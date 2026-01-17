'AI वीडियो बनाकर फैला रहे भ्रम', मणिकर्णिका घाट मंदिर को लेकर कांग्रेस पर बरसे CM योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार (17 जनवरी) को वाराणसी पहुंचे. इस दौरान कांग्रेस ने मणिकर्णिका घाट को लेकर विरोध प्रदर्शन किया. इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है. सीएम योगी ने वीडियो बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस के द्वारा फर्जी एआई जनरेटेड वीडियो बनाकर जो कि अपराध है उससे भ्रम फैलाया जा रहा है. सनातन धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है.

सीएम योगी ने कहा कि इनके द्वारा एआई जेनरेटेड वीडियो बनाकर मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है. जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणकर्णिका में जो मंदिर है वह वैसे ही वहां पर मौजूद हैं. वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण का हिस्सा बनेंगे, क्योंकि घाटों का निर्माण इसके बाद ही किया जाएगा. इसलिए वह सभी मंदिर इससे संरक्षित होंगे.

कांग्रेस द्वारा AI जनरेटेड वीडियो बनाकर मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है,



जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं, वे वहां पर वैसे ही मौजूद हैं... pic.twitter.com/DhUwMbJC1l — Yogi Adityanath (@myogiadityanath) January 17, 2026

'जनभावनाओं से खिलवाड़ के प्रयास'

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों के द्वारा लगातार जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने के प्रयास किए जा रहे हैं. इन लोगों द्वारा तमाम तरह का दुष्प्रचार कर इस परियोजना को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है.

इसके साथ ही इनके द्वारा जो दुष्प्रचार के कार्य हो रहे हैं, वहां जरूरी था कि काशी के विकास के बैरियर, या काशी और देश की विरासत को अपमानित करने वाली कांग्रेस और उनके सहयोगियों या उनके जो भी लोग हैं वह सभी इस बात को ध्यान रखें कि उनके द्वारा यह जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का 'पाप' किया जा रहा है. इस बात को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता.

सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना

सीएम ने कहा कि विरासत का सम्मान कैसे होता है. इसके लिए कांग्रेस से सीख लेने की आवश्यकता नहीं है. अयोध्या में भगवान श्रीराम के 500 साल बाद मंदिर का निर्माण कार्य, काशी हो या अयोध्या और भारत की विरासत से जुड़े वह सभी तीर्थस्थल विरासत के संरक्षण और उसके सौंदर्यीकरण के कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश और देश के अंदर सकुशल संपन्न हो रहे हैं.

'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली'

सीएम योगी ने आगे कहा कि कांग्रेस के और उसके नेताओं के द्वारा इस तरह की टिप्पणी को देखते हुए हमें उन पर हंसी और दया भी आती है. उन्होंने आगे कहा कि उनका यह कृत्य बिल्कुल वैसा ही है जैसे, 'सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली'.

उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों ने विरासत का सदैव अपमान किया आज विकास के इन कार्यों में बाधा पैदा करने के लिए यही मानसिकता इन लोगों की रही है. सीएम ने कहा कि यह केवल मणकर्णिका के लिए ही नहीं बल्कि यह लोग विकास के उस हर कार्यक्रम में बाधा पैदा करेंगे जो काशी हो या देश-प्रदेश या लोक कल्याण से जुड़ा हो.