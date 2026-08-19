तकरार से प्यार और फिर गुपचुप शादी, बेहद फिल्मी है गोविंदा और सुनीता आहूजा की लव स्टोरी

शुरुआत में दोनों का मिजाज बिल्कुल अलग था. सुनीता वेस्टर्न कल्चर और हाई-फैशन पसंद करती थीं, वहीं गोविंदा पूरी तरह देसी थे. शुरुआती दिनों में दोनों के बीच जमकर नोक-झोंक हुआ करती थी. सुनीता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके जीजा जी ने उन्हें गोविंदा से मिलने को कहा था, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत बढ़ी.