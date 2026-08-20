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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'सोशल मीडिया, बड़े मुद्दे और नेता…', एक्शन में राहुल गांधी, पार्टी को दिए ये बड़े निर्देश

'सोशल मीडिया, बड़े मुद्दे और नेता…', एक्शन में राहुल गांधी, पार्टी को दिए ये बड़े निर्देश

राहुल गांधी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रमुख मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखने में कौन नेता कितना सक्रिय है, इसकी मासिक रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपी जाए.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 08:44 PM (IST)
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. पार्टी की छवि सुधारने और संगठन को मजबूत करने के प्रयासों के बीच उन्होंने पार्टी की सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत को अहम निर्देश दिए हैं. राहुल गांधी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रमुख मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखने में कौन नेता कितना सक्रिय है, इसकी मासिक रिपोर्ट तैयार कर उन्हें सौंपी जाए.

उनका मानना है कि पार्टी के नेताओं की डिजिटल उपस्थिति और बड़े मुद्दों पर उनकी सक्रियता का नियमित आकलन किया जाना चाहिए. सूत्रों के अनुसार, यह कदम पार्टी की सोशल मीडिया रणनीति को अधिक प्रभावी बनाने और नेताओं की जवाबदेही तय करने के उद्देश्य से उठाया गया है. राहुल गांधी चाहते हैं कि पार्टी के नेता महत्वपूर्ण राजनीतिक और जनहित के मुद्दों पर सोशल मीडिया के माध्यम से अधिक सक्रियता से अपनी बात रखें.

राहुल गांधी की तरफ से ये निर्देश ऐसे समय में दिया गया है जब बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस कार्य समिति (CWC) के राष्‍ट्रगीत 'वंदे मातरम' के केवल दो पद गाने के फैसले पर कांग्रेस की आलोचना की. बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा देश तोड़ने की राजनीति की है. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ‘वंदे मातरम्’ के टुकड़े करने के कारण देश को इसके परिणाम भुगतने पड़े.

अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, ‘कांग्रेस कार्यसमिति ने वंदे मातरम् के पूर्ण गान की जगह केवल दो अंतरे गाने का जो फैसला किया है, वह न केवल देश विरोधी है, बल्कि संसद के बनाए कानून की खुली अवहेलना भी है. कांग्रेस ने ही 1937 में तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम् के दो टुकड़े किए. वहीं से दो-राष्ट्र सिद्धांत को ताकत मिली और देश का विभाजन हुआ.’ 

उन्होंने कहा, ‘वंदे मातरम् के 150वें वर्ष पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने यह ऐतिहासिक गलती सुधारी और पूर्ण गान को कानूनी स्वरूप दिया, लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस फिर उसी वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण के रास्ते पर है.’

About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 20 Aug 2026 07:52 PM (IST)
Tags :
BJP RAHUL GANDHI CONGRESS
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