Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?

‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?

Ladakh Gen-Z Viral Video: लद्दाख में सुरक्षा कर्मियों से बहस करने वाली लड़की ने भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस से माफी मांगी है. इसे लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी पोस्ट किया था.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 20 Aug 2026 07:24 PM (IST)
Preferred Sources

कारगिल के मिनामार्ग चेक पोस्ट पर सुरक्षा बलों से तीखी बहस का वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आई 25 साल की लड़की ने अब माफी मांगी है. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में एक लड़की लद्दाख क्षेत्र में मीनामर्ग के पास रोके जाने से नाराज दिखी. यह जगह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के बीच एंट्री गेट के तौर पर मशहूर है. सेना के खिलाफ महिला की टिप्पणियों की पूर्व सेना अधिकारियों ने आलोचना की थी. सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लड़की ने माना कि उन्होंने फ्रस्टेशन में जो भी बोला वो सही नहीं था.

वायरल वायरल गर्ल ने मांगी माफी

लड़की का कहना है कि उन्होंने वहां मौजूद अधिकारी से माफी मांगी थी. उन्होंने कहा, 'मैं फिर से भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस, लद्दाख पुलिस, सीएम उमर अब्दुल्ला सर से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं.' उनका कहना है कि वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी आलोचना हो रही है, जिससे वह परेशान थी. उन्होंने कहा कि 6 घंटे तक सड़क पर फंसे रहने के कारण उनका गुस्सा बढ़ गया था.'

लड़की ने अपने वीडियो में 'हम जेन-जी हैं, यह बर्दाश्त नहीं करेंगे' शब्द का इस्तेमाल किया था, जिस पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी. वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक चेकपॉइंट पर कई गाड़ियां खड़ी हैं. सभी गाड़ियों को चेकपॉइंट पर रोका गया है और किसी कारणवश उन्हें आगे बढ़ने से मना किया गया है. काफी देर बीत जाने के बाद एक महिला पर्यटक आक्रोशित हो गई और सुरक्षाकर्मियों से बहस करने लगी. उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना भी शुरू कर दिया.

वायरल लड़की ने क्या कहा था?

वीडियो में वह कह रही हैं, 'हम लोग यहीं धरने पर बैठेंगे. हम देखते हैं कि आपका मंत्री यहां से कैसे निकलेगा. हम लोग Gen-Z हैं. हम लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे.ट वह वहां मौजूद अन्य लोगों से पूछती हैं, 'क्या आप लोग यहां बैठेंगे या नहीं?' उन्होंने लोगों से कहा, 'गाड़ी निकालो और चलो. देखते हैं कि कैसे रोकते हैं, पांच घंटे हो गए हैं. महिला ने आगे कहा, 'हम लोग पैसे देकर यहां घूमने आते हैं, यह सब देखने नहीं. इन्होंने ताला लगा दिया है.' महिला यहीं नहीं रुकी उन्होंने ये भी कहा कि ये लोग कश्मीरी लोगों के साथ तो ऐसा करते ही थे, अब पर्यटकों के साथ भी ऐसा कर रहे हैं.

इस वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा कि 'हम जेन-जी हैं' कहना अब 'जानते नहीं हो मेरे पिता कौन हैं' कहने जैसा नया रवैया बन गया है. उन्होंने कहा, 'जेन-जी के प्रति बनी अच्छी छवि को खराब करने का सबसे तेज तरीका है कि जरा सी भी ठेस पहुंचने पर इसे धमकी की तरह इस्तेमाल किया जाए.'

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
Read More
Published at : 20 Aug 2026 07:20 PM (IST)
Tags :
Indian Army Gen Z LADAKH Gen-Z
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
लद्दाख में J&K हाईकोर्ट की बेंच होगी स्थापित, केंद्र सरकार का फैसला
इंडिया
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
इंडिया
‘स्टूडेंट्स पर दबाव की चिंता’, CBSE की 3 भाषा नीति पर SC ने उठाए सवाल
‘स्टूडेंट्स पर दबाव की चिंता’, CBSE की 3 भाषा नीति पर SC ने उठाए सवाल
इंडिया
40 लाख नए घर और 695 KM मेट्रो का खाका लागू, 2047 तक बदल जाएगा दिल्ली का नक्शा
40 लाख नए घर और 695 KM मेट्रो का खाका लागू, 2047 तक बदले जाएगा दिल्ली का नक्शा
Advertisement

वीडियोज

SRK के गाने पर Air Force Officers का Dance, ‘Operation Safed Sagar’ का Emotional किस्सा
Bollywood News: 'टॉक्सिक' में दिखेगा अंधाधुंध खून-खराबा! UK सेंसर बोर्ड ने दी 18+ रेटिंग, हिंसा और बोल्ड सीन्स में मिले 5/5 नंबर (20.08.26)
Bareilly Ke Bacchan: 😳Ajab Singh की हरकत पर Sangam ने दी नसीहत, ससुर जी को बुरी लगी बातें! #sbs
Sunny Deol की ‘Batwara 1947’ क्यों हुई फ्लॉप? Muslim किरदार और कहानी पर उठे सवाल
Bigg Boss 20 में Mouni Roy की Entry? Salman Khan के शो में Naagin लगाएंगी Glamour का तड़का!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
‘वी आर Gen Z’, वायरल गर्ल ने भारतीय सेना से मांगी माफी, जानें क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
लखनऊ के मानस ने पत्नी और बहन को मारने के बाद सुनी हनुमान चालीसा, फिर खुद को भी मारी गोली
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
‘दिव्या काश तुम इतनी सीधी नहीं होतीं’ पति की गोली का शिकार बैंक मैनेजर को बहन ने दी भावुक विदाई
क्रिकेट
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
Watch: इंग्लिश सिंगर ने गाया पाकिस्तान का राष्ट्रगान, कहा- '6 महीनों से उर्दू...'
ट्रेंडिंग
Trending Dance Video: हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
हसीना के डांस ने मचाया तहलका, मूव्स देख दिल हार बैठे कुंवारे
बिहार
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
सम्राट चौधरी की शिक्षा विभाग संग बैठक खत्म, लिए गए ये बड़े फैसले
विश्व
बलूचिस्तान के सरनान इलाके पर बलूचों का कब्जा, पुलिस थाने को उड़ाया
बलूचिस्तान के सरनान इलाके पर बलूचों का कब्जा, पुलिस थाने को उड़ाया
Hockey
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत
हॉकी वर्ल्ड कप में भारत का अगला मैच कब? किस टीम से होगी भिड़ंत
ABP NEWS
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
Viral News: रेस्टोरेंट में अचानक मचा बवाल, युवक पर आधा दर्जन लोगों ने किया हमला!
ABP NEWS
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
Viral News: हर साल बारिश में बह जाती है इस गांव की पुलिस!
ABP NEWS
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
Viral News: मोबाइल को लेकर चली गोलियां, किसी ने चुपके से बनाया वीडियो!
ABP NEWS
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
Viral News: पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर हटा सुरक्षा घेरा, भारत का करारा जवाब!
ABP NEWS
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Viral Video: बीच सड़क सांडों का 'महादंगल'!
Embed widget