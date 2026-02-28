सर से पांव तक गोल्ड से लदे रश्मिका-विजय, जानें कपल नें वेडिंगजूलरी पर खर्च किए कितने करोड़?

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी की रस्में इन दिनों खूब चर्चा में हैं. शादी वाले दिन दोनों का लुक ऐसा था कि बस देखते ही बन रहा था. रश्मिका और विजय सिर से लेकर पांव तक गहनों में सजे नजर आए थे. दोनों बिल्कुल किसी राजा-रानी से कम नहीं लग रहे थे. उनका वेडिंग लुक फैंस के बीच जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है.