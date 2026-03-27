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कमबैक में ही मचा दिया बवाल! सनी देओल-रणवीर सिंह से छीन ली लाइमलाइट
Akshaye Khanna Comeback: अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में करियर की शुरुआत फ्लॉप फिल्म से की थी. उन्होंने लंबे ब्रेक के बाद जो कमबैक किया, वो हैरान करने वाला था. तो चलिए उनके करियर के बारे में जानते हैं.
बॉलीवुड में स्टारडम जितनी तेजी से मिलता है, उतनी ही जल्दी कम भी हो जाता है. लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं, जो समय के साथ और निखरकर सामने आते हैं. अक्षय खन्ना भी उन्हीं में से एक हैं, जिन्होंने अपने शांत अंदाज और दमदार अभिनय से अलग पहचान बनाई. लंबे समय तक फिल्मों से दूर रहने के बाद भी उन्होंने ऐसा कमबैक किया कि हर कोई हैरान रह गया. सालों से इंडस्ट3ी में शुमार एक्टर्स जैसे रणबीर कपूर और सनी देओल को भी उन्होंने पछाड़ दिया. 2025 उनके करियर का सबसे मजबूत साल बनकर सामने आया. 28 मार्च को अक्षय अपना 51वां जन्मदिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, इसी बीच आइए उनके करियर के बारे में जानते हैं.
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Published at : 27 Mar 2026 05:25 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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