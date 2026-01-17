बंगाल में चुनावी हलचल के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने मालदा में 3250 करोड़ रुपए से ज्यादा की कई रेल और सड़क इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना का शिलान्यास किया. इस दौरान उन्होंने एक सभा को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि दुनियाभर के कई समृद्ध देश जो हैं, वह भी अपने देश से अवैध घुसपैठियों को बाहर निकाल रहे हैं. आज बंगावल में भी कई घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की जरुरत है. क्या टीएमसी इन घुसपैठियों को निकालेगी? टीएमसी तो इनको वोटर बना रही है. बीजेपी सरकार बनाइए हम इनको देश से बाहर निकालेंगे.

बंगाल में घुसपैठियों की वजह से आबादी संतुलन बिगड़ गया: मोदी

पीएम ने कहा, 'इन घुसपैठियों की वजह से आज बंगाल में कई जगह आबादी का संतुलन भी बिगड़ गया है. बीजेपी की सरकार बनने पर एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर भेजेंगे. बंगाल के लोगों का तभी भला होगा, जब यहां रुकावट डालने वाली TMC सरकार नहीं, उन्नयन वाली BJP सरकार होगी. मालदा वो जगह है जहां प्राचीन की गूंज है राजनीती और संस्कृति है. मालदा अपने आम, लोकसंगीत और भौतिक चेतना की वजह से जाना जाता है, जितने लोग यहां पहुंच पाएं है इससे ज्यादा बाहर खड़े हैं.'

उन्होंने कहा, 'पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ कर रक्खा था, बीजेपी ने उन्हें नफरत करने वालों के चंगुल से मुक्त किया है. दशकों तक पूर्वी भारत को नफरत की राजनीति करने वालों ने जकड़ कर रखा था. भाजपा ने इन राज्यों को नफरत की राजनीति करने वालों के चंगुल से मुक्त किया है. पूर्वी राज्यों का विश्वास, अगर किसी के साथ है, तो उस पार्टी का नाम है भाजपा.'

Delighted to flag off India’s first Vande Bharat sleeper train from Malda. Several Amrit Bharat train services are also being introduced to boost connectivity.

https://t.co/rh7OaIeTvR — Narendra Modi (@narendramodi) January 17, 2026

'मां गंगा के आशीर्वाद से बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी'

उन्होंने कहा, 'त्रिपुरा, असम और कुछ दिन पहले बिहार में भी बीजेपी को अपना समर्थन दिया है. मां गंगा के आशीर्वाद से अब बंगाल में भी विकास की गंगा बहेगी. मेरे साथ कहिये - पालताना सरकार. देश में बीजेपी ने सुशासन और विकास का मॉडल स्थापित किया है. कल महाराष्ट्र में भी बीजेपी को ऐतिहासिक जीत मिली है. दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक BMC में पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जीत मिली है. कुछ दिन पहले त्रिवंतानपुरम में भी बीजेपी के मेयर बने हैं. ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश का GEN - Z बीजेपी पर भरोसा करती है.'

उन्होंने कहा, 'एक कार्यक्रम में बंगाल के विकास से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया गया है. नई ट्रेनें मिली है. इनमें से एक वन्दे भारत स्लीपर ट्रेन भी है, ये मेड इन इंडिया है. हम सभी के लिए खुशी की बात है कि देश की पहली वनडे भारत जिस रास्ते से शुरू हो रही है, वो हमारा बंगाल है, इसका एक स्टेशन मालदा भी है. इसके साथ आज बंगाल को चार और ट्रेन भी मिली है.'

'मैं चाहता हूं बंगाल में सबके पास अपना पक्का घर हो'

पीएम मोदी ने कहा, 'मैं चाहता हूं बंगाल में सबके पास अपना पक्का घर हो, हमारी माताओं को मुफ्त राशन मिलें. आप इसके हकदार है, लेकिन साथियों ऐसा नहीं हो रहा है. TMC के लोग मेरे बंगाल के गरीब भाई बहनों के दुश्मन बने हुए हैं, वो अपनी तिजोरी भरने में जुटे हुए हैं. यहां आयुष्मान भारत योजना लागू हो लेकिन बंगाल मात्र ऐसा राज्य है जहां ये योजना लागू नहीं होने दी गई.'

'मेरे भाई बहन को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं होने देते'

उन्होंने कहा, 'TMC वाले मेरे किसी भाई बहन को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं होने देते है, ऐसी पत्थर दिल की सरकार की बंगाल से विदाई जरूरी है. ये निर्मम सरकार जानी चाहिए या नहीं ? ये मुफ्त बिजली आपको मिलना चाहिए या नहीं ? इसमें रुकावट कौन है? उनको हटाएंगे के नहीं? बंगाल के लोगों का तभी भला होगा, जब यहां पर रुकावट डालने वाली TMC सरकार नहीं, बीजेपी सरकार होगी. यहां न फैक्ट्री है, न किसान को सुविधा मिल रही है, यहां के आम किसान बेहाल है. ये इसलिए हुआ क्यूंकि TMC सरकार ने यहां ठीक से काम नहीं किया. TMC की भ्रष्टाचार की मार पड़ रही है. ओडिशा ने पहली बार भाजपा सरकार बनाई है, त्रिपुरा ने कई वर्षों से भाजपा पर विश्वास किया है, असम ने भी बीते चुनावों में भाजपा को ही अपना समर्थन दिया और कुछ दिन पहले बिहार ने भी एक बार फिर भाजपा-एनडीए की सरकार बनाई है. यानी बंगाल की हर दिशा में भाजपा की सुशासन वाली सरकार है. अब बंगाल में सुशासन की बारी है.'

'देश के Gen Z भाजपा के विकास मॉडल पर भरोसा करते हैं'

उन्होंने कहा, 'जहां जहां सालों साल तक भाजपा को लेकर झूठ बोला गया, अफवाहें फैलाई गई, वहां भी अब वोटर हमें आशीर्वाद दे रहे हैं. आज मैं आपका उत्साह देखकर पूरे विश्वास के साथ ​कह रहा हूं कि इस बार बंगाल के लोग भी भाजपा को विजयी बनाएंगे. कल ही महाराष्ट्र में शहरी निकाय चुनावों के नतीजे आए हैं, जिसमें भाजपा को ऐतिहासिक जीत प्राप्त हुई है. खासतौर पर महाराष्ट्र की राजधानी और दुनिया के सबसे बड़े नगर निगमों में से एक, बीएमसी में पहली बार भाजपा को रिकॉर्ड जीत मिली है. कुछ दिन पहले ही केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी भाजपा के मेयर बने हैं. यानी पहले जहां कभी भाजपा के लिए चुनाव जीतना असंभव माना जाता था, वहां भी आज भाजपा को अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है. ये दिखाता है कि देश का वोटर, देश की Gen Z, भाजपा के विकास मॉडल पर कितना ज्यादा भरोसा करती है.'

'केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला रही'

उन्होंने कहा, 'केंद्र की भाजपा सरकार, देश में पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना चला रही है. लाखों परिवारों ने इसका फायदा उठाते हुए अपनी छत पर सोलर प्लांट लगाए हैं. केंद्र की भाजपा सरकार ने इसके लिए हजारों करोड़ रुपये जारी किए हैं. मैं चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के लाखों परिवारों को इस मुफ्त बिजली योजना का लाभ मिलना चाहिए. आपके घर का बिजली बिल भी जीरो हो जाए, लेकिन गरीब के भले करने वाले ऐसे कामों को यहां की टीएमसी सरकार आगे नहीं बढ़ने देती है.'