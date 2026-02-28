साउथ के सुपरस्टार यश की आगामी फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन अप्स' की रिलीज का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. कुछ दिन पहले ही रिलीज हुए टीजर के बाद फैंस इस फिल्म के ट्रेलर की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. अब फाइनली इस फिल्म की रिलीज की तारीख भी सामने आ चुकी है. 'टॉक्सिक' का ट्रेलर मार्च के महीने में ही रिलीज किया जाने वाला है. इसके लिए मेकर्स खास तैयारियां भी कर रहे हैं.

कब रिलीज होगा ट्रेलर?

यश की इस मोस्ट अवेटेड फिल्म के दो टीजर सामने आए हैं. दोनों को ही लेकर फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिला था. तो वहीं अब इस फिल्म का ट्रेलर भी जल्दी ही लॉन्च किया जाने वाला है. बॉक्स ऑफिस वर्ल्डवाइड के मुताबिक 'टॉक्सिक' का ट्रेलर 8 मार्च को लॉन्च होने वाला है. ये लॉन्चिंग ईवेंट बैंगलुरु में होने वाला है, जिसके इन्विटेशंस भी भेजे जा चुके हैं.

मेकर्स ने नहीं किया अनाउंस

वैसे अब तक मेकर्स ने इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है. हो सकता है कि मेकर्स अभी ट्रेलर ईवेंट लॉन्च की तैयारी में जुटे हुए हों. बताया जा रहा है कि फिल्म का ट्रेलर बैंगलुरु में लॉन्च होगा. इसके लिए मेकर्स ने एक ग्रैंड ईवेंट भी प्लान किया है. इसके इन्विटेशंस जब लोगों तक पहुंचाए गए तब जाकर इस बात का पता चला है कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा.

नया पोस्टर भी हुआ है रिलीज

बता दें कि हाल ही में इस फिल्म का एक नया पोस्टर भी रिलीज हुआ है. जिसमें यश की गोद में कियारा नडर आ रही हैं. हालांकि एक्ट्रेस का चेहरा नहीं दिख रहा है. ये पोस्टर इस फिल्म के एक गाने 'तबाही' का है. जो 2 मार्च को रिलीज होने वाला है. इस पोस्ट में यश को फैंस का खूब सारा प्यार मिल रहा है. हालांकि फैंस इस बार से नाराज हैं कि कियारा का चेहरा अब तक क्यों नहीं दिखाया जा रहा है.