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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडप्रियंका चोपड़ा से सुष्मिता सेन तक, आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं ये एक्ट्रेसेस

प्रियंका चोपड़ा से सुष्मिता सेन तक, आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं ये एक्ट्रेसेस

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस हैं जो आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा से लेकर सुष्मिता सेन तक कई बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसे के नाम शामिल हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 19 Aug 2026 12:42 PM (IST)
बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस हैं जो आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा से लेकर सुष्मिता सेन तक कई बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसे के नाम शामिल हैं.

बॉलीवुड में ऐसी कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं जो आर्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. इन एक्ट्रेसेस ने अपने टैलेंट और मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में किनका नाम है.

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ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आर्मी फैमिली से आती हैं. उनके माता-पिता दोनों भारतीय सेना में फिजिशियन थे.
ग्लोबल लेवल पर अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा आर्मी फैमिली से आती हैं. उनके माता-पिता दोनों भारतीय सेना में फिजिशियन थे.
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अनुष्का शर्मा भी आर्मी परिवार से है. उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल हैं.उन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी है और कारगिल युद्ध (1999) में भी हिस्सा लिया था.
अनुष्का शर्मा भी आर्मी परिवार से है. उनके पिता कर्नल अजय कुमार शर्मा भारतीय सेना से रिटायर्ड कर्नल हैं.उन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी है और कारगिल युद्ध (1999) में भी हिस्सा लिया था.
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मिस यूनिवर्स रह चुकीं सुष्मिता सेन का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था. उनके पिता शुबीर सेन भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर थे.
मिस यूनिवर्स रह चुकीं सुष्मिता सेन का जन्म एक बंगाली परिवार में हुआ था. उनके पिता शुबीर सेन भारतीय वायु सेना में विंग कमांडर थे.
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एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के पिता, दुर्गानंद जिंटा, भारतीय सेना में एक ऑफिसर थे. जब प्रीति सिर्फ 13 साल की थीं, तब एक कार एक्सीडेंट में उनके पिता का निधन हो गया था.
एक्ट्रेस प्रीति जिंटा के पिता, दुर्गानंद जिंटा, भारतीय सेना में एक ऑफिसर थे. जब प्रीति सिर्फ 13 साल की थीं, तब एक कार एक्सीडेंट में उनके पिता का निधन हो गया था.
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रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और डॉक्टर रहे हैं, जिन्होंने लगभग 25 सालों तक देश की सेवा की.
रिया चक्रवर्ती के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और डॉक्टर रहे हैं, जिन्होंने लगभग 25 सालों तक देश की सेवा की.
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रकुल प्रीत सिंह भी आर्मी बैकग्राउंड से है. उनके पिता कुलविंदर सिंह भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में सेवा दी है.
रकुल प्रीत सिंह भी आर्मी बैकग्राउंड से है. उनके पिता कुलविंदर सिंह भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट में सेवा दी है.
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चित्रांगदा सिंह का जन्म एक आर्मी परिवार में हुआ था. उनके पिता कर्नल निरंजन सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे.
चित्रांगदा सिंह का जन्म एक आर्मी परिवार में हुआ था. उनके पिता कर्नल निरंजन सिंह भारतीय सेना में अधिकारी थे.
Published at : 19 Aug 2026 12:42 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Sushmita Sen Priyanka Chopra

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