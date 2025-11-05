एक्सप्लोरर
अथिया शेट्टी ने पति केएल राहुल की गोद में बैठ दिए पोज, रखा स्पेशल डिनर, देखें बर्थडे पार्टी की इनसाइड फोटोज
Athiya Shetty Birthday Celebration Inside Photos: अथिया शेट्टी आज अपना 33वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. उन्होंने अपनी फैमिली के साथ बर्थडे मनाया है जिसकी इनसाइड तस्वीरें सामने आई हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने अपने पति केएल राहुल के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया है. एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन की फोटोज शेयर की हैं.
Published at : 05 Nov 2025 08:15 PM (IST)
