अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल की गोद में बैठ दिए पोज, रखा स्पेशल डिनर, देखें बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज

अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल की गोद में बैठ दिए पोज, रखा स्पेशल डिनर, देखें बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज

Athiya Shetty Birthday Celebration Inside Photos: अथिया शेट्टी आज अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाया है जिसकी इनसाइड तस्वीरें सामने आई हैं.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 05 Nov 2025 08:30 PM (IST)
Athiya Shetty Birthday Celebration Inside Photos: अथिया शेट्टी आज अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाया है जिसकी इनसाइड तस्वीरें सामने आई हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने अपने पति केएल राहुल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.

1/7
अथिया शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज शेयर की हैं. इनमें से एक फोटो में वो मिरर सेल्फी लेती दिख रही हैं.
अथिया शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर अपने बर्थडे सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज शेयर की हैं. इनमें से एक फोटो में वो मिरर सेल्फी लेती दिख रही हैं.
2/7
पोस्ट में अथिया ने अपने बचपन के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों का कोलाज पोस्ट किया है. फोटोज में वो बहुत क्यूट दिख रही हैं.
पोस्ट में अथिया ने अपने बचपन के बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरों का कोलाज पोस्ट किया है. फोटोज में वो बहुत क्यूट दिख रही हैं.
3/7
एक फोटो में अथिया केएल राहुल की गोद में बैठकर पोज देती दिख रही हैं. दोनों इस फोटो में बेहद प्यारे लग रहे हैं.
एक फोटो में अथिया केएल राहुल की गोद में बैठकर पोज देती दिख रही हैं. दोनों इस फोटो में बेहद प्यारे लग रहे हैं.
4/7
बर्थडे पर अथिया के लिए स्पेशल केक आया था जिसपर लिखा था- 'हैप्पी बर्थडे इवारू की मम्मा.'
बर्थडे पर अथिया के लिए स्पेशल केक आया था जिसपर लिखा था- 'हैप्पी बर्थडे इवारू की मम्मा.'
5/7
अथिया के बर्थडे पर स्पेशल डिनर भी अरेंज किया गया था जिसके मेन्यू की फोटोज एक्ट्रेस ने पोस्ट भी की है.
अथिया के बर्थडे पर स्पेशल डिनर भी अरेंज किया गया था जिसके मेन्यू की फोटोज एक्ट्रेस ने पोस्ट भी की है.
6/7
एक्ट्रेस को बर्थडे पर सनफ्लावर गिफ्ट में मिले थे. इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में सभी को शुक्रिया कहा है.
एक्ट्रेस को बर्थडे पर सनफ्लावर गिफ्ट में मिले थे. इन फोटोज को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में सभी को शुक्रिया कहा है.
7/7
अथिया ने लिखा- 'जन्मदिन की बातें! प्यार और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया... बहुत आभारी हूं.'
अथिया ने लिखा- 'जन्मदिन की बातें! प्यार और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया... बहुत आभारी हूं.'
Published at : 05 Nov 2025 08:15 PM (IST)
Tags :
Athiya Shetty KL RAHUL Athiya Shetty Birthday

Photo Gallery

View More
Embed widget