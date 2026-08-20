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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं...', शर्मिला टैगोर पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत?

'हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर आएं...', शर्मिला टैगोर पर क्यों भड़कीं कंगना रनौत?

Kangana Ranaut On Sharmila Tagore: शर्मिला टैगोर ने 'वंदे मातरम' पर कहा कि जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं उनके लिए वंदे मातरम गाना मुश्किल है. ऐसे में अब इस पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Aug 2026 10:09 PM (IST)
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Kangana Ranaut On Sharmila Tagore: कंगना रनौत अपनी एक्टिंग और फिल्मों के साथ ही बेबाकी को लेकर भी चर्चा में रहती हैं. वो किसी भी मुद्दे पर खुलकर राय रखती हैं और अक्सर तीखी प्रक्रिया को लेकर सुर्खियों में भी आ जाती हैं. इन दिनों वंदे मातरम के दो से ज्यादा छंद गाने को लेकर विवाद जारी है, जिस पर सेलेब्स के भी रिएक्शन्स देखने के लिए मिल रहे हैं. इसी बीच शर्मिला टैगोर ने कहा कि बाकी के छंद उन लोगों के गाना मुश्किल है, जो लोग ईश्वर में विश्वास रखते हैं. इस पर कंगना रनौत ने नाराजगी जाहिर की है. चलिए बताते हैं एक्ट्रेस ने क्या कहा.

कंगना रनौत ने शेयर की पोस्ट

दरअसल, शर्मिला टैगोर के वंदे मातरम वाले बयान के सामने आने के बाद एक्ट्रेस कंगना रनौत ने जवाब देने में देरी नहीं की. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर शर्मिला टैगोर के बयान का स्क्रीन शॉट शेयर किया और इसे साझा करने के साथ ही लिखा, 'मैं इस बात की तारीफ करती हूं कि शर्मिला जी ने वंदे मातरम को लेकर आपत्तियां जाहिर की. लेकिन एक कलाकार के तौर पर मुझे हैरानी है कि आर्ट और कविता को लेकर उनकी सोच इतनी सीमित और बनावटी कैसे हो सकती है. किसी भी कविता या गीत में शब्द रूपक (metaphors) होते हैं. एक कवि मनचाहा असर पैदा करने के लिए अलग-अलग तरह की कल्पनाओं का इस्तेमाल करता है और शानदार समानताएं बनाता है.'

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कंगना रनौत अपनी पोस्ट में आगे लिखती हैं, 'वंदे मातरम आजादी की लड़ाई का इमोशन है. बंकिम चंद्र जी देश को अपने भीतर की शक्ति को जगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं. आप कला के इतने महान नमूने को सिर्फ एक धार्मिक रीति-रिवाज कैसे मान सकती हैं?' 

Kangana via Instagram Stories.

कंगना रनौत ने विवेकानंद को किया याद

कंगना ने आगे विवेकानंद की बात को याद करते हुए लिखा, 'विवेकानंद जी ने एक बात कही थी कि उन्हें ऐसे युवा चाहिए जिनका शरीर लोहे जैसा हो. हड्डियां स्टील के जैसी हो. उनकी नसों में बिजली जैसी ताकत दौड़ती हो. वो मौसम का हाल नहीं बता रहे थे बल्कि शक्ति के जागने की बात कर रहे थे. कृपया हिंदू-मुस्लिम वाली सोच से बाहर निकलें. भले ही ईश्वर में विश्वास करते हों, डॉक्टर भी उस ताकत को शक्ति ही कहते हैं. आइए, एक-दूसरे को अपना समझकर गले लगाएं.'

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क्या बोली थीं शर्मिला टैगोर?

बहरहाल, अगर बात की जाए कि शर्मिला टैगोर ने आखिर क्या कहा था, जिस पर कंगना रनौत ने लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी तो बताते चलें कि शर्मिला ने समाचार एजेंसी IANS से बातचीत में वंदे मातरम विवाद पर रिएक्शन दिया था. उन्होंने कहा था, 'जो लोग धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए मुश्किल है कहना कि वंदे काली, वंद दुर्गा, वंदे... मुश्किल है. तो इसलिए अगर भारत में जितने धर्म के लोग हैं उसको हम अगर एक साथ लेकर चलें तो पहले दो छंद बहुत अच्छे हैं.'

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 10:09 PM (IST)
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