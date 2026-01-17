TMC का बांग्ला भाषी लोगों पर कार्रवाई को लेकर PM मोदी पर हमला, जानें किन लोगों पर की कार्रवाई की मांग
PM Modi in West Bengal: तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि जब आपका पूरा इकोसिस्टम ही हमारी भाषा, संस्कृति, पहचान और अस्तित्व को अपराध बना रहा है, तब आप बंगाल को गरिमा और गर्व पर उपदेश मत दीजिए.
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला किया है. उन्होंने दिल्ली समेत भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों पर हुई कार्रवाई को लेकर जमकर निशाना साधा है. वहीं, इस मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा समेत कई लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है.
TMC ने एक्स पर शेयर किया पोस्ट
दरअसल, तृणमूल कांग्रेस ने शनिवार (17 जनवरी, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी के दौरे को लेकर कई पोस्ट शेयर किए. पोस्ट में टीएमसी ने कहा कि पॉलिटिकल टूरिस्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की खोई हुई गौरवशाली विरासत को बहाल करने पर एक लंबा-चौड़ा भाषण दिया है.
Political Tourist @narendramodi blabbered on about “restoring Bengal’s lost glory.” If you’re so obsessed with your fake “Poribortan,” start here:— All India Trinamool Congress (@AITCofficial) January 17, 2026
👉 Take action against @AmitShah for the Delhi Police branding Bengali as a “Bangladeshi language.
TMC ने इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की
पार्टी ने कहा कि अगर आपको अपने नकली परिवर्तन का इतना ही शौक है, तो आप यह से शुरुआत कीजिए:
- केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करें, जिनके अधीन रहने वाली दिल्ली पुलिस ने बंगाली भाषा को बांग्लादेश की भाषा करार दिया.
- भारतीय जनता पार्टी (BJP) के आईटी प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने यह दावा किया कि बंगाली कोई भाषा ही नहीं है.
- असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कार्रवाई करें, जिन्होंने जनगणना फॉर्म में बंगाली लिखने और कविगुरु का आमार सोनार बांग्ला गाने पर लोगों को धमकाया था.
- इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित राज्यों के उन मुख्यमंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई करें, जहां बंगाली प्रवासी मजदूरों को शिकार की तरह ढूंढा जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, हिरासत में लिया जाता है, देश से निकाला जाता है और यहां तक कि उनकी हत्या भी की जाती है.
बंगाल को गर्व और गरिमा पर उपदेश मत दीजिए- TMC
तृणमूल कांग्रेस (TMC) ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब आपका पूरा इकोसिस्टम ही हमारी भाषा, संस्कृति, पहचान और अस्तित्व को अपराध बना रहा है, तब आप बंगाल को गरिमा और गर्व पर उपदेश मत दीजिए.
