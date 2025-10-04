बॉबी देओल की पांच बड़ी और पॉपुलर फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. बरसात, बिच्छू, सोल्जर, गुप्त और एनिमल जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में खास पहचान दी. यशराज फिल्म्स और इन फिल्मों की कामयाबी ने बॉबी देओल को 'लॉर्ड' का टाइटल दिलाया. इन फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी और उन्हें फैंस के बीच पॉपुलर बनाया.