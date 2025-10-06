हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीमनोरंजनबॉबी देओल को बॉलीवुड में पूरे हुए 30 साल, पैपराजी संग सेलिब्रेट किया ये स्पेशल मूमेंट

बॉबी देओल को बॉलीवुड में पूरे हुए 30 साल, पैपराजी संग सेलिब्रेट किया ये स्पेशल मूमेंट

Bobby Deol's Work Anniversary: बॉबी देओल को आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो चुके हैं. फैंस संग इस खुशखबरी को शेयर करते हुए अभिनेता ने अपना ये माइलस्टोन पैप्स के साथ भी सेलिब्रेट किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 10:08 PM (IST)
Bobby Deol's Work Anniversary: बॉबी देओल को आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में 30 साल पूरे हो चुके हैं. फैंस संग इस खुशखबरी को शेयर करते हुए अभिनेता ने अपना ये माइलस्टोन पैप्स के साथ भी सेलिब्रेट किया.

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता बॉबी देओल ने आज यानी 6 अक्टूबर से अपने करियर की शुरुआत की थी. अब इंडस्ट्री में उन्हें 30 साल पूरे हो चुके हैं. इस खुशी के मौके को उन्होंने पैप्स संग धूमधाम से सेलिब्रेट किया है.

1/7
1995 में बॉबी देओल ने अपनी फिल्म 'बरसात' से बोलीवुड में अपना पहला कदम रखा था. अब देखते ही देखते ही फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं. पहले तो उन्होंने ये खुशखबरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस को दी.
1995 में बॉबी देओल ने अपनी फिल्म 'बरसात' से बोलीवुड में अपना पहला कदम रखा था. अब देखते ही देखते ही फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपने 30 साल पूरे कर लिए हैं. पहले तो उन्होंने ये खुशखबरी इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए अपने फैंस को दी.
2/7
इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें अभिनेता ने पैप्स के साथ जमकर पोज देते हुए कई तस्वीरें भी क्लिक करवाईं. उन्होंने अपना ये स्पेशल अचीव्मेंट आज पैपराजी के साथ भी सेलिब्रेट किया. इन तस्वीरों पर फैंस अपना प्यार लुटा रहे हैं.
इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हुईं जिसमें अभिनेता ने पैप्स के साथ जमकर पोज देते हुए कई तस्वीरें भी क्लिक करवाईं. उन्होंने अपना ये स्पेशल अचीव्मेंट आज पैपराजी के साथ भी सेलिब्रेट किया. इन तस्वीरों पर फैंस अपना प्यार लुटा रहे हैं.
3/7
उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'एनिमल' का सिग्नेचर पोज करते हुए पैप्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाएं, जिन्हें सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है. यूजर्स बॉबी देओल के इस जेस्चर की काफी तारीफ भी कर रहे हैं.
उन्होंने अपनी सुपरहिट फिल्म 'एनिमल' का सिग्नेचर पोज करते हुए पैप्स के साथ पिक्चर्स क्लिक करवाएं, जिन्हें सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा है. यूजर्स बॉबी देओल के इस जेस्चर की काफी तारीफ भी कर रहे हैं.
4/7
इस खास मौके पर बॉबी देओल का कैजुअल अंदाज देखा गया. रेड और वाइन स्ट्राइप्ड शर्ट के साथ अभिनेता ने डेनिम जीन्स कैरी किया था. 56 साल की उम्र में भी उनकी ऐसी पर्सनैलिटी और फिटनेस देख लोग हैरान रह जाते हैं.
इस खास मौके पर बॉबी देओल का कैजुअल अंदाज देखा गया. रेड और वाइन स्ट्राइप्ड शर्ट के साथ अभिनेता ने डेनिम जीन्स कैरी किया था. 56 साल की उम्र में भी उनकी ऐसी पर्सनैलिटी और फिटनेस देख लोग हैरान रह जाते हैं.
5/7
पिछले 30 सालों से अभिनेता लगातार अपने फैंस को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. इस जर्नी में बॉबी देओल सफल भी हुए तो वहीं उन्हें ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ा जब उनके करियर में सिर्फ डाउनफॉल ही चलता गया.
पिछले 30 सालों से अभिनेता लगातार अपने फैंस को एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं. इस जर्नी में बॉबी देओल सफल भी हुए तो वहीं उन्हें ऐसे वक्त से भी गुजरना पड़ा जब उनके करियर में सिर्फ डाउनफॉल ही चलता गया.
6/7
'बरसात' से डेब्यू करने के बाद बॉबी देओल ने 'सोल्जर', 'बादल', 'यमला पगला दीवाना' और 'गुप्त' जैसे कई हिट फिल्मों में काम किया. लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटती गई और उन्हें काम मिलना बंद हो गया.
'बरसात' से डेब्यू करने के बाद बॉबी देओल ने 'सोल्जर', 'बादल', 'यमला पगला दीवाना' और 'गुप्त' जैसे कई हिट फिल्मों में काम किया. लेकिन एक मोड़ ऐसा आया जब उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर पिटती गई और उन्हें काम मिलना बंद हो गया.
7/7
लेकिन उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' से फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त वापसी कर अपने नाम का डंका एक बार फिर बजाया. इतना ही नहीं 'आश्रम' जैसी वेब सीरीज में काम कर ओटीटी पर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. हाल ही में उन्हें बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया.
लेकिन उन्होंने रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' से फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त वापसी कर अपने नाम का डंका एक बार फिर बजाया. इतना ही नहीं 'आश्रम' जैसी वेब सीरीज में काम कर ओटीटी पर भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है. हाल ही में उन्हें बैड्स ऑफ बॉलीवुड में देखा गया.
Published at : 06 Oct 2025 10:04 PM (IST)
Tags :
Bobby Deol Barsaat Animal

