सर से पांव तक गोल्ड से लदे रश्मिका-विजय, जानें कपल नें वेडिंगजूलरी पर खर्च किए कितने करोड़?
Vijay-Rashmika Wedding: विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी का लुक काफी चर्चा में है. दोनों ने वेडिंग डे पर भारी और बेहद महंगे गहने पहने थे जिन्हें देखकर लोग उनकी कीमत का अंदाजा लगाने लगे है.
साउथ फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. दोनों के शाही अंदाज, ट्रेडिशनल आउटफिट और भारी-भरकम जूलरी ने फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. शादी की तस्वीरें सामने आते ही लोग सिर्फ उनके लुक ही नहीं बल्कि गहनों की कीमत को लेकर भी बातें करने लगे हैं. आखिर इस रॉयल वेडिंग में कितने करोड़ के गहने पहने गए है यही सवाल सबके मन में घूम रहा है.
Published at : 28 Feb 2026 01:48 PM (IST)
