अरबाज के दोनों बच्चों में कितना उम्र का फासला? इतने साल पहले मलाइका ने दिया था बेटे को जन्म
Arbaaz Khan Children: अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं और उनके घर नन्ही बेटी ने जन्म लिया है. उनके दोनों बच्चों अरहान खान और उनकी बेटी के बीच उम्र का फासला जानकर फैंस भी हैरान रह गए.
अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं और उनके घर नन्ही बेटी के आने से खुशियों का माहौल है. उनके दोनों बच्चों अरहान खान और उनकी बेटी सिपारा खान के बीच उम्र का फासला करीब 22 साल है. यह बड़ी उम्र का अंतर फैंस के लिए बेहद चौंकाने वाला और दिलचस्प है.
Published at : 09 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Tags :Arbaaz Khan Shura Khan MALAIKA ARORA
बॉलीवुड
