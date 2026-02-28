हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
रश्मिका-विजय से रणबीर-आलिया तक, इन सेलेब्स की वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब लगाई आग

Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा से लेकर दीपिका पादुकोण–रणवीर सिंह तक, भारतीय सितारों की शादियों की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ बटोरकर इंटरनेट पर धूम मचा दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Feb 2026 02:30 PM (IST)
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी उदयपुर में तेलुगु रीति-रिवाजों से हुई, जो इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. हालांकि, विजय और रश्मिका से पहले कई सेलेब्स जोड़ियों की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब गदर मचाया था; इनमें रणबीर-आलिया से लेकर दीपिका-रणवीर सिंह तक शामिल हैं.

1/7
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 26 फरवरी 2026 को शादी के बंधन में बंध गए हैं, जिसके बाद रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की तस्वीरों को सिर्फ 3 घंटों में 18 मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. इंटरनेट पर साझा किए गए पहले छह घंटों में ही इन्हें बीस मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है.
2/7
साल 2022 में आलिया भट्ट और रणबीर कपूर ने शादी की थी. शादी के महज 15 मिनट से भी कम समय में 10 लाख से ज्यादा लाइक्स मिल चुके थे. 24 घंटों के भीतर यह संख्या बढ़कर एक करोड़ तक पहुंच गई, जबकि पहले दिन कुल लाइक्स 13.1 मिलियन से ज्यादा थे.