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, सियासत तेज | ABP NEWS
Bihar Assembly Election: तारीखों का ऐलान, EC का 'सबसे अच्छे चुनाव' का वादा!
Insider Outsider Debate: Janhvi Kapoor ने कही दिल की बात, सोशल मीडिया पर हंगामा!
Hidden Marriage: देव-वसुधा की सीक्रेट शादी का प्लान, चंद्रिका देवी से छुपाया सच
Dalit Lynching: Raebareli में Dalit युवक की पीट-पीटकर हत्या, Video Viral

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
बिहार चुनाव 2025: अबकी बार नीतीश या तेजस्वी, बीजेपी या कांग्रेस? किसे हो रहा बंपर फायदा... ओपिनियन पोल ने चौंकाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया, 'कुछ लोगों के हाथ में...'
CJI पर जूता फेंकने की कोशिश पर अखिलेश बोले, 'प्रभुत्ववादी सोच नफरत को जन्म देती है'
क्रिकेट
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
2025 में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज, टॉप-5 लिस्ट कर देगी हैरान
बॉलीवुड
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, साड़ी में बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
खुशी कपूर की 10 खूबसूरत तस्वीरें, बला की हसीन लगती हैं श्रीदेवी की छोटी बेटी
बिजनेस
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ट्रंप के टैरिफ को अमेरिकी कंपनी ने ही दिखाया ठेंगा, भारत में करेगी एक अरब डॉलर का निवेश
ऑटो
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
GST कट के बाद अब कितनी रह गई Force Traveller की कीमत? ये गाड़ियां भी हो गईं सस्ती
ट्रेंडिंग
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
पेरासिटामोल टेबलेट से महिला ने धोए कपड़े, चमक उठे पीले पड़े कपड़े! वीडियो देख घूम जाएगा माथा
जनरल नॉलेज
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
सौरभ भारद्वाज या सूर्यकुमार यादव... दोनों में ज्यादा अमीर कौन, जानें किसके पास कितनी प्रॉपर्टी?
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर कहा, उन्हें परेशान किया जा रहा है, पवन सिंह के घर पर पुलिस का सामना करना पड़ा
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने वीडियो शेयर कर हरस्मेंट का दावा किया, घर पर पुलिस से हुई झड़प
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर लगाया हरस्मेंट का आरोप, पवन सिंह के घर पहुंची पुलिस
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने उन पर हरस्मेंट का आरोप लगाया और पवन सिंह के घर पर पुलिस कार्रवाई का सामना किया
Embed widget