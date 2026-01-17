सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, पुलिस-वन विभाग और फायर सर्विस में निकली 2972 पदों की बंपर भर्ती

असम में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड यानी एसएलपीआरबी ने वन विभाग, असम पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं में बड़ी संख्या में भर्तियां निकालने की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2972 पदों को भरा जाएगा. बोर्ड ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका माना जा रहा है.

एसएलपीआरबी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह भर्ती अलग-अलग विभागों और कई पदों के लिए की जा रही है. इनमें वन विभाग के पदों के साथ-साथ पुलिस और फायर सर्विस से जुड़े पद भी शामिल हैं. वन विभाग में फॉरेस्टर ग्रेड-I, फॉरेस्ट गार्ड और गेम वॉचर जैसे पदों पर भर्ती होगी. वहीं असम पुलिस में एएफपीएफ कांस्टेबल, कांस्टेबल (डब्ल्यूओ/डब्ल्यूटी), कांस्टेबल (यूबी) और अन्य श्रेणियों के पद शामिल हैं. इसके अलावा अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं में फायरमैन, इमरजेंसी रेस्क्यूअर, बोटमैन, बैंडमैन और बिगुलर जैसे पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी.

कुल पदों की संख्या 2972 रखी गई है, जिससे यह साफ है कि इस भर्ती के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा. वनपाल श्रेणी-I के 211 पद, वन रक्षक के 504 पद और कांस्टेबल श्रेणी-तृतीय के 733 पद इस भर्ती का बड़ा हिस्सा हैं. इसके अलावा कांस्टेबल (डब्ल्यूओ/डब्ल्यूटी) के 642 पद और फायरमैन के 337 पद भी शामिल किए गए हैं. छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पदों जैसे बैंडमैन, बिगुलवाला और केवट के लिए भी कुछ पद रखे गए हैं.

योग्यता क्या चाहिए?

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. वनपाल ग्रेड-I के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना जरूरी है. सब-ऑफिसर और कांस्टेबल (डब्ल्यूओ/डब्ल्यूटी) पद के लिए हाई स्कूल के साथ विज्ञान विषय में पढ़ाई और पीसीएम होना आवश्यक है. वन रक्षक, गेम वॉचर और कांस्टेबल (यूबी) के लिए 10+2 या उसके समकक्ष योग्यता मांगी गई है.

वहीं एएफपीएफ कांस्टेबल, कांस्टेबल ग्रेड-III, बैंडमैन और बिगुलर जैसे पदों के लिए हाई स्कूल पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बोटमैन यानी नाविक पद के लिए हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई के साथ तैराकी का अच्छा ज्ञान और अभ्यास होना जरूरी है. इससे साफ है कि 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती में अवसर मौजूद हैं.

सैलरी कितनी?

वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अच्छा वेतन मिलेगा. इन पदों के लिए पे बैंड-1 और पे बैंड-2 के तहत सैलरी दी जाएगी, जो लगभग 12 हजार से 70 हजार रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है. इसके साथ ही ग्रेड पे, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी. कुल मिलाकर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को एक स्थिर और सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिलेगी.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक उम्मीदवारों को एसएलपीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां भर्ती से जुड़ा लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके पहले पंजीकरण करना होगा. इसके बाद लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण सावधानी से भरने होंगे. साथ ही फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज तय फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे.

