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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडतकरार से प्यार और फिर गुपचुप शादी, बेहद फिल्मी है गोविंदा और सुनीता आहूजा की लव स्टोरी

तकरार से प्यार और फिर गुपचुप शादी, बेहद फिल्मी है गोविंदा और सुनीता आहूजा की लव स्टोरी

Govinda-Sunita Love Story: सुनीता आहूजा को हाल ही में बेटे संग फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया, जिसके बाद गोविंदा से तलाक की अटकलें तेज हो गई हैं. आइए जानते हैं दोनों की फिल्मी लव स्टोरी.

Written By : दीक्षा शर्मा  | Updated at : 19 Aug 2026 03:36 PM (IST)
Govinda-Sunita Love Story: सुनीता आहूजा को हाल ही में बेटे संग फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया, जिसके बाद गोविंदा से तलाक की अटकलें तेज हो गई हैं. आइए जानते हैं दोनों की फिल्मी लव स्टोरी.

बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते में खटास और तलाक की खबरों ने तूल पकड़ लिया है. बीते कुछ समय से दोनों के तलाक की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन्हें हाल ही में तब और हवा मिली जब सुनीता को बेटे यशवर्धन के साथ बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया. हालांकि, सुनीता फैमिली कोर्ट तलाक का केस वापस लेने पहुंची थीं. एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनीता ने पहले जो तलाक का केस फाइल किया था, उसी केस को वापस लेने के लिए वह फैमिली कोर्ट गई थीं.

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गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. इसमें तकरार, छुप-छुपकर प्यार और फिर गुपचुप शादी तक, सब कुछ शामिल है. दोनों ने परिवार से छिपकर शादी की थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव भी आए.
गोविंदा और सुनीता की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. इसमें तकरार, छुप-छुपकर प्यार और फिर गुपचुप शादी तक, सब कुछ शामिल है. दोनों ने परिवार से छिपकर शादी की थी, जिसके बाद उनकी जिंदगी में कई उतार-चढ़ाव भी आए.
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गोविंदा जब बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, तब वह अपने मामा आनंद सिंह के घर रहते थे. सुनीता उनके मामा की साली हैं. सुनीता भी अक्सर अपने जीजा के घर आया करती थीं, इसी दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई.
गोविंदा जब बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, तब वह अपने मामा आनंद सिंह के घर रहते थे. सुनीता उनके मामा की साली हैं. सुनीता भी अक्सर अपने जीजा के घर आया करती थीं, इसी दौरान दोनों की पहली मुलाकात हुई.
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शुरुआत में दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग था. सुनीता वेस्टर्न कल्चर और हाई-फैशन पसंद करती थीं, वहीं गोविंदा पूरी तरह देसी थे. शुरुआती दिनों में दोनों के बीच जमकर नोक-झोंक हुआ करती थी. सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके जीजा जी ने उन्हें गोविंदा से मिलने को कहा था, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी.
शुरुआत में दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग था. सुनीता वेस्टर्न कल्चर और हाई-फैशन पसंद करती थीं, वहीं गोविंदा पूरी तरह देसी थे. शुरुआती दिनों में दोनों के बीच जमकर नोक-झोंक हुआ करती थी. सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके जीजा जी ने उन्हें गोविंदा से मिलने को कहा था, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी.
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दोनों के बीच की कड़वाहट तब खत्म हुई, जब उन्हें पता चला कि दोनों को डांस का बेहद शौक है. साथ डांस करते-करते दोनों कब एक-दूसरे को दिल दे बैठे, पता ही नहीं चला. देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.
दोनों के बीच की कड़वाहट तब खत्म हुई, जब उन्हें पता चला कि दोनों को डांस का बेहद शौक है. साथ डांस करते-करते दोनों कब एक-दूसरे को दिल दे बैठे, पता ही नहीं चला. देखते ही देखते उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई.
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उस दौर में गोविंदा और सुनीता खतों के जरिए एक-दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे. एक दिन सुनीता की मां के हाथ वो खत लग गया और इस तरह दोनों के अफेयर का खुलासा घर में हो गया. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को शादी का नाम देने का फैसला किया.
उस दौर में गोविंदा और सुनीता खतों के जरिए एक-दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते थे. एक दिन सुनीता की मां के हाथ वो खत लग गया और इस तरह दोनों के अफेयर का खुलासा घर में हो गया. इसके बाद दोनों ने अपने रिश्ते को शादी का नाम देने का फैसला किया.
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11 मार्च 1987 को गोविंदा और सुनीता ने शादी तो कर ली, लेकिन गोविंदा उस वक्त स्टार बन रहे थे. मेकर्स की सलाह थी कि शादी की खबर से उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो सकती है. इसलिए दोनों ने अपनी शादी की बात लगभग दो साल तक दुनिया से छुपा कर रखी.
11 मार्च 1987 को गोविंदा और सुनीता ने शादी तो कर ली, लेकिन गोविंदा उस वक्त स्टार बन रहे थे. मेकर्स की सलाह थी कि शादी की खबर से उनकी फीमेल फैन फॉलोइंग कम हो सकती है. इसलिए दोनों ने अपनी शादी की बात लगभग दो साल तक दुनिया से छुपा कर रखी.
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शादी के दो साल बाद, 16 जुलाई 1989 को गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ. टीना के जन्म के बाद गोविंदा ने दुनिया के सामने अपने और सुनीता के रिश्ते का खुलासा किया.
शादी के दो साल बाद, 16 जुलाई 1989 को गोविंदा और सुनीता की बेटी टीना आहूजा का जन्म हुआ. टीना के जन्म के बाद गोविंदा ने दुनिया के सामने अपने और सुनीता के रिश्ते का खुलासा किया.
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इसके बाद कपल ने 1 मार्च 1997 को बेटे यशवर्धन आहूजा का वेलकम किया. साल 2014 में जब गोविंदा 50 साल के हुए, तो उन्होंने पत्नी सुनीता की इच्छा पूरी करने के लिए पूरे विधि-विधान से दोबारा शादी की रस्में निभाईं. इस खास मौके पर उनके दोनों बच्चे टीना और यशवर्धन भी शामिल हुए थे.
इसके बाद कपल ने 1 मार्च 1997 को बेटे यशवर्धन आहूजा का वेलकम किया. साल 2014 में जब गोविंदा 50 साल के हुए, तो उन्होंने पत्नी सुनीता की इच्छा पूरी करने के लिए पूरे विधि-विधान से दोबारा शादी की रस्में निभाईं. इस खास मौके पर उनके दोनों बच्चे टीना और यशवर्धन भी शामिल हुए थे.
Published at : 19 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda

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