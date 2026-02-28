महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें

हमारे बाल आमतौर पर प्रोटीन से बने होते हैं. लेकिन इन्हें ठीक से बढ़ने के लिए आयरन, विटामिन, गुड फैट और मिनरल की भी आवश्यकता होती है. जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है, तो सबसे पहले बालों पर ही इसका असर पड़ता है. बालों की ग्रोथ धीरे हो जाती है. बाल पतले लगने लगते हैं और बालों का झड़ना बढ़ जाता है. वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि विदेश से मंगाए गए सुपरफूड भी इसके लिए काम नहीं आते हैं. दरअसल आपके बालों को जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें से बहुत सी चीजें रोजाना के हमारे खाने में पहले से ही मौजूद हैं. बस अब हम खाने को देखभाल के साधन के रूप में नहीं देखते है.