'मैं कोने में बैठने के लिए..' सलमान खान की फिल्म से डेब्यू करने वाली एक्ट्रेस ने कही ऐसी बात

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटी'मैं कोने में बैठने के लिए नहीं बनी..' सलमान खान की फिल्म से डेब्यू करने वाली इस हसीना ने आखिर क्यों कही ऐसी बात

'मैं कोने में बैठने के लिए नहीं बनी..' सलमान खान की फिल्म से डेब्यू करने वाली इस हसीना ने आखिर क्यों कही ऐसी बात

कुब्रा सैत इन दिनों अपनी वेब सीरीज संकल्प को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने एक इंटरव्यू के दौरान कई मुद्दों पर बात की. साथ ही बताया कि उनका करियर कैसे शुरू हुआ था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Mar 2026 01:44 PM (IST)
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कुब्रा सैत को सेक्रेड गेम्स में कुकू की भूमिका निभाकर खूब पॉपुलैरिटी मिली. फिलहाल वो अपनी नई सीरीज संकल्प को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं, जिसमें वो डीएसपी परवीन शेख की भूमिका में नजर आने वाली है, जो काफी बिंदास कैरेक्टर है.

अगर कुब्रा की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो उन्होंने अपनी जिंदगी में कई बिंदास फैसले लिए हैं. कुब्रा का जन्म में पॉलिटिक्स से ताल्लुक रखने वाले परिवार में हुआ था. लेकिन, इसके बाद भी उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री मारी.

कुब्रा ने बताया सलमान खान संग काम करने का एक्सपीरिएंस

एक्ट्रेस बनने के लिए कुब्रा ने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी.मालूम हो कुब्रा ने सलमान खान के संग पहली फिल्म की थी. ऐसे में कुब्रा से इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि सलमान खान संग काम करने में उन्हें डर नहीं लगा.

 
 
 
 
 
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एक्ट्रेस ने कहा,'नहीं यार, मैं बहुत कॉन्फिडेंट थी तो मैं सबके साथ बैठकर बातें करती थी.मुझे सबके बारे में जानना था. मैं सलमान खान सर के साथ भी बैठती थी. उनसे पूछती थी कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, तो वे भी बातें करते थे.मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि नई हूं तो कोने में बैठना जरूरी है. मैं कोनों के लिए शायद बनी ही नहीं हूं. मैं सेंटर रूम के लिए बनी हूं. मेरा मानना है कि इस इंडस्ट्री में खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी है. अगर आप खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो कोई आप पर विश्वास क्यों करेगा. अगर आप खुद पर विश्वास रखें तो आपके लिए द एंड कभी होगा ही नहीं.'

कुब्रा ने आगे बात करते हुए कहा,'मुझे कभी ऐसा नहीं लहा कि नई हूं तो कोने में बैठना जरूरी है. मैं कोनों के लिए शायद बनी ही नहीं हूं. मैं सेंटर रूम के लिए बनी हूं. मेरा मानना है कि इस इंडस्ट्री में खुद पर भरोसा करना सबसे ज्यादा जरूरी है.'

ये भी पढ़ें:-पायल मलिक ने दिया बच्चे को जन्म, देखते ही कैसा था सौतन कृतिका मलिक का रिएक्शन, हॉस्पिटल की फोटो वायरल

Published at : 25 Mar 2026 01:44 PM (IST)
Tags :
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