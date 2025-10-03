हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
56 की उम्र में भी कहर ढाती हैं भाग्यश्री, जवानी की फोटोज देख हो जाएंगे दीवाने

56 की उम्र में भी कहर ढाती हैं भाग्यश्री, जवानी की फोटोज देख हो जाएंगे दीवाने

Bhagyashree 10 Pictures: भाग्यश्री की खूबसूरती और स्टाइल ने हमेशा फैंस के दिलों पर राज किया. जवानी के दिनों में उन्होनें लाखों दिलों को जीता था लेकिनआज भी उनकी अदाएं किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 Oct 2025 07:44 PM (IST)
Bhagyashree 10 Pictures: भाग्यश्री की खूबसूरती और स्टाइल ने हमेशा फैंस के दिलों पर राज किया. जवानी के दिनों में उन्होनें लाखों दिलों को जीता था लेकिनआज भी उनकी अदाएं किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं हैं.

बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस भाग्यश्री भले ही 56 साल की हो चुकी हों, लेकिन उनकी अदाएं और स्टाइल आज भी किसी को दीवाना बनाने के लिए काफी हैं. जवानी के दिनों में उनकी खूबसूरती और मासूमियत ने लाखों दिलों को धड़काया था. उनकी पुरानी तस्वीरें देखकर आज भी फैंस यही कहते हैं कि ये तो किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं हैं. उनकी मुस्कान और ग्रेसफुल लुक ने उन्हें हमेशा खास बनाया है.

1/10
फिल्म 'मैंने प्यार किया' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री आज किसी से कम नहीं हैं.
फिल्म 'मैंने प्यार किया' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस भाग्यश्री आज किसी से कम नहीं हैं.
2/10
भाग्यश्री अक्सर अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
भाग्यश्री अक्सर अपने ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक्स को लेकर सुर्खियों में रहती हैं.
3/10
उनकी अदाएं और स्टाइल आज भी दर्शको को दीवाना बना देती है.
उनकी अदाएं और स्टाइल आज भी दर्शको को दीवाना बना देती है.
4/10
56 की उम्र में भी अपनी फिटनेस और खूबसूरती से भाग्यश्री कई एक्ट्रेसेज को मात देती हैं.
56 की उम्र में भी अपनी फिटनेस और खूबसूरती से भाग्यश्री कई एक्ट्रेसेज को मात देती हैं.
5/10
भाग्यश्री की पुरानी तस्वीरों की बात करें तो एक्ट्रेस जवानी में भी बेहद हसीन दिखती थी.
भाग्यश्री की पुरानी तस्वीरों की बात करें तो एक्ट्रेस जवानी में भी बेहद हसीन दिखती थी.
6/10
इस फोटो में भाग्यश्री रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है और बालों खुले रखे हैं जिसमें वो बेहद ही ख़ूबसूरत लग रही हैं.
इस फोटो में भाग्यश्री रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन वाली साड़ी में नजर आ रही हैं. उन्होंने मिनिमल मेकअप किया है और बालों खुले रखे हैं जिसमें वो बेहद ही ख़ूबसूरत लग रही हैं.
7/10
इस फोटो में भाग्यश्री ने व्हाइट कलर का वेस्टर्न आउटफिट कैरी किया है. उन्होंने सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स किए है. भाग्यश्री के ये लुक बेहद ही स्टाइलिश है.
इस फोटो में भाग्यश्री ने व्हाइट कलर का वेस्टर्न आउटफिट कैरी किया है. उन्होंने सटल मेकअप और कर्ली हेयर्स किए है. भाग्यश्री के ये लुक बेहद ही स्टाइलिश है.
8/10
इस फ्लोरल प्रिंट साड़ी में भाग्यश्री बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है जो उनके लुक को और भी मॉडर्न बना रही है.
इस फ्लोरल प्रिंट साड़ी में भाग्यश्री बला की खूबसूरत लग रही हैं. उन्होंने सिंपल एक्सेसरीज कैरी की है जो उनके लुक को और भी मॉडर्न बना रही है.
9/10
इस फोटो में उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है साथ ही स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है. उनका ये अंदाज बेहद ही ग्लैमरस है.
इस फोटो में उन्होंने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी है साथ ही स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है जो उनके लुक को मॉडर्न टच दे रहा है. उनका ये अंदाज बेहद ही ग्लैमरस है.
10/10
इस फोटो में भाग्यश्री व्हाइट कलर की साड़ी में कमाल की दिख रही हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सिल्वर ज्वैलरी कैरी की है. उनका ये लुक उन्हें और भी खास बना रहा है.
इस फोटो में भाग्यश्री व्हाइट कलर की साड़ी में कमाल की दिख रही हैं. लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने सिल्वर ज्वैलरी कैरी की है. उनका ये लुक उन्हें और भी खास बना रहा है.
Published at : 03 Oct 2025 07:44 PM (IST)
Tags :
Bhagyashree

Photo Gallery

View More
Embed widget