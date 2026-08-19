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‘तेरे नाम’ से रातों-रात स्टार बनीं भूमिका चावला, अब कहां हैं सलमान खान की एक्ट्रेस?
Bhumika Chawla Birthday: एक्ट्रेस भूमिका चावला ने फिल्म 'तेरे नाम' से खूब सुर्खियां बटोरी थी. हालांकि अब वो काफी टाइम से लाइम लाइट से दूर हैं. आइए जानते हैं कि वो अब क्या कर रही हैं.
एक्ट्रेस भूमिका चावला बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की फिल्म 'तेरे नाम' से रातों रात स्टार बन गई थी. फिल्म में लोगों ने उन्हें बहुत पसंद किया था. 21 अगस्त को वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. ऐसे में चलिए जानते हैं कि एक्ट्रेस अब क्या कर रही हैं.
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Published at : 19 Aug 2026 07:43 PM (IST)
Tags :Bhumika Chawla
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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