हार्दिक पांड्या की Ex गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया को हुआ फिर से प्यार, मिस्ट्री मैन संग फोटो शेयर कर रिलेशनशिप किया कंफर्म
हार्दिक पांड्या संग ब्रेकअप के बाद अब उनकी Ex गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी हैं. उनकी लाइफ में भी मिस्ट्री मैन की एंट्री हो चुकी है, जिसके संग उन्होंने तस्वीरें शेयर की हैं.
हार्दिक पांड्या अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं ये तो हर कोई जानता है लेकिन अब उनकी एक्स गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया ने भी पोस्ट शेयर कर जानकारी दी है कि वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई हैं.
Published at : 01 Nov 2025 12:40 PM (IST)
Tags :HARDIK PANDYA Jasmin Walia
