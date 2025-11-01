हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हार्दिक पांड्या की Ex गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया को हुआ फिर से प्यार, मिस्ट्री मैन संग फोटो शेयर कर रिलेशनशिप किया कंफर्म

हार्दिक पांड्या की Ex गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया को हुआ फिर से प्यार, मिस्ट्री मैन संग फोटो शेयर कर रिलेशनशिप किया कंफर्म

हार्दिक पांड्या संग ब्रेकअप के बाद अब उनकी Ex गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं. उनकी लाइफ में भी मिस्ट्री मैन की एंट्री हो चुकी है, जिसके संग उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 01 Nov 2025 12:40 PM (IST)
हार्दिक पांड्या संग ब्रेकअप के बाद अब उनकी Ex गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं. उनकी लाइफ में भी मिस्ट्री मैन की एंट्री हो चुकी है, जिसके संग उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं.

हार्दिक पांड्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं ये तो हर कोई जानता है लेकिन अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया ने भी पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं.

1/7
सोनू के टीटू की स्वीटी के सुपरहिट सॉन्ग बॉम डिग्गी से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सिंगर जैस्मिन वालिया ने हैलोवीन के मौके पर फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है.
सोनू के टीटू की स्वीटी के सुपरहिट सॉन्ग बॉम डिग्गी से पॉपुलैरिटी हासिल करने वाली सिंगर जैस्मिन वालिया ने हैलोवीन के मौके पर फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया है.
2/7
इंस्टाग्राम पर जैस्मिन ने अपने नए बॉयफ्रेंड के संग तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि, उन्होंने जिस अंदाज में अपने मिस्ट्री मैन को दुनिया से मिलवाया है वो डरावना है.
इंस्टाग्राम पर जैस्मिन ने अपने नए बॉयफ्रेंड के संग तस्वीरें शेयर की हैं. हालांकि, उन्होंने जिस अंदाज में अपने मिस्ट्री मैन को दुनिया से मिलवाया है वो डरावना है.
3/7
जैस्मिन ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें उनके बॉयफ्रेंड भूतिया मास्क से चेहरा ढके हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने तीन अलग-अलग तस्वीरें शेयर की हैं. हैलोवीन थीम के लिए ये अंदाज बिल्कुल परफेक्ट है.
जैस्मिन ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसमें उनके बॉयफ्रेंड भूतिया मास्क से चेहरा ढके हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने तीन अलग-अलग तस्वीरें शेयर की हैं. हैलोवीन थीम के लिए ये अंदाज बिल्कुल परफेक्ट है.
4/7
जैस्मिन वालिया ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा-हैप्पी हैलोवीन, आगे बढ़ रही हूं, मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे ही दिखाना चाहिए.
जैस्मिन वालिया ने तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा-हैप्पी हैलोवीन, आगे बढ़ रही हूं, मुझे लगता है कि सभी लड़कियों को अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे ही दिखाना चाहिए.
5/7
इससे पहले जैस्मिन का नाम अक्सर भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या संग जोड़ा जाता रहा है. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर दोनों ने कभी कुछ भी नहीं कहा था.
इससे पहले जैस्मिन का नाम अक्सर भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या संग जोड़ा जाता रहा है. हालांकि, ऑफिशियल तौर पर दोनों ने कभी कुछ भी नहीं कहा था.
6/7
इन दोनों के अफेयर की खबरें तब आने लगीं जब जैस्मिन को कई बार हार्दिक के क्रिकेट मैच के दौरान देखा गया. 2025 में आईपीएल मैच के दौरान उन्हें मुंबई इंडियंस की पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स के संग टीम बस में सफर करते हुए देखा गया था.
इन दोनों के अफेयर की खबरें तब आने लगीं जब जैस्मिन को कई बार हार्दिक के क्रिकेट मैच के दौरान देखा गया. 2025 में आईपीएल मैच के दौरान उन्हें मुंबई इंडियंस की पत्नियों और गर्लफ्रेंड्स के संग टीम बस में सफर करते हुए देखा गया था.
7/7
ये भी कहा जाता है कि दोनों ने ग्रीस में छुट्टियां मनाते वक्त एक जैसी ही तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद से डेटिंग की अफवाहें तेज हो गईं.
ये भी कहा जाता है कि दोनों ने ग्रीस में छुट्टियां मनाते वक्त एक जैसी ही तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद से डेटिंग की अफवाहें तेज हो गईं.
Published at : 01 Nov 2025 12:40 PM (IST)
HARDIK PANDYA Jasmin Walia

