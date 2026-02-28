एक्सप्लोरर
महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें
बाल आमतौर पर प्रोटीन से बने होते हैं. इन्हें ठीक से बढ़ने के लिए आयरन, विटामिन और मिनरल की भी आवश्यकता होती है. जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो सबसे पहले बालों पर ही इसका असर पड़ता है.
कई लोग मानते हैं कि बालों का झड़ना अचानक से शुरू होता है,लेकिन ऐसा नहीं है. बाल झड़ने की कहानी अक्सर तकिए पर बाल दिखाई देने, नहाने के बाद ड्रेन में बाल दिखने या स्कैल्प ज्यादा दिखाई देने से शुरू होती है. दरअसल, तेजी से भागती हुई जिंदगी, अनियमित नींद, लगातार तनाव, जल्दी-जल्दी खाया गया खाना और बढ़ता प्रदूषण इन सबका असर शरीर पर पड़ता है. ऐसे में सबसे पहले लोग नए हेयर ऑयल, सीरम या सप्लीमेंट्स की ओर भागते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि बालों की सेहत की शुरुआत स्कैल्प पर लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स से पहले, हमारी थाली से होती है. शरीर में पोषण की कमी सबसे पहले बालों पर नजर आती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बाल ज्यादा झड़ रहे हैं और महंगे ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहे हैं तो आप डाइट में कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं.
Published at : 28 Feb 2026 06:17 PM (IST)
हेल्थ
वजन घटाने की रेस में नई दवा ने किया कमाल, जानें कितनी कामयाब है यह नई वेट लॉस मेडिसिन?
हेल्थ
हार्ट-शुगर और डाइजेशन का 'ऑल-इन-वन' इलाज, जानें मोटे अनाज को डाइट में शामिल करने के 5 बड़े कारण
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion