प्रीमियम स्कूल से बॉलीवुड स्टारडम तक- जानें कितनी पढ़ी लिखी हैं अनन्या पांडे

प्रीमियम स्कूल से बॉलीवुड स्टारडम तक- जानें कितनी पढ़ी लिखी हैं अनन्या पांडे

Ananya pandey education: अनन्या पांडे ने धीरूभाई अंबानी स्कूल और USC में पढ़ाई की, लेकिन बॉलीवुड डेब्यू के लिए स्टडी ब्रेक लेकर एक्टिंग करियर चुना.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Ananya pandey education: अनन्या पांडे ने धीरूभाई अंबानी स्कूल और USC में पढ़ाई की, लेकिन बॉलीवुड डेब्यू के लिए स्टडी ब्रेक लेकर एक्टिंग करियर चुना.

अनन्या पांडे सिर्फ अपनी ग्लैमरस पर्सनैलिटी और बॉलीवुड में धमाकेदार एक्टिंग के लिए ही नहीं जानी जातीं, बल्कि उनकी एजुकेशन जर्नी भी काफी इम्प्रेसिव रही है. स्कूल से लेकर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी तक का उनका सफर दिखाता है कि वह पढ़ाई को भी उतना ही गंभीरता से लेती हैं जितना अपनी एक्टिंग को.हालांकि फिल्मों का मौका मिलने पर उन्होंने पढ़ाई को थोड़े समय के लिए ब्रेक दिया, लेकिन उनका एजुकेशन बैकग्राउंड आज भी उनके कॉन्फिडेंस और प्रोफेशनलिज़्म में साफ झलकता है.

