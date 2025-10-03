एक्सप्लोरर
56 की उम्र में भी कहर ढाती हैं भाग्यश्री, जवानी की फोटोज देख हो जाएंगे दीवाने
Bhagyashree 10 Pictures: भाग्यश्री की खूबसूरती और स्टाइल ने हमेशा फैंस के दिलों पर राज किया. जवानी के दिनों में उन्होनें लाखों दिलों को जीता था लेकिनआज भी उनकी अदाएं किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं हैं.
बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस भाग्यश्री भले ही 56 साल की हो चुकी हों, लेकिन उनकी अदाएं और स्टाइल आज भी किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी हैं. जवानी के दिनों में उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने लाखों दिलों को धड़काया था. उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर आज भी फैंस यही कहते हैं कि ये तो किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं हैं. उनकी मुस्कान और ग्रेसफुल लुक ने उन्हें हमेशा खास बनाया है.
Published at : 03 Oct 2025 07:44 PM (IST)
