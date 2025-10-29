हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
November Birthday Calender: ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान से तब्बू तक, नवंबर में है इन फिल्मी सितारों का बर्थडे

November Birthday Calender: ऐश्वर्या राय, शाहरुख खान से तब्बू तक, नवंबर में है इन फिल्मी सितारों का बर्थडे

Celebs November Birthday Calender: नवंबर के महीने में कई दिग्गज फिल्मी सितारे अपना जन्मदिन मनाते हैं. इस लिस्ट में किंग खान से लेकर ऐश्वर्या राय और तब्बू तक का नाम शुमार है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 10:01 PM (IST)
Celebs November Birthday Calender: नवंबर के महीने में कई दिग्गज फिल्मी सितारे अपना जन्मदिन मनाते हैं. इस लिस्ट में किंग खान से लेकर ऐश्वर्या राय और तब्बू तक का नाम शुमार है.

नवंबर के महीने में बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज अपना जन्मदिन मनाते हैं. आज हम आपको उन 10 सेलेब्स की बर्थ डेट और उम्र की जानकारी दे रहे हैं.

1/10
मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय इस महीने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं. नवंबर महीने की पहली तारीख को हसीना 52 साल की हो जाएंगी.
मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय इस महीने अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाली हैं. नवंबर महीने की पहली तारीख को हसीना 52 साल की हो जाएंगी.
2/10
लिस्ट के दूसरे नंबर पर बॉलीवुड के हैंडसम हंक ईशान खट्टर का नाम शुमार हैं. अभिनेता अपनी बर्थ डेट ऐश्वर्या राय के साथ शेयर करते हैं. 1 नवंबर को ईशान खट्टर की उम्र 30 साल की हो जाएगी.
लिस्ट के दूसरे नंबर पर बॉलीवुड के हैंडसम हंक ईशान खट्टर का नाम शुमार हैं. अभिनेता अपनी बर्थ डेट ऐश्वर्या राय के साथ शेयर करते हैं. 1 नवंबर को ईशान खट्टर की उम्र 30 साल की हो जाएगी.
3/10
बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान का बर्थडे भी इसी महीने आता है. 2 नवंबर को अभिनेता अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे.
बॉलीवुड के किंग यानी शाहरुख खान का बर्थडे भी इसी महीने आता है. 2 नवंबर को अभिनेता अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे.
4/10
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक तबु का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. हसीना 4 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. इस साल एक्ट्रेस 55 साल की हो जाएंगी.
बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक तबु का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है. हसीना 4 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करेंगी. इस साल एक्ट्रेस 55 साल की हो जाएंगी.
5/10
अगले नंबर पर दिवगंत एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की लाडली का नाम है. खुशी कपूर 5 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं. अदाकारा इस बार अपना 25वां जन्मदिन मनाएंगी.
अगले नंबर पर दिवगंत एक्ट्रेस श्रीदेवी और बोनी कपूर की लाडली का नाम है. खुशी कपूर 5 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाने वाली हैं. अदाकारा इस बार अपना 25वां जन्मदिन मनाएंगी.
6/10
पैन इंडिया स्टार कमल हासन का जन्मदिन भी नवंबर के महीने में आता है. अभिनेता 7 नवंबर को 71 साल के हो जाएंगे.
पैन इंडिया स्टार कमल हासन का जन्मदिन भी नवंबर के महीने में आता है. अभिनेता 7 नवंबर को 71 साल के हो जाएंगे.
7/10
90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस जूही चावला भी इस महीने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. अभिनेत्री 13 नवम्बर को 58 साल की हो जाएंगी
90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस जूही चावला भी इस महीने अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने वाली हैं. अभिनेत्री 13 नवम्बर को 58 साल की हो जाएंगी
8/10
लिस्ट के अगले नंबर पर बॉलीवुड के डैशिंग सुपरहीरो आदित्य रॉय कपूर का नाम है. 16 नवंबर को एक्टर अपना 40वां जन्मदिन मनाने वाले हैं.
लिस्ट के अगले नंबर पर बॉलीवुड के डैशिंग सुपरहीरो आदित्य रॉय कपूर का नाम है. 16 नवंबर को एक्टर अपना 40वां जन्मदिन मनाने वाले हैं.
9/10
तारा सुतारिया का जन्मदिन 19 नवंबर को है. इस दिन हसीना 30 साल की हो जाएंगी.
तारा सुतारिया का जन्मदिन 19 नवंबर को है. इस दिन हसीना 30 साल की हो जाएंगी.
10/10
बॉलीवुड के 'चंदू चैंपियन' यानी कार्तिक आर्यन भी अपना बर्थडे नवंबर के महीने में सेलिब्रेट करते हैं. 22 नवंबर को हैंडसम हंक एक्टर 35 साल के हो जाएंगे.
बॉलीवुड के 'चंदू चैंपियन' यानी कार्तिक आर्यन भी अपना बर्थडे नवंबर के महीने में सेलिब्रेट करते हैं. 22 नवंबर को हैंडसम हंक एक्टर 35 साल के हो जाएंगे.
Published at : 29 Oct 2025 10:00 PM (IST)