1/6
बॉलीवुड की यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे सिर्फ अपनी एक्टिंग और स्टाइलिश पर्सनैलिटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं।. कई लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर अनन्या ने कितनी पढ़ाई की है और फिल्मों में आने से पहले उनका एजुकेशन जर्नी कैसा था.
बॉलीवुड की यंग और टैलेंटेड एक्ट्रेस अनन्या पांडे सिर्फ अपनी एक्टिंग और स्टाइलिश पर्सनैलिटी के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड को लेकर भी काफी चर्चा में रहती हैं।. कई लोग अक्सर पूछते हैं कि आखिर अनन्या ने कितनी पढ़ाई की है और फिल्मों में आने से पहले उनका एजुकेशन जर्नी कैसा था.
2/6
अनन्या पांडे ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सबसे प्रीमियम और हाई-क्लास स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में की. ये वही स्कूल है जहाँ कई बॉलीवुड स्टार-किड्स ने पढ़ाई की है. स्कूल के दिनों में अनन्या सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि एक्टिंग, डांस और एक्स्ट्रा-कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफी एक्टिव रहती थीं. फ्रेंडली नेचर और चुलबुले अंदाज़ की वजह से वह स्कूल में काफी फेमस थीं.
अनन्या पांडे ने अपनी स्कूली पढ़ाई मुंबई के सबसे प्रीमियम और हाई-क्लास स्कूल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में की. ये वही स्कूल है जहाँ कई बॉलीवुड स्टार-किड्स ने पढ़ाई की है. स्कूल के दिनों में अनन्या सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि एक्टिंग, डांस और एक्स्ट्रा-कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में भी काफी एक्टिव रहती थीं. फ्रेंडली नेचर और चुलबुले अंदाज़ की वजह से वह स्कूल में काफी फेमस थीं.
3/6
स्कूल के बाद अनन्या ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट को चुना. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया ,लॉस एंजिल्स में एडमिशन लिया. यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, खासकर मीडिया, कम्युनिकेशन और फिल्म स्टडीज़ के लिए. अनन्या ने भी यहीं से अपनी हायर एजुकेशन शुरू करने का फैसला किया था.
स्कूल के बाद अनन्या ने अपनी आगे की पढ़ाई के लिए यूनाइटेड स्टेट को चुना. उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया ,लॉस एंजिल्स में एडमिशन लिया. यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में से एक है, खासकर मीडिया, कम्युनिकेशन और फिल्म स्टडीज़ के लिए. अनन्या ने भी यहीं से अपनी हायर एजुकेशन शुरू करने का फैसला किया था.
4/6
लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया था.यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया में उनका एडमिशन दो बार डिफर्ड हुआ क्योंकि इसी बीच उन्हें मिला उनका पहला बड़ा बॉलीवुड ब्रेक जो था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. करण जौहर की इस फिल्म का ऑफर ऐसा था जिसे कोई भी नया आर्टिस्ट मिस नहीं करना चाहता. आखिरकार, अनन्या ने अपने करियर को चुनते हुए कॉलेज की पढ़ाई रोकने का फैसला किया
लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही प्लान किया था.यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया में उनका एडमिशन दो बार डिफर्ड हुआ क्योंकि इसी बीच उन्हें मिला उनका पहला बड़ा बॉलीवुड ब्रेक जो था स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2. करण जौहर की इस फिल्म का ऑफर ऐसा था जिसे कोई भी नया आर्टिस्ट मिस नहीं करना चाहता. आखिरकार, अनन्या ने अपने करियर को चुनते हुए कॉलेज की पढ़ाई रोकने का फैसला किया
5/6
उनकी एजुकेशन को लेकर एक वक्त पर सोशल मीडिया पर काफी सवाल भी उठे थे. कुछ लोगों का कहना था कि उनका एडमिशन असली नहीं है. लेकिन अनन्या ने खुद अपना एडमिशन लेटर शेयर कर क्लियर किया कि उन्होंने सच में यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया में एडमिशन लिया था.
उनकी एजुकेशन को लेकर एक वक्त पर सोशल मीडिया पर काफी सवाल भी उठे थे. कुछ लोगों का कहना था कि उनका एडमिशन असली नहीं है. लेकिन अनन्या ने खुद अपना एडमिशन लेटर शेयर कर क्लियर किया कि उन्होंने सच में यूनिवर्सिटी ऑफ़ सदर्न कैलिफ़ोर्निया में एडमिशन लिया था.
6/6
आज भले ही वह अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई हों, लेकिन उनका एजुकेशन बेस, इंटरनेशनल एक्सपोज़र और स्कूलिंग ने उन्हें कॉन्फिडेंट, समझदार और प्रफेशनल बनाकर खड़ा किया है. उनका कहना है कि पढ़ाई बंद नहीं हुई है, बस फिलहाल ब्रेक पर है, आगे कभी भी वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकती हैं.
आज भले ही वह अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई हों, लेकिन उनका एजुकेशन बेस, इंटरनेशनल एक्सपोज़र और स्कूलिंग ने उन्हें कॉन्फिडेंट, समझदार और प्रफेशनल बनाकर खड़ा किया है. उनका कहना है कि पढ़ाई बंद नहीं हुई है, बस फिलहाल ब्रेक पर है, आगे कभी भी वो अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कर सकती हैं.
Published at : 10 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Ananya Pandey Bollywood Ananya Pandey Education

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Indigo CEO Summoned: DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
DGCA के सामने पेशी से पहले IndiGo के CEO ने मांगी एक दिन की मोहलत, इन सवालों के देने होंगे जवाब
हिमाचल प्रदेश
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
राहुल गांधी पर कंगना रनौत का विवादित बयान! संसद परिसर में कहा- 'चरित्र में कोई ताकत नहीं इसलिए मैं...'
इंडिया
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
SIR पर जोरदार बहस, वकील ने चुनाव आयोग के अधिकारों पर उठाए सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती से पूछा- तो क्या संदिग्ध लोगों को...
क्रिकेट
कब और कहां खेला जाएगा भारत-दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब और कहां खेला जाएगा IND vs SA दूसरा टी20? जानें मैच टाइमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
