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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडआलीशान घर से लग्जरी कार तक, बेहद अमीर हैं रणदीप हुड्डा, जानें नेटवर्थ

आलीशान घर से लग्जरी कार तक, बेहद अमीर हैं रणदीप हुड्डा, जानें नेटवर्थ

Randeep Hooda Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनके बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं कि वो कितने अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 Aug 2026 07:17 PM (IST)
Randeep Hooda Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनके बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं कि वो कितने अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.

रणदीप हुड्डा ने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. फिल्मों के साथ-साथ वो अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. एक्टर 20 अगस्त को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है.

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रणदीप हुड्डा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2001 में फिल्म मॉनसून वेडिंग से की थी. इसके बाद फिल्म राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी में वो लीड रोल में नजर आए.
रणदीप हुड्डा ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत साल 2001 में फिल्म मॉनसून वेडिंग से की थी. इसके बाद फिल्म राम गोपाल वर्मा की फिल्म डी में वो लीड रोल में नजर आए.
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उन्होंने 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई', 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर', 'कॉकटेल' और 'जाट' जैसी कई फिल्मों में काम किया. आज एक्टर ने करोड़ों की संपत्ती जमा कर ली है.
उन्होंने 'वन्स अपॉन अ टाइम इन मुंबई', 'स्वातंत्र्य वीर सावरकर', 'कॉकटेल' और 'जाट' जैसी कई फिल्मों में काम किया. आज एक्टर ने करोड़ों की संपत्ती जमा कर ली है.
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रणदीप हुड्डा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 80 करोड़ रूपये है.
रणदीप हुड्डा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ 80 करोड़ रूपये है.
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रूपये फीस चार्ज करते हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट से वो तगड़ी कमाई करते हैं.
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो एक फिल्म के लिए 2 से 3 करोड़ रूपये फीस चार्ज करते हैं. ब्रांड एंडोर्समेंट से वो तगड़ी कमाई करते हैं.
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मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट है. मुंबई के अलावा हरियाणा में उनका एक आलीशान पैतृक घर है.
मुंबई के वर्सोवा इलाके में उनका एक आलीशान अपार्टमेंट है. मुंबई के अलावा हरियाणा में उनका एक आलीशान पैतृक घर है.
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एक्टर के पास रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, मर्सिडीज बेंज GL 350 CDI, और मॉडिफाइड जीप जैसी कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं.
एक्टर के पास रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, मर्सिडीज बेंज GL 350 CDI, और मॉडिफाइड जीप जैसी कई लग्जरी गाड़ियां भी हैं.
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अपकमिंग फिल्म की बात करें तो रणदीप हुड्डा अपकमिंग फिल्म 'ईठा' में नजर आएंगे. इस फिल्म एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी.
अपकमिंग फिल्म की बात करें तो रणदीप हुड्डा अपकमिंग फिल्म 'ईठा' में नजर आएंगे. इस फिल्म एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर लीड रोल प्ले करती नजर आएंगी.
Published at : 19 Aug 2026 07:17 PM (IST)
Tags :
Randeep Hooda

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