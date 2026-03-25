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हिंदी न्यूज़मनोरंजनटेलीविजनदो बीवियों वाले 'यूट्यूबर' अरमान मलिक पांचवीं बार बने पिता, वीडियो शेयर कर कहा- 'इतना बड़ा खानदान बनाऊंगा..'

दो बीवियों वाले 'यूट्यूबर' अरमान मलिक पांचवीं बार बने पिता, वीडियो शेयर कर कहा- 'इतना बड़ा खानदान बनाऊंगा..'

यूट्यूबर अरमान मलिक हाल ही में पांचवी बार पिता बने हैं.सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी. लेकिन, इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा है, जिसकी वीडियो खूब वायरल हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 Mar 2026 03:16 PM (IST)
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यूट्यूबर अरमान मलिक पांचवीं बार पिता बनने का जश्न मना रहे हैं. उनका न्यू बॉर्न बेबी और पत्नी पायल दोनों ही एकदम ठीक हैं. इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर अरमान मलिक ने अपनी खुशी जाहिर की. साथ ही पोस्ट में लिखा कि जच्चा और बच्चा दोनों पूरी तरह से ठीक हैं.

अब पांचवीं बार पिता बनने के बाद अरमान ने एक और वीडियो शेयर की है, जो चर्चा का विषय बन गया है. लेटेस्ट वीडियो में अरमान ने कहा,'जिंदगी में भले ही बचत कुछ न हो, लेकिन मैं इतना बड़ा खानदान बनाऊंगा कि इतिहास में नाम लिया जाए. लोग कहेंगे कि उनके घर में इतने सारे सदस्य हैं.'

इस वीडियो की वजह से ट्रोल हुए अरमान

अरमान के इस वीडियो को देखने के बाद जहां कुछ लोग उन्हें बेटे के जन्म की बधाइयां दे रहे हैं, तो कुछ लोगों ने उन्हें ट्रोल करना भी शुरू कर दिया है. अरमान के वीडियो को देखने के बाद कई लोगों ने इसे बकवास और अजीब करार दिया.

वहीं, कुछ लोगों ने मजाक में कहा कि अब तो कृतिका का नंबर है.मालूम हो अरमान शुरू से ही अपनी दो पत्नियों की वजह से चर्चा में छाए रहते हैं. बता दें अरमान ने पायल से पहली शादी की थी, जो लव मैरिज थी. अरमान और पायल के पहले से तीन बच्चे थे और अब एक और बेटा हुआ है.

 
 
 
 
 
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वहीं, बाद में अरमान को पायल की फ्रेंड कृतिका से प्यार हो गया और दोनों ने शादी कर ली. अरमान को दूसरी शादी से एक बेटा है, जिसका नाम जैद है. अरमान अपने पूरे परिवार के संग चंडीगढ़ में रहते हैं. ब्लॉग्स के अलावा अरमान मलिक को बिग बॉस ओटीटी में भी देखा जा चुका है.

इसके अलावा अरमान कई बार कई तरह के विवादों में भी फंस चुके हैं.अरमान मलिक पर पॉलिगैमी का आरोप लग चुका है. इसके अलावा जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि पायल संग शादी से पहले भी अरमान ने एक और शादी की थी.उससे भी उन्हें एक बच्चा है. हालांकि, बाद में उस पत्नी को छोड़ दिया.

ये भी पढ़ें:-'मैं कोने में बैठने के लिए नहीं बनी..' सलमान खान की फिल्म से डेब्यू करने वाली इस हसीना ने आखिर क्यों कही ऐसी बात

 

Published at : 25 Mar 2026 02:25 PM (IST)
Tags :
Armaan Malik Payal Malik Kritika Malik
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