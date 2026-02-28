हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार

ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार

Ranji Trophy Champion Jammu Kashmir: रणजी ट्रॉफी 2025-26 का फाइनल ड्रॉ रहा, लेकिन फिर भी कर्नाटक को हारा हुआ और जम्मू-कश्मीर को चैंपियन घोषित किया गया. क्यों?

By : नीरज शर्मा | Updated at : 28 Feb 2026 05:46 PM (IST)
Preferred Sources

Jammu Kashmir vs Karnataka Final Match Draw: जम्मू-कश्मीर ने पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. हुबली में खेले गए फाइनल मैच में जम्मू-कश्मीर बनाम कर्नाटक मैच ड्रॉ रहा, लेकिन विजेता जम्मू & कश्मीर बना. तेज गेंदबाज आकिब नबी से लेकर कामरान इकबाल तक, कई खिलाड़ी जम्मू-कश्मीर की इस ऐतिहासिक खिताबी जीत के हीरो रहे. मगर सवाल यह पूछा जा रहा है कि आखिर फाइनल मैच ड्रॉ होने पर भी विजेता कैसे घोषित हो गया.

बिना जीते कैसे चैंपियन बना जम्मू-कश्मीर

दरअसल रणजी ट्रॉफी फाइनल में पहली पारी की बढ़त का नियम लागू किया जाता है. पांच दिन के खेल के बाद अगर कोई परिणाम नहीं निकल पाता है तो विजेता का फैसला पहली पारी की बढ़त के आधार पर किया जाता है.

जम्मू-कश्मीर ने पहली पारी में 584 रन बनाए थे. इसके जवाब में कर्नाटक की पहली पारी केवल 293 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. ऐसे में जम्मू-कश्मीर कॉ पहली पारी में 291 रनों की विशालकाय बढ़त मिली थी. अब मैच का परिणाम तो निकल नहीं सका, इसलिए इसी 291 रनों की बढ़त के आधार पर कर्नाटक को हारा हुआ और जम्मू-कश्मीर को चैंपियन घोषित किया गया.

आकिब नबी रहे जीत के हीरो

जम्मू-कश्मीर की इस ऐतिहासिक जीत में तेज गेंदबाज आकिब नबी ने बहुत बड़ा योगदान दिया. आकिब नबी इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे, उन्होंने 17 पारियों में कुल 60 विकेट चटकाए. इनमें सात मौके ऐसे रहे जब उन्होंने एक पारी में 5 या उससे ज्यादा विकेट लिए.

टूर्नामेंट में जम्मू कश्मीर के लिए दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज सुनील कुमार रहे, जिन्होंने 31 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. सुनील के आंकड़े आकिब नबी से आधे हैं, इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि नबी ने कैसे अकेले अपने कंधों पर जम्मू-कश्मीर की गेंदबाजी लाइन-अप को लीड किया.

यह भी पढ़ें:

India Semi Final Scenario: 'भारत सेमीफाइनल में ना जाए', मोहम्मद आमिर ने उगला जहर; जो कहा उससे खौल जाएगा हर भारतीय का खून

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Read
Published at : 28 Feb 2026 05:46 PM (IST)
Tags :
Ranji Trophy 2025 26 Jammu Kashmir Cricket Team Jammu Kashmir Vs Karnataka Ranji Trophy Winner
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
ड्रॉ रहा रणजी ट्रॉफी का फाइनल, फिर कैसे चैंपियन बन गया जम्मू-कश्मीर? किस नियम के तहत कर्नाटक को मिली हार
क्रिकेट
PAK vs SL Super-8 Live Score: सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान की आखिरी जंग, श्रीलंका को बुरी तरह हराना होगा; पढ़ें पल-पल का अपडेट
LIVE: सेमीफाइनल के लिए पाकिस्तान की आखिरी जंग, श्रीलंका को बुरी तरह हराना होगा; पढ़ें पल-पल का अपडेट
क्रिकेट
Watch: मैदान पर बजा ढोल, खिलाड़ी-अधिकार सब नाचे; चैंपियन बनने के बाद जम्मू-कश्मीर ने ऐसे मनाया जश्न
मैदान पर बजा ढोल, खिलाड़ी-अधिकार सब नाचे; चैंपियन बनने के बाद जम्मू-कश्मीर ने ऐसे मनाया जश्न
क्रिकेट
India Semi Final Scenario: 'भारत सेमीफाइनल में ना जाए', मोहम्मद आमिर ने उगला जहर; जो कहा उससे खौल जाएगा हर भारतीय का खून
'भारत सेमीफाइनल में ना जाए', मोहम्मद आमिर ने उगला जहर; जो कहा उससे खौल जाएगा हर भारतीय का खून
Advertisement

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
विश्व
Trump on Iran War: ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, बराक ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
ट्रेंडिंग
इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल
इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget