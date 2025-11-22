हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
इवेंट में किंग खान के बच्चों का स्वैग, ब्लू ड्रेस में सुहाना तो ब्लैक आउटफिट में जचे आर्यन खान



Aryan Khan-Suhana Khan photos: शाहरुख खान के बच्चे किसी भी इवेंट में जाते हैं तो वहां छा जाते हैं. शुक्रवार को सुहाना और आर्यन एक इवेंट में पहुंचे थे. जहां से उनकी फोटोज वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Nov 2025 08:54 AM (IST)


आर्यन खान और सुहाना खान एक इवेंट में पहुंचे थे. जहां पर आर्यन खान और सुहाना दोनों के लुक की खूब तारीफ हो रही है.

1/7
आर्यन खान इवेंट में ऑल ब्लैक लुक में पहुंचे थे. उन्होंने ब्लैक पैंट के साथ ब्लैक टी-शर्ट और सेम कलर की ही जैकेट पहनी थी.

2/7
आर्यन ने इवेंट में पैपराजी के लिए जमकर पोज दिए. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

3/7
आर्यन खान की द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की कास्ट भी यहां पहुंची थी. जिनके साथ भी आर्यन ने पोज दिए. हालांकि वो किसी भी फोटो में स्माइल करते हुए नजर नहीं आए.

4/7
शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान हमेशा अपने स्टाइल से सभी को इंप्रेस कर देती हैं.

5/7
सुहाना ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस में पहुंची थी. उन्होंने अपने इस लुक को हाई हील्स और बैग के साथ कंप्लीट किया.

6/7
इस ब्लू ड्रेस में सुहाना बहुत प्यारी लग रही थीं. उनकी फोटोज से लोगों की नजरें नहीं हट रही हैं. वो इस पर ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं.

7/7
वर्कफ्रंट की बात करें तो सुहाना जल्द ही अपने पापा शाहरुख खान के साथ फिल्म किंग में नजर आएंगी. ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों पर रिलीज होगी.

Published at : 22 Nov 2025 08:54 AM (IST)
Tags :
Aryan Khan Suhana Khan

बॉलीवुड फोटो गैलरी

