कमबैक में ही मचा दिया बवाल! सनी देओल-रणवीर सिंह से छीन ली लाइमलाइट

28 मार्च 1975 को जन्मे अक्षय खन्ना ने कभी भी अपने पिता और दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना की पहचान का सहारा नहीं लिया. उन्होंने शुरुआत से ही अपनी अलग राह चुनी और अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़े. इंडस्ट्री में टिके रहना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य और मेहनत से अपनी जगह बनाई.