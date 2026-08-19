एक्सप्लोरर
तकरार से प्यार और फिर गुपचुप शादी, बेहद फिल्मी है गोविंदा और सुनीता आहूजा की लव स्टोरी
Govinda-Sunita Love Story: सुनीता आहूजा को हाल ही में बेटे संग फैमिली कोर्ट के बाहर स्पॉट किया गया, जिसके बाद गोविंदा से तलाक की अटकलें तेज हो गई हैं. आइए जानते हैं दोनों की फिल्मी लव स्टोरी.
बॉलीवुड के 'हीरो नंबर वन' गोविंदा और उनकी पत्नी सुनीता आहूजा के रिश्ते में खटास और तलाक की खबरों ने तूल पकड़ लिया है. बीते कुछ समय से दोनों के तलाक की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन्हें हाल ही में तब और हवा मिली जब सुनीता को बेटे यशवर्धन के साथ बांद्रा स्थित फैमिली कोर्ट के बाहर देखा गया. हालांकि, सुनीता फैमिली कोर्ट तलाक का केस वापस लेने पहुंची थीं. एबीपी न्यूज को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सुनीता ने पहले जो तलाक का केस फाइल किया था, उसी केस को वापस लेने के लिए वह फैमिली कोर्ट गई थीं.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 19 Aug 2026 03:17 PM (IST)
Tags :Sunita Ahuja Govinda
बॉलीवुड
8 Photos
तकरार से प्यार और फिर गुपचुप शादी, बेहद फिल्मी है गोविंदा और सुनीता आहूजा की लव स्टोरी
बॉलीवुड
10 Photos
कौन हैं इमरान हाशमी की पत्नी परवीन शहानी? खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात
बॉलीवुड
7 Photos
स्कूल में हुई मुलाकात, 10 साल की डेटिंग के बाद की शादी, ऐसी है इमरान हाशमी की लव स्टोरी
बॉलीवुड
7 Photos
पंकज त्रिपाठी से दिव्येंदु शर्मा तक, कितनी पढ़ी लिखी है 'मिर्जापुर: द मूवी' की स्टारकास्ट?
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
श्रेया कालरा के आरोपों पर कुशाल का करारा जवाब, शिवांगी संग रिश्ते पर कही ये बात
मनोरंजन
'आवारापन 2' का बड़ा कमाल, 'धुरंधर 2' के बाद ऐसा करने वाली बनी साल की दूसरी फिल्म
मनोरंजन
गोविंदा से तलाक नहीं लेंगी सुनीता, इस वजह से पहुंचीं फैमिली कोर्ट
मनोरंजन
गोविंदा से तलाक कंफर्म? बेटे के साथ फैमिली कोर्ट पहुंचीं सुनीता आहूजा
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
तकरार से प्यार और फिर गुपचुप शादी, बेहद फिल्मी है गोविंदा और सुनीता आहूजा की लव स्टोरी
डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
Opinion