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हिंदी न्यूज़मनोरंजनरीजनल सिनेमा'मेरे साथ अन्याय हुआ है...', क्यों बोले तेजप्रताप यादव? एक्ट्रेसेस से जलती थीं पवन सिंह की पहली वाइफ

'मेरे साथ अन्याय हुआ है...', क्यों बोले तेजप्रताप यादव? एक्ट्रेसेस से जलती थीं पवन सिंह की पहली वाइफ

Bhojpuri Bawaal: जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' में लेटेस्ट एपिसोड में माहौल काफी इमोशनल दिखा. जहां पवन सिंह ने पहली पत्नी को याद किया वहीं, तेजप्रताप यादव ने खुद के साथ अन्याय की बात कही.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 20 Aug 2026 10:34 PM (IST)
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Bhojpuri Bawaal: जियो हॉटस्टार के शो 'भोजपुरी बवाल' में हाल के एपिसोड में कुछ बवाल नहीं हुआ बल्कि कुछ ऐसा हो गया, जिसके बाद किसी के भी आंसू छलक जाएंगे. शो का लेटेस्ट एपिसोड बेहद ही इमोशनल कर देने वाला रहा, जिसमें पवन सिंह ने अपनी दिवंगत पहली पत्नी नीलम देवी को याद किया और बताया कि कैसे वो उनके साथ खेले और बड़े हुए थे बाद में उनकी शादी हो गई थी. लेकिन उनके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था. पवन सिंह सिंगिंग और एक्टिंग सब कुछ छोड़ने वाले थे. वहीं, तेजप्रताप यादव ने अपने साथ अन्याय की बात भी कही. चलिए बताते हैं गुरुवार के एपिसोड में क्या-क्या हुआ... 

एक्ट्रेसेस से जलती थीं पवन सिंह की पहली वाइफ

'भोजपुरी बवाल' का लेटेस्ट एपिसोड फैमिली स्पेशल रहा, जिसमें पवन सिंह ने पहली पत्नी के बारे में बात की और इमोशनल दिखे. पवन ने पहली पत्नी को याद किया और कहा, 'जब तक जीवन है तब तक आप ही रहेंगी.' एक्टर अकेले में अपनी शादी का कैसेट देखते हैं और उन्हें काफी मिस करते हैं. इस दौरान वो काफी इमोशनल नजर आए. 

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पवन ने आगे अपनी पत्नी नीलम देवी को 'पहला प्यार' बताया. एक्टर बताते हैं कि वो नीलम के साथ खेले हैं. वो बड़े भाई की साली थीं. पवन ये भी बताते हैं, जब वो एक्ट्रेस के साथ काम करने केलिए जाते थे तो उनको बता कर जाते थे. वो एक्ट्रेस के साथ जब भी शूटिंग करने जाते थे तो वो कहती थीं, 'बहुत मारूंगी.' हालांकि, वो उन्हें समझाते थे कि उनके लिए वही सब कुछ हैं. लेकिन पवन की इस बात से एक बात साफ जाहिर होती है कि नीलम को पवन का एक्ट्रेस के साथ काम करना पसंद नहीं था. पवन के बयान में नीलम के अंदर जलन का भाव महसूस होता है. पवन बताते हैं कि वो उनके साथ 3 महीने ही रह पाए थे.

जब खत्म हो गई पवन सिंह की दुनिया

पवन सिंह आगे बताते हैं, 'एक दिन मैं शूटिंग से लेट आया. हॉल का दरवाजा खुला था. भइया भाभी सब थे. उन लोगों को जगाया खाना मांगा. फिर पत्नी ने मुझे खाना खिलाया और मैं उनको समझा रहा था. दरवाजा बंद करके सो जाया करो. मुझे सुबह जल्द जाना था तो मैं दूसरे फ्लैट में चला गया. आधा पौना घंटा हुआ था फिर मन नहीं तो मैं उनके पास चला गया. देखा हॉल का दरवाजा खुला था. मैंने सोचा कि मैं डाटूंगा. अपने रूम में पहुंचा तो देखा कि दुनिया खत्म. यही हमारा सफर है. हमारे चाहने वाले इतने थे कि मैं वापसी कर पाया. मुझे लगा था गायिकी एक्टिंग सब खत्म अब नहीं कर पाऊंगा.' पवन बताते हैं कि वो शूटिंग के समय रो देते हैं.

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तेजप्रताप यादव बोले- 'अन्याय हुआ है'

तेजप्रताप यादव ने परिवार से बिछड़ने के पल को याद किया. वो बताते हैं, 'जब मैं घर से निकला तो अपनी दादी की फोटो लेकर निकला था. जब मैंने पहला नॉमिनेशन फाइल किया तो घर का कोई नहीं आया, मैंने बुलाया था लेकिन कोई नहीं आया तो मैं अपनी दादी की फोटो लेकर निकल पड़ा. मेरे साथ अन्याय तो हुआ है. लेकिन ईश्वर हैं और मेरे घर के बड़े बुजुर्ग और श्रीकृष्ण साथ है. जीत हमारी होगी. जीत धर्म की होगी. जब अकेला पड़ता हूं तो भगवान कृष्ण को याद करता हूं लेकिन मां के करीब रहा हूं. मां कुछ ना कुछ भेज देती हैं घर पर. मां के हाथ से खाता था लेकिन अब बस सोच लेता हूं कि वो साथ में हैं.'

'भोजपुरी बवाल' में होगा रंगा रंग कार्यक्रम

'भोजपुरी बवाल' का आने वाला एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है, जिसमें कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक आने वाले हैं. वो शो में आकर रंगा-रंग कार्यक्रम करने वाले हैं. अगले एपिसोड में रानी चटर्जी, पवन सिंह, दिनेश लाल यादव निरहुआ, आम्रपाली दुबे, काजल राघवानी भी नजर आने वाले हैं. शो में आम्रपाली दुबे अपनी पहली फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' का किस्सा शेयर करते हुए नजर आने वाली हैं. इसमें वो बताने वाली हैं कैसे उन्होंने एक्टर को गलत जगह पर हिट कर दिया था.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 20 Aug 2026 10:34 PM (IST)
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Pawan Singh Bhojpuri Bawaal
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