अरबाज के दोनों बच्चों में कितना उम्र का फासला? इतने साल पहले मलाइका ने दिया था बेटे को जन्म

अरबाज के दोनों बच्चों में कितना उम्र का फासला? इतने साल पहले मलाइका ने दिया था बेटे को जन्म

Arbaaz Khan Children: अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं और उनके घर नन्ही बेटी ने जन्म लिया है. उनके दोनों बच्चों अरहान खान और उनकी बेटी के बीच उम्र का फासला जानकर फैंस भी हैरान रह गए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 09 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Arbaaz Khan Children: अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं और उनके घर नन्ही बेटी ने जन्म लिया है. उनके दोनों बच्चों अरहान खान और उनकी बेटी के बीच उम्र का फासला जानकर फैंस भी हैरान रह गए.

अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं और उनके घर नन्ही बेटी के आने से खुशियों का माहौल है. उनके दोनों बच्चों अरहान खान और उनकी बेटी सिपारा खान के बीच उम्र का फासला करीब 22 साल है. यह बड़ी उम्र का अंतर फैंस के लिए बेहद चौंकाने वाला और दिलचस्प है.

बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनके घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है.
बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर अरबाज खान इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनके घर एक बार फिर खुशियों ने दस्तक दी है.
अरबाज दूसरी बार पिता बने हैं और उनकी पत्नी शूरा खान ने एक नन्ही बेटी को जन्म दिया है. इस खुशखबरी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.
अरबाज दूसरी बार पिता बने हैं और उनकी पत्नी शूरा खान ने एक नन्ही बेटी को जन्म दिया है. इस खुशखबरी के बाद सोशल मीडिया पर फैंस और सेलेब्स उन्हें बधाइयां दे रहे हैं.
इससे पहले आइए जानते हैं अरबाज खान की पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा और उनके बेटे के बारे में.
इससे पहले आइए जानते हैं अरबाज खान की पहली पत्नी मलाइका अरोड़ा और उनके बेटे के बारे में.
मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने साल 1998 में शादी की थी, और इस कपल ने साल 9 नवंबर 2002 में अपने पहले बेटे, अरहान खान को जन्म दिया.
मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने साल 1998 में शादी की थी, और इस कपल ने साल 9 नवंबर 2002 में अपने पहले बेटे, अरहान खान को जन्म दिया.
शादी के 19 साल बाद मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने 2017 में डिवॉर्स ले लिया था.
शादी के 19 साल बाद मलाइका अरोड़ा और अरबाज खान ने 2017 में डिवॉर्स ले लिया था.
मलाइका से तलाक के बाद अरबाज खान ने 6 साल बाद फिर शादी का फैसला किया.
मलाइका से तलाक के बाद अरबाज खान ने 6 साल बाद फिर शादी का फैसला किया.
और अरबाज खान ने 58 साल की उम्र में 35 साल की शूरा खान से दिसंबर 2023 में शादी की और अरबाज दूसरी बार पैरेंट्स बने.
और अरबाज खान ने 58 साल की उम्र में 35 साल की शूरा खान से दिसंबर 2023 में शादी की और अरबाज दूसरी बार पैरेंट्स बने.
हाल ही में 6 अक्टूबर को अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया और अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं.
हाल ही में 6 अक्टूबर को अरबाज खान और शूरा खान ने अपनी पहली बेटी को जन्म दिया और अरबाज खान दूसरी बार पिता बने हैं.
अरबाज के अब दो बच्चे हैं और अगर उनके उम्र के अंतर की बात करें तो उनके पहले बेटे अरहान खान और उनकी दूसरी बेटी, जिसका नाम सिपारा खान रखा गया है, दोनों में 22 साल का एज गैप है
अरबाज के अब दो बच्चे हैं और अगर उनके उम्र के अंतर की बात करें तो उनके पहले बेटे अरहान खान और उनकी दूसरी बेटी, जिसका नाम सिपारा खान रखा गया है, दोनों में 22 साल का एज गैप है
Published at : 09 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Embed widget