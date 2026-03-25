IPL 2026 से पहले KKR ने हमेशा के लिए अमर कर दिया ये जर्सी नंबर, इस दिग्गज को दिया सम्मान

KKR Jersey Retire: कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने IPL 2026 की शुरुआत से पहले टीम के एक दिग्गज को सम्मान देते हुए खास जर्सी को रिटायर कर दिया. टीम ने जर्सी रिटायरमेंट का ऐलान सोशल मीडिया के जरिए किया. तो आइए जानते हैं कि फ्रेंचाइजी ने किसी खिलाड़ी को सम्मान देते हुए जर्सी को हमेशा के लिए रिटायर कर दिया है.

तो यह खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि, वेस्टइंडीज के दिग्गज ऑलराउंडर आंद्रे रसेल हैं, जिनके सम्मान में टीम ने 12 नंबर की जर्सी को रिटायर कर दिया है. बताते चलें कि रलेस ने आगामी सीजन से पहले आईपीएल को अलविदा बोलते हुए संन्यास ले लिया है.

दरअसल फ्रेंचाइजी ने रसेल को रिलीज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने किसी दूसरी टीम से खेलने के बजाय संन्यास लेना ठीक समझा. हालांकि अब संन्यास के बाद वह केकेआर में 'पॉवर कोच' की भूमिका अदा करेंगे. इस तरह संन्यास के बाद भी वह कोलकाता के साथ जुड़े रहेंगे.

Jersey no. 12 in Purple & Gold will always be yours DRE RUSS 💪💜 pic.twitter.com/LuK0aIJ5zl — KolkataKnightRiders (@KKRiders) March 24, 2026

मुख्यत: केकेआर के लिए खेला आईपीएल

रसेल ने अपने आईपीएल करियर में कुल 140 मैच खेले, जिसमें 133 मैच उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेले. वह 13 सीजन तक इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा रहे, जिसमें 11 सीजन नाइट राइडर्स के लिए खेले. उन्होंने 2012 में दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए आईपीएल डेब्यू किया. इसके बाद 2013 का सीजन भी दिल्ली के लिए खेला.

फिर 2014 से रसेल ने जो कोलकाता का हाथ थामा, तो फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. 11 सीजन फ्रेंचाइजी के लिए खेलने के बाद टूर्नामेंट से संन्यास का एलान कर दिया. जाहिर तौर पर टीम को आगामी सीजन में रसेल की कमी खलेगी, क्योंकि वह एक अहम ऑलराउंडर थे.

रसेल का आईपीएल करियर

बात करें रसेल के आईपीएल करियर की, तो उन्होंने 140 मैच खेले. इन मैचों की 115 पारियों में बैटिंग करते हुए 28.20 की औसत और 174.17 के स्ट्राइक रेट से 2651 रन बनाए, जिसमें 12 अर्धशतक शामिल रहे. उनका हाई स्कोर 88* रनों का रहा. दूसरी तरफ, 121 पारियों में गेंदबाजी करते हुए रसेल ने 23.27 की औसत से 123 विकेट अपने नाम किए, जिसमें बेस्ट 5/15 का रहा.

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