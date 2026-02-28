हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीहेल्थमहंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें

महंगे ट्रीटमेंट के बाद भी नहीं रुक रहा गंजापन, डाइट में शामिल करें ये चीजें

बाल आमतौर पर प्रोटीन से बने होते हैं. इन्हें ठीक से बढ़ने के लिए आयरन, विटामिन और मिनरल की भी आवश्यकता होती है. जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो सबसे पहले बालों पर ही इसका असर पड़ता है.

By : कविता गाडरी  | Updated at : 28 Feb 2026 06:17 PM (IST)
बाल आमतौर पर प्रोटीन से बने होते हैं. इन्हें ठीक से बढ़ने के लिए आयरन, विटामिन और मिनरल की भी आवश्यकता होती है. जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है तो सबसे पहले बालों पर ही इसका असर पड़ता है.

कई लोग मानते हैं कि बालों का झड़ना अचानक से शुरू होता है,लेकिन ऐसा नहीं है. बाल झड़ने की कहानी अक्सर तकिए पर बाल दिखाई देने, नहाने के बाद ड्रेन में बाल दिखने या स्कैल्प ज्यादा दिखाई देने से शुरू होती है. दरअसल, तेजी से भागती हुई जिंदगी, अनियमित नींद, लगातार तनाव, जल्दी-जल्दी खाया गया खाना और बढ़ता प्रदूषण इन सबका असर शरीर पर पड़ता है. ऐसे में सबसे पहले लोग नए हेयर ऑयल, सीरम या सप्लीमेंट्स की ओर भागते हैं. जबकि सच्चाई यह है कि बालों की सेहत की शुरुआत स्कैल्प पर लगाए जाने वाले प्रोडक्ट्स से पहले, हमारी थाली से होती है. शरीर में पोषण की कमी सबसे पहले बालों पर नजर आती है. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि बाल ज्यादा झड़ रहे हैं और महंगे ट्रीटमेंट काम नहीं आ रहे हैं तो आप डाइट में कौन सी चीजें शामिल कर सकते हैं.

1/10
हमारे बाल आमतौर पर प्रोटीन से बने होते हैं. लेकिन इन्हें ठीक से बढ़ने के लिए आयरन, विटामिन, गुड फैट और मिनरल की भी आवश्यकता होती है. जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है, तो सबसे पहले बालों पर ही इसका असर पड़ता है. बालों की ग्रोथ धीरे हो जाती है. बाल पतले लगने लगते हैं और बालों का झड़ना बढ़ जाता है. वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि विदेश से मंगाए गए सुपरफूड भी इसके लिए काम नहीं आते हैं. दरअसल आपके बालों को जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें से बहुत सी चीजें रोजाना के हमारे खाने में पहले से ही मौजूद हैं. बस अब हम खाने को देखभाल के साधन के रूप में नहीं देखते है.
हमारे बाल आमतौर पर प्रोटीन से बने होते हैं. लेकिन इन्हें ठीक से बढ़ने के लिए आयरन, विटामिन, गुड फैट और मिनरल की भी आवश्यकता होती है. जब शरीर में इनकी कमी हो जाती है, तो सबसे पहले बालों पर ही इसका असर पड़ता है. बालों की ग्रोथ धीरे हो जाती है. बाल पतले लगने लगते हैं और बालों का झड़ना बढ़ जाता है. वहीं सबसे हैरान करने वाली बात यह होती है कि विदेश से मंगाए गए सुपरफूड भी इसके लिए काम नहीं आते हैं. दरअसल आपके बालों को जिन चीजों की जरूरत होती है, उनमें से बहुत सी चीजें रोजाना के हमारे खाने में पहले से ही मौजूद हैं. बस अब हम खाने को देखभाल के साधन के रूप में नहीं देखते है.
2/10
डर्मलॉजिस्ट के अनुसार अंडे प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर होते हैं. प्रोटीन कैराटिन बनाने में मदद करता है, जिससे बालों की संरचना मजबूत होती है. जबकि बायोटिन जड़ों को सपोर्ट देता है. हफ्ते में कुछ बार उबला अंडा या आमलेट शामिल करना भी फायदेमंद रहता है. जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए पनीर, टोफू, दालें और चने अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं.
डर्मलॉजिस्ट के अनुसार अंडे प्रोटीन और बायोटिन से भरपूर होते हैं. प्रोटीन कैराटिन बनाने में मदद करता है, जिससे बालों की संरचना मजबूत होती है. जबकि बायोटिन जड़ों को सपोर्ट देता है. हफ्ते में कुछ बार उबला अंडा या आमलेट शामिल करना भी फायदेमंद रहता है. जो लोग अंडा नहीं खाते हैं उनके लिए पनीर, टोफू, दालें और चने अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं.
Published at : 28 Feb 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Hair Fall Control Hair Loss Diet Protein For Hair Iron Deficiency Hair

हेल्थ फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

लाइफस्टाइल
Holika Dahan 2026: होलिका दहन के ये 7 उपाय, हर संकट का है समाधान!
होलिका दहन के ये 7 उपाय, हर संकट का है समाधान!
लाइफस्टाइल
March Ekadashi 2026: मार्च में कामदा एकादशी और पापमोचिनी एकादशी कब ? नोट करें डेट
मार्च में कामदा एकादशी और पापमोचिनी एकादशी कब ? नोट करें डेट
लाइफस्टाइल
Khatu Shyam: रंगभरी एकादशी पर बाबा श्याम ने किया नगर भ्रमण, नीले घोड़े पर सवार होकर निकली रथयात्रा
रंगभरी एकादशी पर बाबा श्याम ने किया नगर भ्रमण, नीले घोड़े पर सवार होकर निकली रथयात्रा
लाइफस्टाइल
न्यू बॉर्न बेबी के लिए कितने घंटे की जरूरी है नींद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
न्यू बॉर्न बेबी के लिए कितने घंटे की जरूरी है नींद, क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

PAKISTAN VS AFGHANISTAN: अचानक आर्मी हेडक्वार्टर क्यों पहुंचे शहबाज शरीफ? | ABPLIVE
PAKISTAN VS AFGHANISTAN: पाकिस्तान-अफगानिस्तान कीलड़ाई में ट्रंप की एंट्री, ये क्या बोल गए? ABPLIVE
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
'इजरायल ने हमें धोखा दिया, अगर PM के एयरक्राफ्ट को कुछ...', ईरान पर हमले को लेकर भड़के ओवैसी, सरकार से की ये मांग
जम्मू और कश्मीर
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
इजरायल और ईरान के बीच जंग को पर महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, 'कोई भी मिसाइल या संकट...'
बॉलीवुड
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
यश की 'टॉक्सिक' के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई तय, ग्रैंड लॉन्चिंग की तैयारी में मेकर्स, जानें तारीख
क्रिकेट
बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
बारिश से रद्द हुआ पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच तो किसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? जानें किसे फायदा और किसे नुकसान
विश्व
Trump on Iran War: ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, बराक ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
ईरान में इजरायल के अटैक के बीच डोनाल्ड ट्रंप का पुराना ट्वीट वायरल, ओबामा पर की थी भविष्यवाणी
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
शिक्षा
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
क्रिएटिव फील्ड में करियर बनाना हुआ आसान, आईआईसीटी में 18 कोर्स और ग्लोबल इंटर्नशिप
ट्रेंडिंग
इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल
इसे कहते हैं रंग में भंग, हल्दी फंक्शन में डांस कर रही पापा की परी पर गिरा टैंट और फिर....वीडियो वायरल
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget