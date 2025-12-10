प्रीमियम स्कूल से बॉलीवुड स्टारडम तक- जानें कितनी पढ़ी लिखी हैं अनन्या पांडे

लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया था.यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया में उनका एडमिशन दो बार डिफर्ड हुआ क्योंकि इसी बीच उन्हें मिला उनका पहला बड़ा बॉलीवुड ब्रेक जो था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. करण जौहर की इस फिल्म का ऑफर ऐसा था जिसे कोई भी नया आर्टिस्ट मिस नहीं करना चाहता. आखिरकार, अनन्या ने अपने करियर को चुनते हुए कॉलेज की पढ़ाई रोकने का फैसला किया