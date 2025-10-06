एक्सप्लोरर
बॉबी देओल को बॉलीवुड में पूरे हुए 30 साल, पैपराजी संग सेलिब्रेट किया ये स्पेशल मूमेंट
Bobby Deol's Work Anniversary: बॉबी देओल को आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो चुके हैं. फैंस संग इस खुशखबरी को शेयर करते हुए अभिनेता ने अपना ये माइलस्टोन पैप्स के साथ भी सेलिब्रेट किया.
हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता बॉबी देओल ने आज यानी 6 अक्टूबर से अपने करियर की शुरुआत की थी. अब इंडस्ट्री में उन्हें 30 साल पूरे हो चुके हैं. इस खुशी के मौके को उन्होंने पैप्स संग धूमधाम से सेलिब्रेट किया है.
Published at : 06 Oct 2025 10:04 PM (IST)
Tags :Bobby Deol Barsaat Animal
