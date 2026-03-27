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कमबैक में ही मचा दिया बवाल! सनी देओल-रणवीर सिंह से छीन ली लाइमलाइट

Akshaye Khanna Comeback: अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत फ्लॉप फिल्म से की थी. उन्होंने लंबे ब्रेक के बाद जो कमबैक किया, वो हैरान करने वाला था. तो चलिए उनके करियर के बारे में जानते हैं.

By : IANS एजेंसी  | Updated at : 27 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Akshaye Khanna Comeback: अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत फ्लॉप फिल्म से की थी. उन्होंने लंबे ब्रेक के बाद जो कमबैक किया, वो हैरान करने वाला था. तो चलिए उनके करियर के बारे में जानते हैं.

बॉलीवुड में स्टारडम जितनी तेजी से मिलता है, उतनी ही जल्दी कम भी हो जाता है. लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो समय के साथ और निखरकर सामने आते हैं. अक्षय खन्ना भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने अपने शांत अंदाज और दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई. लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद भी उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि हर कोई हैरान रह गया. सालों से इंडस्ट3ी में शुमार एक्टर्स जैसे रणबीर कपूर और सनी देओल को भी उन्होंने पछाड़ दिया. 2025 उनके करियर का सबसे मजबूत साल बनकर सामने आया. 28 मार्च को अक्षय अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसी बीच आइए उनके करियर के बारे में जानते हैं.

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28 मार्च 1975 को जन्मे अक्षय खन्ना ने कभी भी अपने पिता और दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना की पहचान का सहारा नहीं लिया. उन्होंने शुरुआत से ही अपनी अलग राह चुनी और अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़े. इंडस्ट्री में टिके रहना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य और मेहनत से अपनी जगह बनाई.
28 मार्च 1975 को जन्मे अक्षय खन्ना ने कभी भी अपने पिता और दिवंगत एक्टर विनोद खन्ना की पहचान का सहारा नहीं लिया. उन्होंने शुरुआत से ही अपनी अलग राह चुनी और अपने टैलेंट के दम पर आगे बढ़े. इंडस्ट्री में टिके रहना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने धैर्य और मेहनत से अपनी जगह बनाई.
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अक्षय ने 1997 में फिल्म 'हिमालय पुत्र' से डेब्यू किया, जो सफल नहीं हो पाई. लेकिन इस असफलता ने उन्हें और मजबूत बना दिया. उन्होंने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया और अगली फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा.
अक्षय ने 1997 में फिल्म 'हिमालय पुत्र' से डेब्यू किया, जो सफल नहीं हो पाई. लेकिन इस असफलता ने उन्हें और मजबूत बना दिया. उन्होंने खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया और अगली फिल्मों में अपने अभिनय से दर्शकों का ध्यान खींचा.
Published at : 27 Mar 2026 05:25 PM (IST)
Tags :
Akshaye Khanna Dhurandhar The Revenge

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