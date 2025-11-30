अनन्या पांडे का सिजलिंग अवतार चर्चा में, डीपनेक टाइट फिटेड आउटफिट में लगीं बला की हसीन

एक्ट्रेस ने काफी यूनिक आउटफिट कैरी किया है. इसका अपर पार्ट डीप नेक के साथ टाइट फिटेड भी है. इसमें नेट फैब्रिक लगा है और साथ ही वाइट स्टोंस से डिजाइन भी बने हैं. वहीं इस आउटफिट के लोअर बॉडी को फ्लोई रखा गया है जो उनके फिगर को परफेक्टली फ्लॉन्ट कर रहा है.