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प्रियंका चोपड़ा से सुष्मिता सेन तक, आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं ये एक्ट्रेसेस
बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस हैं जो आर्मी फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा से लेकर सुष्मिता सेन तक कई बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसे के नाम शामिल हैं.
बॉलीवुड में ऐसी कई पॉपुलर एक्ट्रेसेस हैं जो आर्मी परिवार से ताल्लुक रखती हैं. इन एक्ट्रेसेस ने अपने टैलेंट और मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई है. आइए जानते हैं इस लिस्ट में किनका नाम है.
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Published at : 19 Aug 2026 12:42 PM (IST)
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डॉ. ख्याति पुरोहितस्वतंत्र पत्रकार व अध्यापिका
Opinion