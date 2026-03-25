महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा ने कुछ समय पहले ही मुस्लिम बॉयफ्रेंड फरमान खान संग शादी की. उनकी शादी केरल के मंदिर में हिंदू रीति-रिवाज से हुई. हालांकि, मोनालिसा की इस शादी का उनके परिवार ने विरोध किया. परिवार के खिलाफ जाकर मोनालिसा ने शादी की. फरमान खान पर लव जिहाद के आरोप भी लगे. उनके खिलाफ शिकायत भी की गई थी.

अब मोनालिसा और फरमान बहुत परेशान हैं. उन्होंने हाल ही में बताया कि अगर सरकार ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया तो वो सुसाइड कर लेंगी. मोनालिसा ये कहते हुए फूट-फूटकर रोने भी लगती हैं.

मोनालिसा बोलीं- हम सुलाइड कर लेंगे

हाल ही में हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोनालिसा ने कहा, 'हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है. अगर दिल्ली की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, केरल की सरकार हमारी मदद नहीं करती है तो हम दोनों सुसाइड कर लेंगे. इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है. खुलेआम हमारे पोस्टर जलाए जा रहे हैं. हमें काटने और मारने की धमकी दी जा रही है.'

आगे मोनालिसा ने कहा, 'वो जो सनोज मिश्रा बोल रहे हैं कि मोनालिसा का नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है. मेरी फिल्म का हिस्सा नहीं बनेगी मोनालिसा. मुझे खुद ही नहीं बनना है. क्योंकि वो इतना गंदा और घटिया इंसान है न उनका नाम लेते हुए भी मुझे शर्म आ रही है. मुझे गंदा महसूस हो रहा है. वो कितना गंदा इंसान है. सनोज मिश्रा इतना गंदा है न वो लड़कियों को फिल्मों के नाम पर छोटी-छोटी लडकियों के साथ छेड़छाड़ करता है. फिल्म का नाम और गलत काम है सनोज मिश्रा का. मैं सारी सरकार से हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि प्लीज मुझे और मेरे पति को सपोर्ट करें. हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है. वरना हम लोग सुसाइड कर लेंगे.'

फरमान खान बोले- मैं आर्य समाज में था

वहीं फरमान ने कहा, 'मैं आतंकी नहीं हूं. मैं एक छोटा सा कलाकार हूं. मुझ पर झूठे आरोप लग रहे हैं. मेरा गांव मुझे जानता है. मैं बचपन से आर्य समाज में था. पूजा करता था. सब मुझे जानते हैं. मेरी सिर्फ एक गलती है कि मैं मुस्लिम परिवार में जन्मा हूं. इसीलिए लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं. हमें अगर काम नहीं करने दिया गया तो हम सुसाइड कर लेंगे. बिना पैसे के कैसे जिएंगे.'