एक्सप्लोरर
प्रीमियम स्कूल से बॉलीवुड स्टारडम तक- जानें कितनी पढ़ी लिखी हैं अनन्या पांडे
Ananya pandey education: अनन्या पांडे ने धीरूभाई अंबानी स्कूल और USC में पढ़ाई की, लेकिन बॉलीवुड डेब्यू के लिए स्टडी ब्रेक लेकर एक्टिंग करियर चुना.
अनन्या पांडे सिर्फ अपनी ग्लैमरस पर्सनैलिटी और बॉलीवुड में धमाकेदार एक्टिंग के लिए ही नहीं जानी जातीं, बल्कि उनकी एजुकेशन जर्नी भी काफी इम्प्रेसिव रही है. स्कूल से लेकर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक का उनका सफर दिखाता है कि वह पढ़ाई को भी उतना ही गंभीरता से लेती हैं जितना अपनी एक्टिंग को.हालांकि फिल्मों का मौका मिलने पर उन्होंने पढ़ाई को थोड़े समय के लिए ब्रेक दिया, लेकिन उनका एजुकेशन बैकग्राउंड आज भी उनके कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज़्म में साफ झलकता है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 10 Dec 2025 02:58 PM (IST)
बॉलीवुड
9 Photos
'धुरंधर' के बाद अब इन 6 फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाएंगे अक्षय खन्ना, जानें- कब होंगी रिलीज?
बॉलीवुड
7 Photos
प्रियंका चोपड़ा से सिमर भाटिया तक एयरपोर्ट पर छाएं सेलेब्स, स्टाइलिश लुक से खींची सबकी नजरें
बॉलीवुड
7 Photos
'कभी ना कहने का प्रिविलेज नहीं था', बॉलीवुड में अपने फ्लॉप्स को लेकर बोलीं प्रियंका चोपड़ा
बॉलीवुड
7 Photos
श्रीलंका में अटका धनश्री वर्मा का दिल, तस्वीरें शेयर कर बताई पड़ोसी देश जाने की असल वजह
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
हिमाचल प्रदेश
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
Advertisement
एबीपी लाइव
Opinion