीं सनी देओल की 'बंटवारा 1947' अपनी आधी लागत तो दूर 6 दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है. वहीं बुधवार को भी दोनों फिल्मों की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर रहा. चलिए यहां जानते हैं गुरुवार को यानी 7वें दिन ये दोनों फिल्में कितनी कमाई कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है? 

'बंटवारा 1947' की 6 दिनों की कमाई कितनी रही? 

  • 'बंटवारा 1947' ने 6ठे दिन भारत में 1.40 करोड़ कमाए हैं. 
  • जिसके बाद इसकी भारतक  6 दिनों की कुल नेट कमाई 32.15 करोड़ रुपये हुई है. 
  • भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 38.17 करोड़ रुपये पहुंच गया है. 
  • वहीं विदेशों में फिल्म की 6 दिनों की कुल ग्रॉस कमाई 7.25 करोड़ और वर्ल्डवाइड कमाई 45.42 करोड़ रुपये हुई है. 

'बंटवारा 1947' 7वें दिन कितना कर रही कलेक्शन ( Batwara 1947 Box Office Day 7 Live Updates)

'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
डे 7 (लाइव) 0.41 (शाम 4 बजे तक) 7.0%
कुल कलेक्शन  32.56 करोड़  

'बंटवारा 1947' का कितना है बजट
बता दें कि 'बंटवारा 1947' का बजट 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. शॉकिंग बात ये है कि ये फिल्म अभई तक अपना आधी लागत भी वसूल नहीं  कर पाई है. ऐसे में अब ये बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है. बता दें कि ये राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म है. इसमें सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल शामिल हैं. 

ये भी पढ़ें:-बुधवार को 'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों का रिकॉर्ड

'आवारापन 2' के 6 दिनों का कितना रहा कलेक्शन? 

  • बता दें कि 'आवारापन 2' ने रिलीज के छठे दिन 6.75 करोड़ कमाए हैं.
  • इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 107. 50 करोड़ रुपये हुई है.
  • वहीं भारत में इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 128.29 करोड़ तक पहुंच गया है.
  • विदेशों में इस फिल्म ने 6 दिनों में 25.30 करोड़ ग्रॉस और वर्ल्डवाइड 153.59 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर डाली है. 

आवारापन 2' डे 7 बॉक्स ऑफिस लाइव (Awarapan 2 Box Office Day 7 Live Updates)

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी
डे 7  (लाइव) 1.90 करोड़  (शाम 4 बजे तक) 13%
कुल कलेक्शन  109.40 करोड़  

नोटः बता दें कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.

आवारापन 2' बनी साल की 6वीं सबसे बड़ी फिल्म
आवारापन 2' ने रिलीड के छठे दिन कॉकटेल 2 के परखच्चे उड़ा दिए और ये फिल्म साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में छठे नंबर पर आ गई है. वहीं ये इमरान हाशमी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. इन सबके बीच फैंस को फिल्म के तीसरे पार्ट के आने की भी उम्मीद है. हालांकि मेकर्स ने इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है. 

ये भी पढ़ें:-'शिव पंडित' बन फिर लौटेंगे इमरान हाशमी? क्या आएगी ‘आवारापन 3'? राइटर ने बता दिया पूरा प्लान

और पढ़ें
Published at : 20 Aug 2026 01:12 PM (IST)
Tags :
Box Office Awarapan 2 Batwara 1947 Awarapan 2 Vs Batwara 1947
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं', सुरेश ओबेरॉय ने बताई बीजेपी छोड़ने की वजह
'ज्यादातर लोग सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं', सुरेश ओबेरॉय ने बताई बीजेपी छोड़ने की वजह
बॉलीवुड
Box Office: 7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 4 बजे तक का कलेक्शन
7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 4 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'आवारापन 2' की डिमांड बढ़ी, थियेटर मालिकों से झगड़ रहे 'बंटवारा 1947' के डिस्ट्रीब्यूटर्स, 'टॉक्सिक' ने आग में घी का काम किया
सनी देओल या इमरान हाशमी? किसकी फिल्म चलेगी, किसकी हेटगी? सिंगल स्क्रीन को लेकर झगड़ा
बॉलीवुड
सितंबर के महीने में सिनेमाघरों में आएगा तूफान, रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 धांसू नई फिल्में
सितंबर में थिएटर में रिलीज होंगी 'मिर्जापुर द मूवी' से 'हैवान' तक 8 फिल्में, नोट कर लें तारीख
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: तलाक की अफवाहों के बीच कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा! पैपराजी को देखकर बदला अंदाज, फैंस हुए हैरान (19.08.26)
Chugalkhor Aunty: 🫨चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा #sbs
Bigg Boss House में भूत? Himanshi Khurana का डरावना दावा, बोलीं- कोई गला दबा रहा था
Bhojpuri Bawal में Pawan Singh की ‘तीसरी बीवी’ बनेंगी Amrapali Dubey? मजेदार बातचीत वायरल
Sunita Ahuja विवाद के बीच Govinda का Thailand Club Dance Video Viral, Fans ने किया React
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
महाराष्ट्र
वंदे मातरम्: कांग्रेस के फैसले पर उद्धव गुट ने कहा 'हमारी पार्टी...'
वंदे मातरम्: कांग्रेस के फैसले पर उद्धव गुट ने कहा 'हमारी पार्टी...'
ओटीटी
OTT पर 21 दिनों में रिलीज हो रही राशा थडानी की तेलुगु फिल्म 'श्रिनिवास मंगापुरम', जानें कब और कहां देखें
ओटीटी पर कब और कहां रिलीज होगी राशा थडानी की 'श्रिनिवास मंगापुरम'?
क्रिकेट
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
एक टेस्ट में सबसे ज्यादा बार 10 विकेट लेने वाले गेंदबाज
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
इमरान के खिलाफ SC पहुंची शहबाज सरकार ने वहां भी कर दी गलती, लगा झटका
इमरान के खिलाफ SC पहुंची शहबाज सरकार ने वहां भी कर दी गलती, लगा झटका
इंडिया
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
स्कूल-कॉलेजों में खेल को अनिवार्य विषय बनाने की मांग, SC ने सराहना
दिल्ली NCR
सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन
सिख विरोधी दंगों के दोषी कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार का निधन
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget