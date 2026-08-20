'सबसे बेकार, प्रोड्यूसर किलर हैं...', डायरेक्टर ने उड़ाई पवन सिंह की धज्जिया

भोजपुरी सिनेमा में पवन सिंह का रुत्बा कमाल का है. बतौर सिंगर उन्हें लोग काफी पसंद करते हैं. उनके गानों को मिलियन्स व्यूज मिलते हैं. पवन सिंह कहते भी हैं, 'जहां से खड़े हो जाते है वहीं से लाइन शुरू होती है.' वो ये भी कहते हैं, 'जो हमने कर दिया है उसी पर सब रेंग रहे हैं.' उनका ये डायलॉग गायिकी के मामले में तो एकदम सटीक बैठता है लेकिन फिल्मों की बात की जाए ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये हम नहीं बल्कि उनके साथ काम कर चुके हैं और अच्छे मित्र डायरेक्टर अनंजय रघुराज कहते हैं. उनका दावा है कि पवन सिंह के साथ फिल्म करना मतलब घाटे का सौदा है. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.

दरअसल, भोजपुरी फिल्मों के डायरेक्टर अनंजय रघुराज हाल ही में अस्मिता सिंह राजपूत के पॉडकास्ट में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने फिल्मों के साथ ही इंडस्ट्री में चल रहे ग्रुप और बाकी स्टारों को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने इस दौरान बताया कि पर्सनली उनके सबसे अच्छे संबंध हैं लेकिन प्रोफेशनली वो गिने चुने लोगों के साथ ही काम करना चाहते हैं.

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डायरेक्टर ने की खेसारी और निरहुआ की तारीफ

'पटना से पाकिस्तान 2' फेम डायरेक्टर अनंजय रघुराज बताते हैं, 'लोग जो भी बोलें, खेसारी को गाना आता है या नहीं आता है. लेकिन वो एक्टिंग नेचुरल करते हैं.' डायरेक्टर ने खेसारी लाल और निरहुआ की जमकर तारीफ की और कहा कि दोनों की कई सारी ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं. उनका मानना है कि मनोज तिवारी तो वो हवा लेकर ही भोजपुरी में आए थे. रवि किशन की भी कई हिट फिल्में हैं. लेकिन जब बात पवन सिंह की आई तो प्रोफेशनली उन्होंने कहा, 'उनके साथ काम करने वाला यही सोचता है कि कहां फंस गया यार.'

पवन सिंह के साथ बेकार रहा एक्सपीरियंस

डायरेक्टर बताते हैं, 'पवन सिंह जी के साथ ये है कि आपको पहले दिन से ही लगने लगेगा कि कहां फंस गया यार. उनके साथ वाइब नहीं मिलती है. हम और जो लोग काम कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि मजबूरी में ही करते हैं. वो दोस्त बहुत अच्छे हैं मगर उनके साथ काम करना खराब एक्सपीरियंस रहता है. इसके पीछे की वजह बताता हूं पर्सनल वाला एक्सपीरियंस बताता हूं. मैंने 2009 में एक फिल्म जियो मेरी जान की थी. बतौर प्रोड्यूसर. उस समय तो ठीक थे लेकिन अभी की स्थिति है कि 100-150 की यूनिट है. सब लोग हाथ पर हाथ रख कर बैठे हैं भैया आएंगे. भैया आ रहे हैं और एक घंटे में निकल जा रहे हैं.'

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डायरेक्टर कहते हैं, 'जियो मेरी जान में 4-5 दिन तो ऐसे गए. हम सेट पर 37 दिन थे शूटिंग 32 दिन हुई और 32 दिनों में भी प्रॉपर 12 घंटे कभी शूटिंग नहीं हुई. उनके साथ ऐसा लगत है कि कब खत्म होगा यार. इरिटेशन होने लगती है. ऐसे में अच्छा काम कहां से होगा.'

टॉप 10 में पवन सिंह की फिल्म बता दीजिए...

इतना ही ही नहीं, डायरेक्टर ने कहा, 'मैं खुलकर बोल रहा हूं जैसे रवि किशन की फिल्म पंडित जी बताई ना बियाह कब हो गई ब्लॉकबस्टर है टॉप 10 में है. वैसे पवन जी की एक फिल्म बता दीजिए टॉप 10 में, जिसमें क्रिएटिव काम किया गया हो और ये मैं नहीं एनालिस्ट बोलते हैं. आप डाटा निकलाकर देखिए रवि किशन, खेसारी, निरहुआ की फिल्में होंगी. मनोज तिवारी की फिल्में होंगी.'

एरोगेंट हैं पवन सिंह?

अनंजय रघुराज से इस दौरान पूछा जाता है कि क्या पवन सिंह एरोगेंट हैं? तो इस सवाल के जवाब में वो बताते हैं, 'नहीं पर्सनल आप मिलेंगे तो एरोगेंट बिल्कुल नहीं हैं. बहुत अच्छे इंसान हैं. मजा आएगा उनके साथ पर्सनली. अगर वो आदमी खुल गया तो बच्चा है. लेकिन सेट पर आते ही पता नहीं क्या हो जाता है.'

पवन सिंह प्रोड्यूसर किलर हैं- डायरेक्टर अनंजय

अनंजय रघुराज ने पवन सिंह को लेकर आगे कहा, 'वो प्रोड्यूसर किलर हैं. एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये प्रोड्यूसर को मारने वाले हैं. कोई प्रोड्यूसर आज तक जिंदा नहीं रहा. यहां तक कि जिसका पैसा लगा है उसका रिकवरी कोई करके दिखा दे. कोई बता दे कि उसे पवन सिंह की फिल्म से फायदा हुआ है. अगर कोई बोले तो मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगा.'

पवन सिंह का प्रोफेशनल फ्रंट

बहरहाल, अगर पवन सिंह के प्रोफेशनल फ्रंट के बारे में बात की जाए तो एक्टर और सिंगर इन दिनों जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' में नजर आ रहे हैं. इसमें वो निरहुआ दिनेश लाल यादव, आम्रपाली दुबे, तेजप्रताप यादव और काजल राघवानी के साथ नजर आ रहे हैं. शो में काजल ने एक्टर पर काफी आरोप लगाए. जबरन किसिंग से लेकर नाभि में काजल लगाने तक के सीन को उनसे जबरन कराया गया था.