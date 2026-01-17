हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बीएमसी चुनाव परिणाम 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीसरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, पुलिस-वन विभाग और फायर सर्विस में निकली 2972 पदों की बंपर भर्ती

सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, पुलिस-वन विभाग और फायर सर्विस में निकली 2972 पदों की बंपर भर्ती

असम में सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका आया है, जहां पुलिस, वन विभाग और फायर सर्विस में 2972 पदों पर भर्ती निकली है. आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 17 Jan 2026 03:41 PM (IST)
Preferred Sources

असम में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. असम राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड यानी एसएलपीआरबी ने वन विभाग, असम पुलिस और अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं में बड़ी संख्या में भर्तियां निकालने की घोषणा की है. इस भर्ती अभियान के तहत कुल 2972 पदों को भरा जाएगा. बोर्ड ने इसके लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और योग्य उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं. लंबे समय से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा मौका माना जा रहा है.

एसएलपीआरबी की ओर से जारी जानकारी के अनुसार यह भर्ती अलग-अलग विभागों और कई पदों के लिए की जा रही है. इनमें वन विभाग के पदों के साथ-साथ पुलिस और फायर सर्विस से जुड़े पद भी शामिल हैं. वन विभाग में फॉरेस्टर ग्रेड-I, फॉरेस्ट गार्ड और गेम वॉचर जैसे पदों पर भर्ती होगी. वहीं असम पुलिस में एएफपीएफ कांस्टेबल, कांस्टेबल (डब्ल्यूओ/डब्ल्यूटी), कांस्टेबल (यूबी) और अन्य श्रेणियों के पद शामिल हैं. इसके अलावा अग्निशमन और आपातकालीन सेवाओं में फायरमैन, इमरजेंसी रेस्क्यूअर, बोटमैन, बैंडमैन और बिगुलर जैसे पदों पर भी नियुक्तियां की जाएंगी.

कुल पदों की संख्या 2972 रखी गई है, जिससे यह साफ है कि इस भर्ती के जरिए बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर मिलेगा. वनपाल श्रेणी-I के 211 पद, वन रक्षक के 504 पद और कांस्टेबल श्रेणी-तृतीय के 733 पद इस भर्ती का बड़ा हिस्सा हैं. इसके अलावा कांस्टेबल (डब्ल्यूओ/डब्ल्यूटी) के 642 पद और फायरमैन के 337 पद भी शामिल किए गए हैं. छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पदों जैसे बैंडमैन, बिगुलवाला और केवट के लिए भी कुछ पद रखे गए हैं.

योग्यता क्या चाहिए?

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अलग-अलग पदों के लिए अलग-अलग योग्यता तय की गई है. वनपाल ग्रेड-I के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पास होना जरूरी है. सब-ऑफिसर और कांस्टेबल (डब्ल्यूओ/डब्ल्यूटी) पद के लिए हाई स्कूल के साथ विज्ञान विषय में पढ़ाई और पीसीएम होना आवश्यक है. वन रक्षक, गेम वॉचर और कांस्टेबल (यूबी) के लिए 10+2 या उसके समकक्ष योग्यता मांगी गई है.

वहीं एएफपीएफ कांस्टेबल, कांस्टेबल ग्रेड-III, बैंडमैन और बिगुलर जैसे पदों के लिए हाई स्कूल पास उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं. बोटमैन यानी नाविक पद के लिए हाई स्कूल स्तर की पढ़ाई के साथ तैराकी का अच्छा ज्ञान और अभ्यास होना जरूरी है. इससे साफ है कि 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों के लिए इस भर्ती में अवसर मौजूद हैं.

सैलरी कितनी?

वेतन की बात करें तो चयनित उम्मीदवारों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार अच्छा वेतन मिलेगा. इन पदों के लिए पे बैंड-1 और पे बैंड-2 के तहत सैलरी दी जाएगी, जो लगभग 12 हजार से 70 हजार रुपये प्रतिमाह तक हो सकती है. इसके साथ ही ग्रेड पे, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य सरकारी सुविधाएं भी मिलेंगी. कुल मिलाकर चयन होने के बाद उम्मीदवारों को एक स्थिर और सम्मानजनक सरकारी नौकरी मिलेगी.

आवेदन कैसे करें?

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन रखी गई है. इच्छुक उम्मीदवारों को एसएलपीआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां भर्ती से जुड़ा लिंक मिलेगा, जिस पर क्लिक करके पहले पंजीकरण करना होगा. इसके बाद लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरना होगा. फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक योग्यता और अन्य जरूरी विवरण सावधानी से भरने होंगे. साथ ही फोटो, हस्ताक्षर और जरूरी दस्तावेज तय फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे.

यह भी पढ़ें - कितनी होती है बीएमसी के पार्षद की सैलरी, क्या-क्या मिलती हैं सुविधाएं?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 17 Jan 2026 03:41 PM (IST)
Tags :
JOB Assam SLPRB Recruitment 2026 Assam Forest Department Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Mission India: PM मोदी की बंगाल को बड़ी सौगात, Vande Bharat Sleeper का किया शुभारंभ ABP
Patna के Caramli Chak में प्लास्टिक गोदाम में भीषण आग | Fire News | ABP News | Bihar News
Singer AR Rahman के बयान से दिग्गज नेताओं के बयान आए सामने | Bollywood | ABP News
BMC Election Update: शिंदे गुट की मांग ढाई साल के लिए महापौर पद दिया जाए-सूत्र | Maharashtra
Naseeruddin Shah के बेटे को कभी Actor बनना ही नहीं था!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
बांग्लादेश की शर्मनाक हरकत, भारतीय मूल के ICC अधिकारी को नहीं दिया वीजा; T20 वर्ल्ड कप को लेकर बवाल जारी
इंडिया
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
PM मोदी ने देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें किन राज्यों को मिलेगा फायदा?
दिल्ली NCR
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
आतिशी के वीडियो को लेकर सियासी घमासान, स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बयान पर AAP की सफाई
बॉलीवुड
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
'छावा बांटने वाली फिल्म है...' विक्की कौशल की फिल्म को लेकर एआर रहमान ने दिया विवादित बयान
इंडिया
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
'सरकार की लापरवाही से हुई ये त्रासदी', इंदौर के भागीरथपुरा में पीड़ित परिवारों से मिलकर बोले राहुल गांधी
विश्व
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
‘हिंदू को वोट देना हराम...’, बांग्लादेश में चुनाव से पहले हिंदुओं के खिलाफ मौलवियों के भड़काऊ बयान, Video वायरल
जनरल नॉलेज
US Dollar: रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?
रुपया से लेकर पाउंड तक... डॉलर से पुरानी हैं ये मुद्राएं, फिर USD कैसे बना करेंसी का बादशाह?
हेल्थ
डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट
डाइट में ये चीजें कर ली शामिल तो कभी नहीं होगी फर्टिलिटी की समस्या, बढ़ जाएगा स्पर्म काउंट
ENT LIVE
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
One Two Cha Cha Chaa Review: Ashutosh Rana ने चाचा के किरदार में जान डाल दी
ENT LIVE
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
बिंदिया के बाहुबली सीजन 2 का ट्रेलर आउट, दवन परिवार में सत्ता की लड़ाई से बढ़ा बवाल
ENT LIVE
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
Happy Patel Review: Delhi Belly जैसे raw और bold storytelling का मजा, Vir Das और Mithila Palkar की धमाकेदार performance
ENT LIVE
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
Rahu Ketu Review: Pulkit Samrat और Varun Sharma छा गए | Shalini Pandey
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Embed widget