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आलीशान घर से लग्जरी कार तक, बेहद अमीर हैं रणदीप हुड्डा, जानें नेटवर्थ
Randeep Hooda Birthday Special: बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा काफी लैविश लाइफ जीते हैं. उनके बर्थडे के मौके पर आइए जानते हैं कि वो कितने अमीर हैं और उनकी नेटवर्थ कितनी है.
रणदीप हुड्डा ने अपनी दमदार एक्टिंग से फिल्म इंडस्ट्री में खास पहचान बनाई है. फिल्मों के साथ-साथ वो अपने लग्जरी लाइफस्टाइल को लेकर भी चर्चा में रहते हैं. एक्टर 20 अगस्त को अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि उनकी नेटवर्थ कितनी है.
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Published at : 19 Aug 2026 07:17 PM (IST)
Tags :Randeep Hooda
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
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