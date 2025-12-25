एक्सप्लोरर
बॉलीवुड में क्रिसमस की धूम, कार्तिक आर्यन से अनन्या पांडे और उर्मिला तक ने दिखाई सेलिब्रेशन की झलक
Christmas 2025: बॉलीवुड में क्रिसमस काी धूम मची हुई है. तमाम सितारे परिवार और फैंस के साथ से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं. कई ने अब क्रिसमस सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी शेयर की हैं.
पूरे देश में क्रिसमस का त्योहार मनाया जा रहा है. वहीं बॉलीवुड सितारे भी क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं. कार्तिक आर्यन- अनन्या पांडे से लेकर उर्मिला मातोंडकर और सोनू सूद तक ने अपने क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक इंस्टा पर शेयर की है.
Published at : 25 Dec 2025 02:34 PM (IST)
