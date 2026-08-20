Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली

लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली

दिव्या मिश्रा और विभा वाजपेयी के हत्याकांड के मामले में डीसीपी ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस को शुरुआत में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 20 Aug 2026 06:09 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गुरुवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जहां एक सरकारी बैंक के कर्मचारी ने पहले अपनी अलग रह रही पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी. इसके बाद घर लौटकर अपनी बहन को गोली मारी और फिर खुदकुशी कर ली. घटना से पूरे शहर में सनसनी फैल गई.आरोपी की पहचान बैंक कर्मचारी मानस वाजपेयी के रूप में हुई है. 

पुलिस के अनुसार, उसने दोपहर करीब 11.22 बजे गोमती नगर के पॉश इलाके में स्थित एक निजी बैंक की शाखा के बाहर अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा को गोली मार दी.पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, 38 वर्षीय मानस वाजपेयी ने बैंक के बाहर पत्नी को बुलाया, जहां दोनों ने कुछ मिनट तक बातचीत की. इसके बाद उसने कथित तौर पर दिव्या पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गया. 

घायल दिव्या को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.पुलिस के अनुसार, मानस और दिव्या की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी, लेकिन दोनों पिछले एक साल से अधिक समय से अलग रह रहे थे. दिव्या ने पिछले साल तलाक के लिए भी अर्जी दाखिल की थी.

लखनऊ में पत्नी की हत्या के बाद व्हाट्सएप स्टेटस से खुला राज, क्या लिखा?

डीसीपी ईस्ट डॉ. दीक्षा शर्मा ने बताया कि पुलिस को शुरुआत में गोमती नगर थाना क्षेत्र में एक महिला को गोली मारे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम घटना की जांच में जुटी ही थी कि एक अन्य सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने अपनी बहन की हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली है.डॉ. शर्मा ने बताया कि बाद में पुष्टि हुई कि दोनों घटनाओं में एक ही व्यक्ति मानस वाजपेयी शामिल था. उसने पहले अपनी पत्नी और फिर बहन की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली.

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने घर में अपनी 28 वर्षीय बहन विभा वाजपेयी को गोली मार दी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली. बताया जा रहा है कि विभा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रही थीं. पुलिस ने घर से तीन हथियार बरामद किए हैं.इस मामले में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है. 

हनुमान चालीसा सुनी और फिर...

पुलिस के अनुसार, आत्महत्या से पहले मानस ने अपने व्हाट्सऐप स्टेटस पर एक संदेश पोस्ट किया था, जिसमें उसने पत्नी और बहन की हत्या करने की बात लिखी थी.आरोपी के घर के पास रहने वाले एक दुकानदार ने बताया कि मानस करीब दोपहर 12.30 बजे घर लौटा था और काफी घबराया हुआ नजर आ रहा था. दुकानदार के अनुसार, वह जल्दी में था और उसे काफी पसीना आ रहा था. 

घर में जाने के बाद उसने हनुमान चालीसा चलाया.बाद में पड़ोसी ने मानस का व्हाट्सऐप स्टेटस देखा और घर के अंदर गया, जहां कथित तौर पर उसने मानस को मृत पाया. घटना के बाद दिव्या की बहन प्रज्ञा मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उन्हें अपनी बहन को गोली मारे जाने और लोहिया अस्पताल ले जाए जाने की सूचना मिली है. उन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस को टैग करते हुए लोगों से दिव्या के लिए प्रार्थना करने की अपील की. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और हत्या तथा आत्महत्या के पीछे की परिस्थितियों का पता लगाने में जुटी है.

Published at : 20 Aug 2026 06:05 PM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS CRIME NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जौहर यूनिवर्सिटी मामले में इन लोगों पर ED की नजर, आजम के करीबियों पर जल्द कसेगा शिकंजा!
जौहर यूनिवर्सिटी मामले में इन लोगों पर ED की नजर, आजम के करीबियों पर जल्द कसेगा शिकंजा!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार की जननी सुरक्षा योजना का दिखा असर, यूपी में 7 लाख से ज्यादा संस्थागत प्रसव
योगी सरकार की जननी सुरक्षा योजना का दिखा असर, यूपी में 7 लाख से ज्यादा संस्थागत प्रसव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार का बड़ा प्लान, ITI में उद्योग आधारित ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप पर फोकस
योगी सरकार का बड़ा प्लान, ITI में उद्योग आधारित ट्रेनिंग और अप्रेंटिसशिप पर फोकस
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?
परिसीमन: अमित शाह के सामने साउथ के CM ने कर दी ये मांग, क्या बोले विजय?
झारखंड
सोरेन सरकार को झटका, JSSC-GGL समेत 22 रद्द परीक्षा पर HC ने लगाई रोक
सोरेन सरकार को झटका, JSSC-GGL समेत 22 रद्द परीक्षा पर HC ने लगाई रोक
बॉलीवुड
Box Office: जुलाई 2026 का बॉक्स ऑफिस किंग कौन? जानें किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई
जुलाई 2026 का बॉक्स ऑफिस किंग कौन? जानें किस फिल्म ने की सबसे ज्यादा कमाई
क्रिकेट
इंग्लैंड को बड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ दिग्गज; होगी सर्जरी
इंग्लैंड को बड़ा झटका, पूरे सीजन से बाहर हुआ दिग्गज; होगी सर्जरी
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
विश्व
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
बांग्लादेश को जलाने में मोहम्मद यूनुस का हाथ? पूर्व अंतरिम सलाहकार समेत पर 27 के खिलाफ शिकायत
इंडिया
चीनी के स्टॉक पर सरकार की नजर, जारी किया नोटिफिकेशन
चीनी के स्टॉक पर सरकार की नजर, जारी किया नोटिफिकेशन
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget