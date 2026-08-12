मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'आवारापन 2' की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, इमरान हाशमी तोड़ेंगे इन 15 फिल्मों का रिकॉर्ड

'आवारापन 2' की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, इमरान हाशमी तोड़ेंगे इन 15 फिल्मों का रिकॉर्ड

'आवारापन 2' रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म 14 अगस्त को रिलीज हो रही है. इमरान हाशमी की इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 12 Aug 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

इमरान हाशमी फिल्म 'आवारापन 2' में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म में वो जुनूनी आशिक के अवतार में दिखेंगे. फिल्म में वो जबरदस्त एक्शन भी करते नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर काफी बज है. फैंस फिल्म को देखने के लिए एक्साइटेड हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म के पहले दिन रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई करने की उम्मीदें हैं. 

आवारापन 2 का ओपनिंग डे प्रिडिक्शन

पिंकविला के मुताबिक, फिल्म के ओपनिंग डे के प्रिडिक्शन की बात करें तो फिल्म पहले दिन कम से कम 16 करोड़ और हाइएस्ट 21 करोड़ की कमाई कर सकती है. अगर फिल्म ओपनिंग डे पर 16 से 21 करोड़ के बीच कमाई करती है तो ये इमरान की अब तक की सबसे बड़ी सोलो ओपनिंग हो जाएगी. इसी के साथ इमरान हाशमी अपनी 15 फिल्मों का ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

ओपनिंग डे की कमाई के मामले में इन 15 फिल्मों को पछाड़ेंगे इमरान हाशमी

फिल्म  ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस
हक  1.75 करोड़
ग्राउंड जीरो 1.15 करोड़
सेल्फी 2.55 करोड़
राज रीबूट  6.30 करोड़
अजहर   6.30 करोड़
हमारी अधूरी कहानी  5.04 करोड़
मर्डर 2  7.10 करोड़
राज 3  10.47 करोड़
जन्नत 2  8.52 करोड़
शंघाई   3.35 करोड़
द डर्टी पिक्चर  9.54 करोड़
दिल तो बच्चा है जी  3.70 करोड़
राज  3.95 करोड़
जन्नत   2.64 करोड़
आवारापन  79 लाख

'आवारापन 2' की एडवांस बुकिंग
फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होगी. फिल्म की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है. फिल्म के 5 बजे तक 50,124 टिकट बिक गए हैं. फिल्म ने पूरे देश में 1.71 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं ब्लॉक सीट के साथ फिल्म ने 3.13 करोड़ कमा लिए हैं. महाराष्ट्र में फिल्म ने 70.86 लाख कमा लिए हैं. वहीं दिल्ली में फिल्म ने 67.36 लाख की कमाई कर ली है.

ये भी पढ़ें- 'स्पाइडर मैन' ने इंडिया बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास, बनी 500 करोड़ कमाने वाली पहली हॉलीवुड फिल्म

बता दें कि ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को लेकर कहा, 'आवारापन 2 के एडवांस बुकिंग के ट्रेंड को देखते हुए कह सकते हैं फिल्म अच्छा कलेक्शन करेगी. फिल्म की टिकट सेल अच्छी हो रही है. पहला पार्ट चला नहीं था. हालांकि, वो अच्छी फिल्म थी. इमरान ने इस फिल्म में अपना बेस्ट काम दिया था. मुझे याद है कि आवारापन की रिलीज के बाद भट्ट साहब से मेरी बात हुई थी. वो शॉक में थे. वो ऐसे थे कि ये क्या हुआ? हालांकि, समय के साथ फिल्म को अच्छा फैन बेस मिला. लेकिन रिलीज के समय फिल्म चली नहीं. इसका फिल्म आपका सुरूर से क्लैश था और उस फिल्म को लेकर तगड़ा क्रेज था. हिमेश रेशमिया अपने पीक पर थे.'

ट्रेड्स एक्सपर्ट के मुताबिक, फिल्म 12 करोड़ से ओपनिंग कर सकती है.

फिल्म में दिखेंगे ये स्टार्स
फिल्म की बात करें तो इसे नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में इमरान हाशमी, दिशा पाटनी और शबाना आजमी जैसे स्टार्स हैं. फिल्म का म्यूजिक मिथुन, अरमान मलिक, जीत गांगुली, अखिल सचदेव और राजू सिंह ने दिया है. फिल्म को विशेष भट्ट ने प्रोड्यूस किया है. मुकेश भट्ट ने प्रेजेंट किया है. फिल्म का सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से क्लैश है. देखना होगा फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा.

ये भी पढ़ें- 17 साल की उम्र में रिया चक्रवर्ती की 3 लाख महीने थी सैलरी, बोलीं- चेहरा ठीक करवाने पर किया खर्च

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 12 Aug 2026 06:00 PM (IST)
Tags :
Box Office Awarapan 2
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Batwara 1947 Live Update: 'बंटवारा 1947' एडवांस बुकिंग में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 6 बजे तक किया डेढ़ करोड़ का कलेक्शन
'बंटवारा 1947' एडवांस बुकिंग में तोड़ेगी सारे रिकॉर्ड? 6 बजे तक किया डेढ़ करोड़ का कलेक्शन
बॉलीवुड
'आवारापन 2' की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, इमरान हाशमी तोड़ेंगे इन 15 फिल्मों का रिकॉर्ड
'आवारापन 2' की पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर सुनामी, इमरान हाशमी तोड़ेंगे इन 15 फिल्मों का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
जेन-जी के प्रदर्शन पर अली फजल ने किया रिएक्ट, बोले- लोकतंत्र में आवाज उठाना सबका अधिकार
जेन-जी के प्रदर्शन पर अली फजल ने किया रिएक्ट, बोले- लोकतंत्र में आवाज उठाना सबका अधिकार
बॉलीवुड
टीवी के युधिष्ठिर को नहीं पसंद आया 'रामायण' का ट्रेलर, कैकेयी के लुक पर कहा- इंप्रेसिव नहीं
टीवी के युधिष्ठिर को नहीं पसंद आया 'रामायण' का ट्रेलर, कैकेयी के लुक पर कहा- इंप्रेसिव नहीं
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
दिल्ली NCR
जंतर-मंतर के सीजन 2 में क्या होगा? CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने बताया प्लान
जंतर-मंतर के सीजन 2 में क्या होगा? CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने बताया प्लान
क्रिकेट
राहुल द्रविड़ के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनके आगे बड़े-बड़े दिग्गजों ने मांगा पानी
राहुल द्रविड़ के 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिनके आगे बड़े-बड़े दिग्गजों ने मांगा पानी
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
इंडिया
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
शिक्षा
आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?
आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर में CEO बनने के लिए इंटरव्यू जारी, प्रशासनिक क्षमता के साथ आस्था की भी परीक्षा
राम मंदिर में CEO बनने के लिए इंटरव्यू जारी, प्रशासनिक क्षमता के साथ आस्था की भी परीक्षा
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे की कार हादसे का Live Video आया सामने!
Embed widget