'धुरंधर' एक्टर अर्जुन रामपाल ने गर्लफ्रेंड और बच्चों संग मनाया क्रिसमस, देखें सेलिब्रेशन की झलकियां
Christmas 2025: अर्जुन रामपाल ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर गैब्रिएला और बच्चों के साथ क्रिसमस मनाया है. तस्वीरों में देखें उनका क्यूट और फैमिली भरा सेलिब्रेशन.
क्रिसमस 2025 पर अर्जुन रामपाल ने अपनी लॉन्ग टाइम पार्टनर गैब्रिएला डेमेट्रियड्स और बच्चों के साथ खूबसूरत और क्यूट फैमिली मोमेंट्स का आनंद लिया. तस्वीरों में उनके खास पलों की झलकियां देखने को मिल रही हैं. धुरंधर फिल्म की ब्लॉकबस्टर सफलता के बीच यह सेलिब्रेशन उनके फैंस के लिए भी खास बन गया है.
Published at : 25 Dec 2025 05:19 PM (IST)
बॉलीवुड
बॉलीवुड
