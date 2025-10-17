हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इन सेलेब्स ने इंस्टाग्राम से बनाई है दूरी, 71 और 77 साल की ये एक्ट्रेसेस भी लिस्ट में शामिल

इन सेलेब्स ने इंस्टाग्राम से बनाई है दूरी, 71 और 77 साल की ये एक्ट्रेसेस भी लिस्ट में शामिल

Bollywood Celebs Instagram Account: बॉलीवुड में कई सेलेब्स ऐसे भी है जो सोशल मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं. वहीं इस लिस्ट में 71 साल की बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 17 Oct 2025 06:58 PM (IST)
Bollywood Celebs Instagram Account: बॉलीवुड में कई सेलेब्स ऐसे भी है जो सोशल मीडिया से दूर रहना पसंद करते हैं. वहीं इस लिस्ट में 71 साल की बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी हैं.

आजकल सोशल मीडिया के चलते दुनियाभर के लोगों को एक दूसरे की खबर रहती है. वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी सोशल मीडिया पर काफी एक्टि नजर आते हैं. हालांकि बॉलीवुड में कई एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने फेम तो खूब कमाया है लेकिन वह सोशल मीडिया से कोसों दूर हैं. आइए जानते है कौन-कौन से सेलेब्स है इस लिस्ट में शामिल.

1/7
इस लिस्ट में सबसे पहले एक्टर सैफ अली खान का नाम शामिल है. बता दें कि सैफ इंस्टाग्राम से कोसों दूर हैं.
इस लिस्ट में सबसे पहले एक्टर सैफ अली खान का नाम शामिल है. बता दें कि सैफ इंस्टाग्राम से कोसों दूर हैं.
2/7
बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर रणबीर कपूर के इंस्टाग्राम पर काफी फैन पेजेस हैं. लेकिन बता दें कि उनका इंस्टाग्राम पर कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है.
बॉलीवुड इंडस्ट्री के हैंडसम एक्टर रणबीर कपूर के इंस्टाग्राम पर काफी फैन पेजेस हैं. लेकिन बता दें कि उनका इंस्टाग्राम पर कोई पर्सनल अकाउंट नहीं है.
3/7
रानी मुखर्जी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं लेकिन उन्होनें भी इंस्ट्राग्राम से दूरी बना रखी है.
रानी मुखर्जी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस में से एक हैं लेकिन उन्होनें भी इंस्ट्राग्राम से दूरी बना रखी है.
4/7
इस लिस्ट में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी शामिल हैं. वो भी खुद को सोशल मीडिया से दूर रखती हैं.
इस लिस्ट में बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस रेखा भी शामिल हैं. वो भी खुद को सोशल मीडिया से दूर रखती हैं.
5/7
भले ही एक्टर आमिर खान इंस्टाग्राम पर मौजूद नही हैं लेकिन वो अपनी प्रोडक्शन टीम के जरिए फैंस के साथ जुड़े रहते हैं.
भले ही एक्टर आमिर खान इंस्टाग्राम पर मौजूद नही हैं लेकिन वो अपनी प्रोडक्शन टीम के जरिए फैंस के साथ जुड़े रहते हैं.
6/7
एक्ट्रेस अमृता सिंह ने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा है लेकिन बेटी सारा अली खान के साथ वो कई फोटोज में नजर आती हैं.
एक्ट्रेस अमृता सिंह ने खुद को सोशल मीडिया से दूर रखा है लेकिन बेटी सारा अली खान के साथ वो कई फोटोज में नजर आती हैं.
7/7
वहीं जय बच्चन भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हैं. हालांकि उनकी फोटोज और वीडियो काफी वायरल होते रहते हैं लेकिन उनका खुद का इंस्टाग्राम पर कोई ऑफिशल अकाउंट नहीं है.
वहीं जय बच्चन भी इंस्टाग्राम पर एक्टिव नहीं हैं. हालांकि उनकी फोटोज और वीडियो काफी वायरल होते रहते हैं लेकिन उनका खुद का इंस्टाग्राम पर कोई ऑफिशल अकाउंट नहीं है.
Published at : 17 Oct 2025 06:58 PM (IST)
Rekha Ranbir Kapoor Rani Mukerji SAIF ALI KHAN

