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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबAmritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...

Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...

Amritpal Singh News: अमृतपाल सिंह की संसद से लगातार अनुपस्थिति 60 बैठकों तक पहुंचने पर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. ASG ने बताया कि अनुच्छेद 104 के तहत उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 25 Mar 2026 12:18 PM (IST)
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पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट को मंगलवार, 24 मार्च को अवगत कराया गया कि जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह की संसद से लगातार अनुपस्थिति 59 बैठक तक पहुंच गई है और वे अपनी अनुपस्थिति माफ कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) सत्य पाल जैन ने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग करने वाली अमृतपाल की याचिका पर सुनवाई पुनः शुरू होने के दौरान यह बात कही. मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति संजीव बेरी की खंडपीठ ने याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

कारण सहित माफी मांगें अमृतपाल सिंह तो समिति करेगी विचार

सुनवाई के दौरान, सत्य पाल जैन ने अधिवक्ता धीरज जैन के साथ पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 104 के तहत, अगर कोई सांसद लगातार 60 बैठकों तक अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है. 33 वर्षीय अमृतपाल वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं.

लोकसभा अध्यक्ष की ओर से पेश सत्य पाल जैन ने कहा, ‘‘संसद से उनकी (अमृतपाल की) अनुपस्थिति कल 59 बैठकों तक पहुंच गई और आज 60 दिन हो गए हैं.’’ हालांकि, उन्होंने कहा कि सदन से अनुपस्थिति को माफ करने के लिए लोकसभा में एक समिति है और अगर कोई सांसद अनुपस्थिति के कारणों सहित आवेदन प्रस्तुत करता है तो समिति उस पर विचार कर सकती है और अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को सौंप सकती है. जैन ने कहा कि लोकसभा आमतौर पर अनुपस्थिति माफ कर देती है.

जैन ने बताया कि अमृतपाल अपनी अनुपस्थिति माफ करने के लिए आवेदन दे सकते हैं. एएसजी ने बताया कि अमृतपाल की सदन से अनुपस्थिति पहले दो बार माफ की जा चुकी है.

साल 2023 में गिरफ्तार किए गए थे अमृतपाल सिंह

‘वारिस पंजाब दे’ समूह के प्रमुख अमृतपाल को एक महीने से अधिक समय तक चली तलाश के बाद 23 अप्रैल 2023 को मोगा के रोडे गांव से गिरफ्तार किया गया था. अमृतपाल ने खुद को मारे जा चुके खालिस्तानी आतंकवादी जरनैल सिंह भिंडरांवाले की तर्ज पर स्थापित किया था.

पंजाब पुलिस ने 23 फरवरी, 2023 को अजनाला घटना के बाद यह कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें सिंह और उनके समर्थकों ने कथित तौर पर बैरिकेड तोड़कर अमृतसर शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक पुलिस थाने में घुसकर अपने सहयोगियों की रिहाई के लिए पुलिस से झड़प की. इस दौरान अमृतपाल के कई समर्थक तलवार और बंदूकें लहरा रहे थे.

साल 2025 में बढ़ी थी अमृतपाल की हिरासत

अमृतपाल ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और पंजाब के खडूर साहिब से जीत हासिल की. अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत उनकी हिरासत बढ़ा दी गई, जबकि असम जेल में बंद उनके 9 सहयोगियों को पंजाब वापस लाया गया. इन 9 सहयोगियों को साल 2023 के अजनाला पुलिस थाने पर हमले की घटना के संबंध में गिरफ्तार किया गया था.

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Published at : 25 Mar 2026 12:18 PM (IST)
Tags :
Amritpal Singh Khadur Sahib PUNJAB NEWS
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