हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनन्या पांडे का सिजलिंग अवतार चर्चा में, डीपनेक टाइट फिटेड आउटफिट में लगीं बला की हसीन

अनन्या पांडे का सिजलिंग अवतार चर्चा में, डीपनेक टाइट फिटेड आउटफिट में लगीं बला की हसीन

Ananya Panday : अनन्या पांडे हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट हुईं. इस दौरान उनके स्टाइलिश अवतार ने सबका ध्यान खींचा. वायरल तस्वीरों में देखें ग्लैमरस लुक.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Nov 2025 09:58 PM (IST)
Ananya Panday : अनन्या पांडे हाल ही में एक इवेंट में स्पॉट हुईं. इस दौरान उनके स्टाइलिश अवतार ने सबका ध्यान खींचा. वायरल तस्वीरों में देखें ग्लैमरस लुक.

अनन्या पांडे का स्टाइल और फैशन में कोई मुकाबला नहीं है. हर बार वो अपने स्टनिंग लुक्स से फैंस को इंप्रेस कर ही देती हैं. कई मौकों पर उन्होंने अपने इन्हीं स्टाइलिश लुक्स से सबकी निगाहे अपनी ओर खींची हैं. यहां देखें लेटेस्ट फोटोज.

1/7
अनन्या पांडे का नाम उन यंग एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है जो अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. हर एक आउटफिट में हसीना बिल्कुल बला की खूबसूरत लगती हैं.
अनन्या पांडे का नाम उन यंग एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार है जो अपने स्टाइलिश अंदाज को लेकर फैंस के बीच चर्चा में रहती हैं. हर एक आउटफिट में हसीना बिल्कुल बला की खूबसूरत लगती हैं.
2/7
इंडियन हो या मॉडर्न अनन्या पांडे का हर एक आउटफिट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है और फैंस के बीच स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. पोस्ट शेयर करने के चंद मिनटों में ही अभिनेत्री की तस्वीरें इंटरनेट पर बवाल मचाने लगती हैं.
इंडियन हो या मॉडर्न अनन्या पांडे का हर एक आउटफिट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है और फैंस के बीच स्टाइल स्टेटमेंट बन जाता है. पोस्ट शेयर करने के चंद मिनटों में ही अभिनेत्री की तस्वीरें इंटरनेट पर बवाल मचाने लगती हैं.
3/7
इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. हाल ही में अनन्या पांडे जी क्यू इवेंट का हिस्सा बनीं. जहां उनके ग्लैमरस लुक्स ने सबका ध्यान खींच लिया. बता दें, इस इवेंट में उनके कजिन अहान पांडे को जी क्यू मेन ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया.
इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ. हाल ही में अनन्या पांडे जी क्यू इवेंट का हिस्सा बनीं. जहां उनके ग्लैमरस लुक्स ने सबका ध्यान खींच लिया. बता दें, इस इवेंट में उनके कजिन अहान पांडे को जी क्यू मेन ऑफ द ईयर से सम्मानित भी किया गया.
4/7
अब बात करें अनन्या पांडे के लुक की तो उनका अंदाज इतना ग्लैमरस है कि कोई भी उनका ऐसा लुक देख उनपर लट्टू हो जाएगा. हर एक तस्वीर में आपको बॉलीवुड के इस उभरते हुए सितारे की खूबसूरती ही देखने मिलेगी.
अब बात करें अनन्या पांडे के लुक की तो उनका अंदाज इतना ग्लैमरस है कि कोई भी उनका ऐसा लुक देख उनपर लट्टू हो जाएगा. हर एक तस्वीर में आपको बॉलीवुड के इस उभरते हुए सितारे की खूबसूरती ही देखने मिलेगी.
5/7
एक्ट्रेस ने काफी यूनिक आउटफिट कैरी किया है. इसका अपर पार्ट डीप नेक के साथ टाइट फिटेड भी है. इसमें नेट फैब्रिक लगा है और साथ ही वाइट स्टोंस से डिजाइन भी बने हैं. वहीं इस आउटफिट के लोअर बॉडी को फ्लोई रखा गया है जो उनके फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट कर रहा है.
एक्ट्रेस ने काफी यूनिक आउटफिट कैरी किया है. इसका अपर पार्ट डीप नेक के साथ टाइट फिटेड भी है. इसमें नेट फैब्रिक लगा है और साथ ही वाइट स्टोंस से डिजाइन भी बने हैं. वहीं इस आउटफिट के लोअर बॉडी को फ्लोई रखा गया है जो उनके फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट कर रहा है.
6/7
अपने आउटफिट को थोड़ा भीड़ से अलग दिखाने के लिए अनन्या पांडे ने सेम कलर का कोट भी कैरी किया है. स्टेटमेंट इयरिंग्स और शाइनी मेकअप के साथ अभिनेत्री ने ये लुक कंप्लीट किया.
अपने आउटफिट को थोड़ा भीड़ से अलग दिखाने के लिए अनन्या पांडे ने सेम कलर का कोट भी कैरी किया है. स्टेटमेंट इयरिंग्स और शाइनी मेकअप के साथ अभिनेत्री ने ये लुक कंप्लीट किया.
7/7
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो अनन्या पांडे इन दिनों कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर बिजी हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.
वर्कफ्रंट पर गौर करें तो अनन्या पांडे इन दिनों कार्तिक आर्यन के साथ 'तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी' को लेकर बिजी हैं. ये फिल्म 25 दिसंबर को रिलीज होगी.
Published at : 30 Nov 2025 09:53 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri

बॉलीवुड फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

एबीपी लाइव
एबीपी लाइव
भारत जैसा संसार में दूसरा नहीं विविधता में एकता का अद्भुत मॉडल- सद्गुरु
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'पहले तो कहा था सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
'पहले तो कहा था SC का सम्मान करेंगे, अब...', बाबरी मस्जिद के फैसले पर सवाल उठाने वालों को मौलाना बरेलवी की दो टूक
बिहार
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
बिहार: 'कानून हाथ में लेने की कल्पना भी न करें', मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बोले BJP-JDU के नेता
क्रिकेट
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
Watch: विराट कोहली के शतक पर रोहित शर्मा का 'विवादित' सेलिब्रेशन, फैंस कर रहे ट्रोल; 'हिटमैन' ने दी गाली?
इंडिया
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
'इमरान खान की बहनों को शर्म से मर जाना चाहिए', पाकिस्तान के मंत्री खो बैठे आपा, बकने लगे उल-जलूल
बॉलीवुड
मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल
मोनालिसा को मिला बड़ा सरप्राइज, पापा ने दिया डेढ़ लाख का गिफ्ट, देखते ही उछल पड़ीं वायरल गर्ल
इंडिया
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
तमिलनाडु में 2 बसों की आमने-सामने टक्कर, कम से कम 11 यात्रियों की मौत; कई घायल
ट्रेंडिंग
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
स्टेडियम में हसीना ने की भोजपुरी गाने की डिमांड और डीजे ने बजा दिया लॉलीपॉप- फिर लगे झन्नाटेदार ठुमके- वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
Video: ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने 62 की उम्र में की शादी, यूजर्स ने मिर्जापुर वाले बाऊजी से जोड़ दिया नाम
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget