लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
दिव्या मिश्रा और विभा वाजपेयी के हत्याकांड के मामले में डीसीपी ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस को शुरुआत में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी.
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक सरकारी बैंक के कर्मचारी ने पहले अपनी अलग रह रही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद घर लौटकर अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली. घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई.आरोपी की पहचान बैंक कर्मचारी मानस वाजपेयी के रूप में हुई है.
पुलिस के अनुसार, उसने दोपहर करीब 11.22 बजे गोमती नगर के पॉश इलाके में स्थित एक निजी बैंक की शाखा के बाहर अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मार दी.पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 38 वर्षीय मानस वाजपेयी ने बैंक के बाहर पत्नी को बुलाया, जहां दोनों ने कुछ मिनट तक बातचीत की. इसके बाद उसने कथित तौर पर दिव्या पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया.
घायल दिव्या को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.पुलिस के अनुसार, मानस और दिव्या की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों पिछले एक साल से अधिक समय से अलग रह रहे थे. दिव्या ने पिछले साल तलाक के लिए भी अर्जी दाखिल की थी.
लखनऊ में पत्नी की हत्या के बाद व्हाट्सएप स्टेटस से खुला राज, क्या लिखा?
डीसीपी ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस को शुरुआत में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम घटना की जांच में जुटी ही थी कि एक अन्य सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी बहन की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है.डॉ. शर्मा ने बताया कि बाद में पुष्टि हुई कि दोनों घटनाओं में एक ही व्यक्ति मानस वाजपेयी शामिल था. उसने पहले अपनी पत्नी और फिर बहन की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली.
पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घर में अपनी 28 वर्षीय बहन विभा वाजपेयी को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली. बताया जा रहा है कि विभा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं. पुलिस ने घर से तीन हथियार बरामद किए हैं.इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है.
हनुमान चालीसा सुनी और फिर...
पुलिस के अनुसार, आत्महत्या से पहले मानस ने अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर एक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें उसने पत्नी और बहन की हत्या करने की बात लिखी थी.आरोपी के घर के पास रहने वाले एक दुकानदार ने बताया कि मानस करीब दोपहर 12.30 बजे घर लौटा था और काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था. दुकानदार के अनुसार, वह जल्दी में था और उसे काफी पसीना आ रहा था.
घर में जाने के बाद उसने हनुमान चालीसा चलाया.बाद में पड़ोसी ने मानस का व्हाट्सऐप स्टेटस देखा और घर के अंदर गया, जहां कथित तौर पर उसने मानस को मृत पाया. घटना के बाद दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें अपनी बहन को गोली मारे जाने और लोहिया अस्पताल ले जाए जाने की सूचना मिली है. उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करते हुए लोगों से दिव्या के लिए प्रार्थना करने की अपील की. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या तथा आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है.