एक्सप्लोरर
रश्मिका-विजय से रणबीर-आलिया तक, इन सेलेब्स की वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब लगाई आग
Rashmika Vijay Wedding: रश्मिका मंदाना विजय देवरकोंडा से लेकर दीपिका पादुकोण–रणवीर सिंह तक, भारतीय सितारों की शादियों की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज़ बटोरकर इंटरनेट पर धूम मचा दी है.
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी उदयपुर में तेलुगु रीति-रिवाजों से हुई, जो इस समय इंटरनेट पर वायरल हो रहा है. हालांकि, विजय और रश्मिका से पहले कई सेलेब्स जोड़ियों की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब गदर मचाया था; इनमें रणबीर-आलिया से लेकर दीपिका-रणवीर सिंह तक शामिल हैं.
1/7
2/7
Published at : 28 Feb 2026 02:30 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
रश्मिका-विजय से रणबीर-आलिया तक, इन सेलेब्स की वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब लगाई आग
बॉलीवुड
8 Photos
सर से पांव तक गोल्ड से लदे रश्मिका-विजय, जानें कपल नें वेडिंगजूलरी पर खर्च किए कितने करोड़?
बॉलीवुड
8 Photos
अली गोनी-जैस्मिन भसीन ने होस्ट की इफ्तार पार्टी, करण-तेजस्वी से अंकिता लोखंडे तक ने लूटी महफिल
बॉलीवुड
7 Photos
मांग में सिंदूर, हाथों में लाल चूड़ा, शादी के बाद पति विजय का हाथ थामे दिखीं रश्मिका मंदाना
बॉलीवुड
7 Photos
सान्या मल्होत्रा ने अपने 34वें बर्थडे पर होस्ट किया ‘स्पोर्ट्स कार्निवल’, फातिमा भी हुईं शामिल
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
जेल से बेल पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू किया नया काम, फैंस से मांगा सपोर्ट
मनोरंजन
करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं धुरंधर के डायरेक्टर, जानें आदित्य धर की नेटवर्थ
मनोरंजन
करोड़ों की दौलत और लग्जरी लाइफ, ‘स्पिरिट’ के इस एक्टर की नेटवर्थ जान चौंक जाएंगे आप
मनोरंजन
संदीपा धर ने क्यों की 'दो दीवाने सहर' में? एक्ट्रेस ने बताई वजह
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
रश्मिका-विजय से रणबीर-आलिया तक, इन सेलेब्स की वेडिंग तस्वीरों ने इंटरनेट पर खूब लगाई आग
बॉलीवुड
8 Photos
सर से पांव तक गोल्ड से लदे रश्मिका-विजय, जानें कपल नें वेडिंगजूलरी पर खर्च किए कितने करोड़?
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion