7वें दिन 'आवारापन 2' या 'बंटवारा 1947' कौन चल रही आगे? जानें- 4 बजे तक का कलेक्शन

'आवारापन 2' और 'बंटवारा 1947' ने 14 अगस्त को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी. दोनों फिल्मों में बॉक्स ऑफिस पर इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' महज 6 दिनों में ही ब्लॉकबस्टर बन चुकी है. सिनेमाघरों में एक हफ्ता पूरा होने से पहले ही इस फिल्म ने अपनी कमाई से ढाई गुना ज्यादा का कलेक्शन कर हैरान कर दिया है.

वहीं सनी देओल की 'बंटवारा 1947' अपनी आधी लागत तो दूर 6 दिन में 50 करोड़ का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है. वहीं बुधवार को भी दोनों फिल्मों की कमाई में जमीन-आसमान का अंतर रहा. चलिए यहां जानते हैं गुरुवार को यानी 7वें दिन ये दोनों फिल्में कितनी कमाई कर रही हैं और इनकी ऑक्यूपेंसी कितनी है?

'बंटवारा 1947' की 6 दिनों की कमाई कितनी रही?

'बंटवारा 1947' ने 6ठे दिन भारत में 1.40 करोड़ कमाए हैं.

जिसके बाद इसकी भारतक 6 दिनों की कुल नेट कमाई 32.15 करोड़ रुपये हुई है.

भारत में फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 38.17 करोड़ रुपये पहुंच गया है.

वहीं विदेशों में फिल्म की 6 दिनों की कुल ग्रॉस कमाई 7.25 करोड़ और वर्ल्डवाइड कमाई 45.42 करोड़ रुपये हुई है.

'बंटवारा 1947' 7वें दिन कितना कर रही कलेक्शन ( Batwara 1947 Box Office Day 7 Live Updates)

'बंटवारा 1947' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी डे 7 (लाइव) 0.41 (शाम 4 बजे तक) 7.0% कुल कलेक्शन 32.56 करोड़

'बंटवारा 1947' का कितना है बजट

बता दें कि 'बंटवारा 1947' का बजट 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. शॉकिंग बात ये है कि ये फिल्म अभई तक अपना आधी लागत भी वसूल नहीं कर पाई है. ऐसे में अब ये बुरी तरह फ्लॉप हो चुकी है. बता दें कि ये राजकुमार संतोषी निर्देशित फिल्म है. इसमें सनी देओल के अलावा प्रीति जिंटा ने लीड रोल प्ले किया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में शबाना आजमी, अली फजल और करण देओल शामिल हैं.

ये भी पढ़ें:-बुधवार को 'आवारापन 2' बनी साल की छठी सबसे बड़ी फिल्म, तोड़ा 'कॉकटेल 2' सहित 4 फिल्मों का रिकॉर्ड

'आवारापन 2' के 6 दिनों का कितना रहा कलेक्शन?



बता दें कि 'आवारापन 2' ने रिलीज के छठे दिन 6.75 करोड़ कमाए हैं.

इसी के साथ इस फिल्म की भारत में 6 दिनों की नेट कमाई अब 107. 50 करोड़ रुपये हुई है.

वहीं भारत में इस फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 128.29 करोड़ तक पहुंच गया है.

विदेशों में इस फिल्म ने 6 दिनों में 25.30 करोड़ ग्रॉस और वर्ल्डवाइड 153.59 करोड़ की ग्रॉस कमाई कर डाली है.

आवारापन 2' डे 7 बॉक्स ऑफिस लाइव (Awarapan 2 Box Office Day 7 Live Updates)

'आवारापन 2' बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी डे 7 (लाइव) 1.90 करोड़ (शाम 4 बजे तक) 13% कुल कलेक्शन 109.40 करोड़

नोटः बता दें कि फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं.

आवारापन 2' बनी साल की 6वीं सबसे बड़ी फिल्म

आवारापन 2' ने रिलीड के छठे दिन कॉकटेल 2 के परखच्चे उड़ा दिए और ये फिल्म साल की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में छठे नंबर पर आ गई है. वहीं ये इमरान हाशमी की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म बन चुकी है. इन सबके बीच फैंस को फिल्म के तीसरे पार्ट के आने की भी उम्मीद है. हालांकि मेकर्स ने इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है.

ये भी पढ़ें:-'शिव पंडित' बन फिर लौटेंगे इमरान हाशमी? क्या आएगी ‘आवारापन 3'? राइटर ने बता दिया पूरा प्लान