बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल

बॉबी देओल ने न की होतीं ये 5 फिल्में, तो 'लॉर्ड बॉबी' नाम भी नहीं मिलता, सभी ओटीटी पर हैं अवेलेबल

Bobby Deol Top 5 Films on OTT: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्टर बॉबी देओल की उन 5 फिल्मों को आप ओटीटी पर देख सकते हैं जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड का सबसे अलग एक्टर बना दिया.

04 Oct 2025 08:40 PM (IST)
Bobby Deol Top 5 Films on OTT: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' एक्टर बॉबी देओल की उन 5 फिल्मों को आप ओटीटी पर देख सकते हैं जिन्होंने उन्हें बॉलीवुड का सबसे अलग एक्टर बना दिया.

बैड्स ऑफ बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल की खास 5 फिल्मों को आप ओटीटी पर देख सकते हैं. ये वही फिल्में हैं जिन्होंने बॉबी देओल को लॉर्ड बॉबी नाम से मशहूर कर दिया.

बॉबी देओल बॉलीवुड के चार्मिंग और टैलेंटेड एक्टर हैं, जो अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने रोमांस, एक्शन और ड्रामा सभी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है. बॉबी की फिल्मों ने उन्हें दर्शकों के दिलों में खास जगह दिलाई है.
बॉबी देओल की पांच बड़ी और पॉपुलर फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. बरसात, बिच्छू, सोल्जर, गुप्त और एनिमल जैसी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड में खास पहचान दी. यशराज फिल्म्स और इन फिल्मों की कामयाबी ने बॉबी देओल को 'लॉर्ड' का टाइटल दिलाया. इन फिल्मों ने उनके करियर को नई ऊंचाई दी और उन्हें फैंस के बीच पॉपुलर बनाया.
बॉबी देओल की फिल्म 'बरसात' 1995 में आई थी, जिसमें उनके साथ ट्विंकल खन्ना थीं और यह एक बड़ी हिट थी, जिसे राजकुमार संतोषी ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म प्राइम वीडियो पर मौजूद है
बॉबी देओल की फिल्म 'बिच्छू' साल 2000 में आई थी, जिसे गुड्डू धनोआ ने डायरेक्ट किया था और जिसमें बॉबी देओल के साथ रानी मुखर्जी थीं. यह एक एक्शन थ्रिलर थी और दर्शकों ने इसे अच्छा रिस्पांस दिया था. फिल्म को प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं.
बॉबी देओल की फिल्म 'सोल्जर' साल 1998 में आई थी, जिसमें बॉबी देओल और प्रीति जिंटा मुख्य रोल में थे. यह फिल्म एक बड़ी हिट थी, जिसे अब्बास-मस्तान ने डायरेक्ट किया था. ये भी प्राइम वीडियो पर मौजूद है.
'गुप्त' 1997 में आई एक हिट हिंदी थ्रिलर फिल्म थी, जिसे राजीव राय ने डायरेक्ट किया था. इसमें बॉबी देओल, मनीषा कोइराला और काजोल मुख्य रोल में थे. यह फिल्म सस्पेंस से भरपूर थी. यह एयरटेल एक्सस्ट्रीम और प्राइम वीडियो में मौजूद है.
'एनिमल' फिल्म 2023 में आई थी, जिसमें रणबीर कपूर और बॉबी देओल के साथ रश्मिका मंदाना और अनिल कपूर भी थे. इसे संदीप रेड्डी वांगा ने डायरेक्ट किया था. यह फिल्म ब्‍लॉकबस्‍टर हिट हुई थी. इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं.
04 Oct 2025 08:40 PM (IST)
